Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (26 de outubro): reorganize seus recursos e fortaleça suas escolhas

Esta segunda-feira favorece ajustes financeiros, revisão de planos pessoais e conversas importantes sobre segurança, responsabilidades e objetivos de longo prazo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O início da semana pode trazer a necessidade de resolver algo que vinha sendo adiado. Uma despesa inesperada, uma mudança no trabalho ou uma conversa sobre o futuro pode exigir uma resposta mais concreta do que você planejava dar. Em vez de tentar controlar todas as variáveis, concentre-se no que está ao seu alcance: reveja prioridades, confira os detalhes e evite assumir compromissos antes de entender suas consequências. Pequenas decisões bem calculadas podem fazer diferença nos próximos meses. Veja a previsão do site "Times of India".

Leia mais

Imagem - Hoje (26 de outubro), estes signos podem encarar verdades e tomar decisões importantes

Hoje (26 de outubro), estes signos podem encarar verdades e tomar decisões importantes

Imagem - 5 signos recebem tratamento de realeza e fazem de tudo para serem mimados por quem os ama

5 signos recebem tratamento de realeza e fazem de tudo para serem mimados por quem os ama

Imagem - Universo coloca 5 signos diante de mudanças que podem transformar o amor, o dinheiro e a carreira nas próximas semanas

Universo coloca 5 signos diante de mudanças que podem transformar o amor, o dinheiro e a carreira nas próximas semanas

Áries: Uma despesa recorrente ou um acordo financeiro pode estar consumindo mais recursos do que deveria. Antes de cortar gastos aleatoriamente, identifique o que realmente pesa no orçamento e o que pode ser renegociado. Em uma relação próxima, vale esclarecer como as responsabilidades estão sendo divididas, sem transformar a conversa em uma disputa sobre quem contribui mais.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Terracota

Touro: Você pode perceber que uma escolha antiga já não combina com o que deseja construir daqui para a frente. Isso pode aparecer em um relacionamento, em uma meta profissional ou na maneira como organiza a própria rotina. Não é necessário mudar tudo de uma vez. Defina o que precisa ser preservado e qual primeiro passo tornaria sua vida mais coerente com suas prioridades.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Gêmeos: O cansaço pode aparecer disfarçado de distração, impaciência ou dificuldade para concluir tarefas simples. Em vez de preencher cada intervalo com mais atividades, observe quais hábitos estão prejudicando seu descanso. Uma mudança modesta nos horários ou na maneira de encerrar o expediente pode ajudar a recuperar a concentração ao longo da semana.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-acinzentado

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
1 de 13
Plantas por Shutterstock

Câncer: Um plano construído com amigos ou colegas pode passar por uma mudança de direção. Algumas pessoas talvez não consigam acompanhar o ritmo, e isso não significa necessariamente falta de consideração. Preserve o que faz sentido para você, mas reveja prazos e expectativas. Um objetivo compartilhado precisa de participação real, não apenas de entusiasmo no início.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Marfim

Leão: Uma notícia profissional pode alterar suas expectativas ou levantar dúvidas sobre os próximos passos. Antes de aceitar uma proposta ou demonstrar insatisfação, descubra exatamente o que muda, quais serão suas responsabilidades e como isso afeta sua remuneração. Ter informações concretas permitirá negociar com mais segurança e evitar uma reação baseada apenas na primeira impressão.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Dourado

Virgem: Uma viagem, um curso ou um projeto de formação pode voltar à pauta, mas talvez exija uma revisão cuidadosa do orçamento. Considere não apenas o valor inicial, mas também os gastos extras e o tempo necessário para cumprir o plano. Se precisar adiar alguma etapa, use esse intervalo para melhorar a preparação, em vez de interpretar a mudança como uma oportunidade perdida.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-musgo

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
1 de 13
Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Libra: Documentos relacionados a empréstimos, seguros ou pagamentos merecem uma conferência sem pressa. Uma cláusula pouco clara ou uma renovação automática pode trazer custos que você não tinha considerado. Faça perguntas antes de assinar e não aceite uma condição apenas porque ela parece habitual. Proteger seus recursos também significa entender exatamente o que está sendo combinado.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Lilás

Escorpião: Uma relação importante pode exigir mais clareza sobre expectativas, espaço individual ou planos para o futuro. Em vez de esperar que a outra pessoa perceba o que mudou, explique o que você precisa e pergunte como ela enxerga a situação. O diálogo será mais produtivo se houver disposição para ouvir respostas diferentes das que você imaginava.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Vinho

Sagitário: Sua rotina pode estar funcionando no automático, embora alguns hábitos já não ajudem tanto quanto antes. Escolha um ponto específico para mudar nesta semana, como a forma de organizar as refeições, distribuir tarefas ou administrar as pausas. Uma alteração simples, mantida por vários dias, tende a ser mais útil do que uma lista extensa de metas difíceis de cumprir.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Cobre

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Um projeto pessoal, uma atividade criativa ou um trabalho desenvolvido nos últimos meses pode começar a mostrar resultados mais concretos. Antes de apresentar tudo publicamente, compartilhe o progresso com alguém cuja opinião seja confiável. Uma observação bem fundamentada pode ajudar a aperfeiçoar o que já funciona e identificar detalhes que ainda precisam de atenção.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Bege

Aquário: Questões familiares ou relacionadas à casa podem exigir uma decisão prática, especialmente se envolverem despesas, reformas ou divisão de responsabilidades. Procure separar fatos de impressões e defina quais informações ainda precisam ser confirmadas. Se houver opiniões divergentes, concentre a conversa na solução necessária, sem reabrir conflitos antigos que não ajudam a resolver o problema atual.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Azul-petróleo

Peixes: Uma conversa que você vinha adiando pode surgir em um momento pouco conveniente. Ter clareza sobre o que deseja dizer ajudará a evitar explicações longas ou respostas dadas por nervosismo. Escolha o ponto principal, fale com honestidade e deixe espaço para a outra pessoa responder. Ser direto não exige dureza, assim como preservar a paz não significa esconder o que importa.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Verde-água

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Fátima Bernardes se pronuncia sobre resultado das eleições presidenciais e manda recado direto

Fátima Bernardes se pronuncia sobre resultado das eleições presidenciais e manda recado direto
Imagem - Ex-nora de Angélica e Luciano Huck, Duda Guerra estaria vivendo romance com filho de Faustão

Ex-nora de Angélica e Luciano Huck, Duda Guerra estaria vivendo romance com filho de Faustão
Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta segunda (26 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta segunda (26 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje