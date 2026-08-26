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Cor e número da sorte de hoje (26 de agosto): ouvir com atenção pode revelar respostas e evitar decisões precipitadas

Nesta quarta-feira, informações importantes podem aparecer em conversas, orientações e experiências de pessoas mais vividas; prestar atenção aos detalhes será mais útil do que agir por impulso

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia favorece o aprendizado, a comunicação cuidadosa e o avanço constante. Uma informação aparentemente pequena pode ajudar a resolver uma questão que vinha incomodando, especialmente quando você se dispõe a ouvir antes de apresentar sua própria solução.

Também vale aproveitar orientações de pessoas experientes e conferir procedimentos já estabelecidos antes de criar novos caminhos. Nem sempre fazer algo de um jeito diferente significa fazer melhor. Confira a cor e o número da sorte de hoje, de acordo com o site "Times of India".

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Áries: Em uma conversa importante, pode haver uma orientação que passe despercebida pela maioria. Preste atenção justamente àquilo que está relacionado à sua responsabilidade e espere até o fim antes de tirar conclusões.

Cor da sorte: Vermelho-tijolo

Número da sorte: 2

Touro: Uma manutenção simples pode evitar um gasto muito maior dentro de casa. Confira quando é a próxima revisão de equipamentos, eletrodomésticos ou instalações e não espere aparecer um problema para tomar providências.

Cor da sorte: Verde-folha

Número da sorte: 3

Gêmeos: Uma entrevista ou reunião gravada pode conter uma informação útil para uma resposta que você precisa preparar. Revise o trecho relevante antes de escrever e reúna os dados necessários para não responder com base em uma lembrança incompleta.

Cor da sorte: Azul-royal

Número da sorte: 4

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Um conselho de alguém mais velho da família pode parecer rígido demais à primeira vista. Antes de descartá-lo, pense na experiência que está por trás daquela recomendação e veja se existe algo que pode ser aproveitado.

Cor da sorte: Branco-marfim

Número da sorte: 5

Leão: Cumprir exatamente aquilo que foi combinado pode ser mais importante para sua reputação profissional do que apresentar uma solução cheia de novidades. Entregue o que foi pedido dentro do prazo antes de pensar em acrescentar qualquer recurso extra.

Cor da sorte: Areia-dourada

Número da sorte: 6

Virgem: A resposta para um problema antigo pode estar em um manual, procedimento ou material de treinamento que você já possui. Antes de inventar uma nova solução, confira o que a orientação oficial recomenda.

Cor da sorte: Cinza-metálico

Número da sorte: 7

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Libra: Uma pessoa pode estar tentando explicar uma preocupação sem dizer diretamente o que está incomodando. Preste atenção aos pontos que ela repete e faça uma pergunta objetiva que ajude a esclarecer a situação.

Cor da sorte: Roxo-flor

Número da sorte: 8

Escorpião: Uma pessoa de confiança pode compartilhar com você uma informação que deveria permanecer restrita. Antes de responder ou repassar o assunto, pense se realmente existe alguma razão legítima para se envolver nessa situação.

Cor da sorte: Roxo-amora

Número da sorte: 9

Sagitário: Uma conversa com alguém experiente pode questionar a maneira como você vem fazendo alguma coisa. Em vez de tentar defender ou mudar todo o seu método de uma vez, experimente primeiro uma única sugestão que faça sentido.

Cor da sorte: Amarelo-limão

Número da sorte: 1

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Uma pessoa mais experiente pode estar observando como você segue orientações. Primeiro faça corretamente aquilo que foi combinado. Depois de demonstrar que domina o procedimento, haverá espaço para sugerir uma maneira mais eficiente de realizá-lo.

Cor da sorte: Marrom-café

Número da sorte: 2

Aquário: Comentários de clientes ou usuários podem revelar uma necessidade que não apareceu nos relatórios oficiais. Antes de mudar um serviço inteiro por causa disso, procure identificar se existe um padrão ou se são apenas reclamações isoladas.

Cor da sorte: Azul-acinzentado

Número da sorte: 3

Peixes: Nem toda conversa precisa terminar com um conselho. Às vezes, a melhor ajuda é simplesmente ouvir até o fim. Espere a pessoa explicar o que está acontecendo antes de decidir do que ela realmente precisa.

Cor da sorte: Rosa-cravo

Número da sorte: 5

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