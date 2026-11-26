ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (26 de novembro): adapte seus planos às mudanças e mantenha alternativas à disposição

Esta quinta-feira pode trazer imprevistos na rotina, alterações de compromissos e notícias inesperadas, mas pede flexibilidade para encontrar soluções sem agir por impulso

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nem tudo vai acontecer exatamente como você planejou. Uma reunião pode mudar de horário, alguém pode apresentar uma nova exigência ou um compromisso pessoal pode precisar ser adiado. Em vez de encarar essas situações como obstáculos, procure manter alguma margem para ajustes. Ter uma segunda opção, evitar decisões precipitadas e não comprometer todo o orçamento com planos ainda incertos serão atitudes importantes. A capacidade de adaptação fará diferença ao longo do dia. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Uma despesa inesperada ou uma alteração em um compromisso financeiro compartilhado pode exigir sua atenção. Confira o saldo disponível e evite assumir novos gastos antes de entender o que mudou. Manter uma pequena reserva será importante para lidar com imprevistos sem comprometer outras prioridades.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho

Touro: Uma pessoa próxima pode apresentar uma exigência diferente ou mudar de ideia sobre um acordo. Antes de reagir, procure entender o motivo da mudança e avalie o que realmente pode ser negociado. Uma conversa tranquila ajudará a evitar conflitos e encontrar uma solução mais equilibrada.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-menta

Gêmeos: Sua agenda profissional pode sofrer alterações de última hora. Evite preencher todos os horários e mantenha algum espaço para atender a solicitações inesperadas. Se uma tarefa for adiada, aproveite o tempo disponível para resolver outra pendência que estava ficando para trás.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-limão

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Câncer: Um encontro com amigos ou um programa a dois pode ser cancelado ou precisar de mudanças. Não deixe que a alteração estrague seu humor. Tenha uma alternativa agradável em mente, mesmo que seja passar a noite em casa, descansar ou assistir a um filme.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Branco

Leão: Uma situação doméstica pode exigir uma solução rápida, como um equipamento que deixa de funcionar ou uma visita inesperada. Procure manter contatos úteis à mão e evite gastar sem comparar alternativas. Resolver o problema com calma será melhor do que escolher a primeira opção disponível.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Laranja

Virgem: Um deslocamento ou passeio curto pode sofrer atrasos por causa de mudanças no trânsito ou nos horários. Saia com antecedência, confira as condições do trajeto e tenha uma alternativa caso precise alterar o caminho. Organização será sua melhor aliada para evitar estresse.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-musgo

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Libra: Uma despesa fora do planejamento pode aparecer e exigir ajustes no orçamento. Reveja suas contas e considere adiar uma compra que não seja essencial. Evite tentar compensar o gasto com outra decisão financeira precipitada. Priorizar o que realmente importa ajudará a manter o controle.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Rosa-claro

Escorpião: Uma notícia inesperada pode deixar você dividido entre duas possibilidades. Não responda imediatamente nem tome uma decisão apenas para acabar com a incerteza. Reúna informações, converse com alguém de confiança e avalie as consequências antes de escolher seu próximo passo.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Ameixa

Sagitário: Uma preocupação que você vinha deixando de lado pode voltar à sua atenção. Em vez de alimentar pensamentos repetitivos, procure conversar com alguém em quem confia. Ouvir outra perspectiva pode ajudar a encontrar uma solução prática e recuperar a tranquilidade.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Amarelo

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio: Um programa em grupo pode mudar de horário, local ou até de participantes. Evite fazer pagamentos antecipados enquanto os detalhes não estiverem confirmados. Se houver alterações, procure adaptar seus planos sem assumir responsabilidades que deveriam ser divididas entre todos.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Cinza

Aquário: Uma notícia profissional pode surgir sem aviso, trazendo uma proposta ou uma mudança de direção. Mesmo que pareça uma oportunidade interessante, peça um tempo para avaliar as condições. Responder com calma permitirá entender melhor os benefícios e as responsabilidades envolvidos.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-petróleo

Peixes: Uma mensagem de alguém que mora longe ou com quem você não conversa há algum tempo pode surpreender. Leia com atenção antes de tirar conclusões e, se necessário, peça esclarecimentos. Uma resposta ponderada pode evitar mal-entendidos e abrir espaço para uma conversa importante.

Número da sorte: 3