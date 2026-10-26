ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (26 de outubro): reorganize seus recursos e fortaleça suas escolhas

Esta segunda-feira favorece ajustes financeiros, revisão de planos pessoais e conversas importantes sobre segurança, responsabilidades e objetivos de longo prazo

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O início da semana pode trazer a necessidade de resolver algo que vinha sendo adiado. Uma despesa inesperada, uma mudança no trabalho ou uma conversa sobre o futuro pode exigir uma resposta mais concreta do que você planejava dar. Em vez de tentar controlar todas as variáveis, concentre-se no que está ao seu alcance: reveja prioridades, confira os detalhes e evite assumir compromissos antes de entender suas consequências. Pequenas decisões bem calculadas podem fazer diferença nos próximos meses. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Uma despesa recorrente ou um acordo financeiro pode estar consumindo mais recursos do que deveria. Antes de cortar gastos aleatoriamente, identifique o que realmente pesa no orçamento e o que pode ser renegociado. Em uma relação próxima, vale esclarecer como as responsabilidades estão sendo divididas, sem transformar a conversa em uma disputa sobre quem contribui mais.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Terracota

Touro: Você pode perceber que uma escolha antiga já não combina com o que deseja construir daqui para a frente. Isso pode aparecer em um relacionamento, em uma meta profissional ou na maneira como organiza a própria rotina. Não é necessário mudar tudo de uma vez. Defina o que precisa ser preservado e qual primeiro passo tornaria sua vida mais coerente com suas prioridades.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Gêmeos: O cansaço pode aparecer disfarçado de distração, impaciência ou dificuldade para concluir tarefas simples. Em vez de preencher cada intervalo com mais atividades, observe quais hábitos estão prejudicando seu descanso. Uma mudança modesta nos horários ou na maneira de encerrar o expediente pode ajudar a recuperar a concentração ao longo da semana.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-acinzentado

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer: Um plano construído com amigos ou colegas pode passar por uma mudança de direção. Algumas pessoas talvez não consigam acompanhar o ritmo, e isso não significa necessariamente falta de consideração. Preserve o que faz sentido para você, mas reveja prazos e expectativas. Um objetivo compartilhado precisa de participação real, não apenas de entusiasmo no início.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Marfim

Leão: Uma notícia profissional pode alterar suas expectativas ou levantar dúvidas sobre os próximos passos. Antes de aceitar uma proposta ou demonstrar insatisfação, descubra exatamente o que muda, quais serão suas responsabilidades e como isso afeta sua remuneração. Ter informações concretas permitirá negociar com mais segurança e evitar uma reação baseada apenas na primeira impressão.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Dourado

Virgem: Uma viagem, um curso ou um projeto de formação pode voltar à pauta, mas talvez exija uma revisão cuidadosa do orçamento. Considere não apenas o valor inicial, mas também os gastos extras e o tempo necessário para cumprir o plano. Se precisar adiar alguma etapa, use esse intervalo para melhorar a preparação, em vez de interpretar a mudança como uma oportunidade perdida.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-musgo

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Libra: Documentos relacionados a empréstimos, seguros ou pagamentos merecem uma conferência sem pressa. Uma cláusula pouco clara ou uma renovação automática pode trazer custos que você não tinha considerado. Faça perguntas antes de assinar e não aceite uma condição apenas porque ela parece habitual. Proteger seus recursos também significa entender exatamente o que está sendo combinado.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Lilás

Escorpião: Uma relação importante pode exigir mais clareza sobre expectativas, espaço individual ou planos para o futuro. Em vez de esperar que a outra pessoa perceba o que mudou, explique o que você precisa e pergunte como ela enxerga a situação. O diálogo será mais produtivo se houver disposição para ouvir respostas diferentes das que você imaginava.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Vinho

Sagitário: Sua rotina pode estar funcionando no automático, embora alguns hábitos já não ajudem tanto quanto antes. Escolha um ponto específico para mudar nesta semana, como a forma de organizar as refeições, distribuir tarefas ou administrar as pausas. Uma alteração simples, mantida por vários dias, tende a ser mais útil do que uma lista extensa de metas difíceis de cumprir.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Cobre

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio: Um projeto pessoal, uma atividade criativa ou um trabalho desenvolvido nos últimos meses pode começar a mostrar resultados mais concretos. Antes de apresentar tudo publicamente, compartilhe o progresso com alguém cuja opinião seja confiável. Uma observação bem fundamentada pode ajudar a aperfeiçoar o que já funciona e identificar detalhes que ainda precisam de atenção.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Bege

Aquário: Questões familiares ou relacionadas à casa podem exigir uma decisão prática, especialmente se envolverem despesas, reformas ou divisão de responsabilidades. Procure separar fatos de impressões e defina quais informações ainda precisam ser confirmadas. Se houver opiniões divergentes, concentre a conversa na solução necessária, sem reabrir conflitos antigos que não ajudam a resolver o problema atual.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Azul-petróleo

Peixes: Uma conversa que você vinha adiando pode surgir em um momento pouco conveniente. Ter clareza sobre o que deseja dizer ajudará a evitar explicações longas ou respostas dadas por nervosismo. Escolha o ponto principal, fale com honestidade e deixe espaço para a outra pessoa responder. Ser direto não exige dureza, assim como preservar a paz não significa esconder o que importa.

Número da sorte: 4