ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (26 de agosto): ouvir com atenção pode revelar respostas e evitar decisões precipitadas

Nesta quarta-feira, informações importantes podem aparecer em conversas, orientações e experiências de pessoas mais vividas; prestar atenção aos detalhes será mais útil do que agir por impulso

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia favorece o aprendizado, a comunicação cuidadosa e o avanço constante. Uma informação aparentemente pequena pode ajudar a resolver uma questão que vinha incomodando, especialmente quando você se dispõe a ouvir antes de apresentar sua própria solução.

Também vale aproveitar orientações de pessoas experientes e conferir procedimentos já estabelecidos antes de criar novos caminhos. Nem sempre fazer algo de um jeito diferente significa fazer melhor. Confira a cor e o número da sorte de hoje, de acordo com o site "Times of India".

Áries: Em uma conversa importante, pode haver uma orientação que passe despercebida pela maioria. Preste atenção justamente àquilo que está relacionado à sua responsabilidade e espere até o fim antes de tirar conclusões.

Cor da sorte: Vermelho-tijolo

Número da sorte: 2

Touro: Uma manutenção simples pode evitar um gasto muito maior dentro de casa. Confira quando é a próxima revisão de equipamentos, eletrodomésticos ou instalações e não espere aparecer um problema para tomar providências.

Cor da sorte: Verde-folha

Número da sorte: 3

Gêmeos: Uma entrevista ou reunião gravada pode conter uma informação útil para uma resposta que você precisa preparar. Revise o trecho relevante antes de escrever e reúna os dados necessários para não responder com base em uma lembrança incompleta.

Cor da sorte: Azul-royal

Número da sorte: 4

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: Um conselho de alguém mais velho da família pode parecer rígido demais à primeira vista. Antes de descartá-lo, pense na experiência que está por trás daquela recomendação e veja se existe algo que pode ser aproveitado.

Cor da sorte: Branco-marfim

Número da sorte: 5

Leão: Cumprir exatamente aquilo que foi combinado pode ser mais importante para sua reputação profissional do que apresentar uma solução cheia de novidades. Entregue o que foi pedido dentro do prazo antes de pensar em acrescentar qualquer recurso extra.

Cor da sorte: Areia-dourada

Número da sorte: 6

Virgem: A resposta para um problema antigo pode estar em um manual, procedimento ou material de treinamento que você já possui. Antes de inventar uma nova solução, confira o que a orientação oficial recomenda.

Cor da sorte: Cinza-metálico

Número da sorte: 7

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Libra: Uma pessoa pode estar tentando explicar uma preocupação sem dizer diretamente o que está incomodando. Preste atenção aos pontos que ela repete e faça uma pergunta objetiva que ajude a esclarecer a situação.

Cor da sorte: Roxo-flor

Número da sorte: 8

Escorpião: Uma pessoa de confiança pode compartilhar com você uma informação que deveria permanecer restrita. Antes de responder ou repassar o assunto, pense se realmente existe alguma razão legítima para se envolver nessa situação.

Cor da sorte: Roxo-amora

Número da sorte: 9

Sagitário: Uma conversa com alguém experiente pode questionar a maneira como você vem fazendo alguma coisa. Em vez de tentar defender ou mudar todo o seu método de uma vez, experimente primeiro uma única sugestão que faça sentido.

Cor da sorte: Amarelo-limão

Número da sorte: 1

O café ideal para cada signo 1 de 13

Capricórnio: Uma pessoa mais experiente pode estar observando como você segue orientações. Primeiro faça corretamente aquilo que foi combinado. Depois de demonstrar que domina o procedimento, haverá espaço para sugerir uma maneira mais eficiente de realizá-lo.

Cor da sorte: Marrom-café

Número da sorte: 2

Aquário: Comentários de clientes ou usuários podem revelar uma necessidade que não apareceu nos relatórios oficiais. Antes de mudar um serviço inteiro por causa disso, procure identificar se existe um padrão ou se são apenas reclamações isoladas.

Cor da sorte: Azul-acinzentado

Número da sorte: 3

Peixes: Nem toda conversa precisa terminar com um conselho. Às vezes, a melhor ajuda é simplesmente ouvir até o fim. Espere a pessoa explicar o que está acontecendo antes de decidir do que ela realmente precisa.

Cor da sorte: Rosa-cravo