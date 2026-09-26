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Cor e número da sorte de hoje (26 de setembro): escolhas práticas ajudam a aproveitar melhor o fim de semana

O sábado favorece decisões mais conscientes sobre dinheiro, compromissos e relações, especialmente quando uma escolha simples pode evitar problemas nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Neste sábado, 26 de setembro, algumas situações podem parecer pequenas, mas terão impacto na maneira como você entrará na próxima semana. Organizar uma pendência, esclarecer um combinado ou repensar um gasto pode trazer mais tranquilidade do que tentar preencher o dia com novas atividades. Aproveite o ritmo mais lento para observar o que está funcionando e fazer ajustes antes que pequenas questões se tornem mais difíceis de resolver. 

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Áries: Um compromisso assumido recentemente pode exigir mais tempo do que você imaginava. Antes de encaixar outra atividade na agenda, veja quanto tempo ainda será necessário para concluir o que já começou. Evitar excesso de compromissos permitirá que você entregue tudo com mais tranquilidade.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-petróleo

Touro: Uma despesa relacionada ao lazer pode parecer pequena, mas várias compras juntas podem pesar no orçamento. Defina um limite antes de sair e escolha aquilo que realmente pretende aproveitar. O sábado pode ser agradável sem transformar diversão em preocupação financeira.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Coral

Gêmeos: Uma conversa pode revelar que duas pessoas estão entendendo um combinado de maneiras diferentes. Em vez de tentar descobrir quem está certo, retome os pontos principais e estabeleça claramente o que será feito. Uma confirmação simples pode evitar um conflito desnecessário.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Verde-oliva

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: Uma questão dentro de casa pode pedir uma solução que seja mantida por mais tempo. Se o mesmo problema volta a acontecer, não se limite a resolver a situação do momento. Pense em uma mudança prática na rotina que reduza a chance de tudo acontecer novamente.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-claro

Leão: Um encontro com amigos pode colocar você diante de uma situação em que todos esperam sua opinião. Não sinta que precisa tomar a frente de tudo. Escute o que os demais têm a dizer antes de apresentar sua decisão, principalmente se ela afetar outras pessoas.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Dourado-escuro

Virgem: Uma tarefa que costuma ocupar muito do seu tempo pode ser simplificada. Observe o que realmente precisa ser feito e elimine etapas que existem apenas por hábito. Uma pequena mudança na maneira de organizar o trabalho pode facilitar bastante os próximos dias.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Verde-água

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Libra: Uma pessoa pode procurar você para conversar sobre uma questão que vinha evitando. Não tente resolver o assunto imediatamente. Primeiro, descubra o que ela realmente espera dessa conversa. Isso ajudará a evitar que você ofereça uma solução para um problema diferente do que ela queria discutir.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Rosa-pêssego

Escorpião: Um objeto ou documento importante pode estar em um lugar menos seguro do que deveria. Aproveite o sábado para organizar aquilo que precisa ser protegido e defina um local fixo para evitar perdas ou acessos indevidos.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Marrom-cacau

Sagitário: Um convite pode parecer interessante justamente porque foge da sua rotina. Antes de aceitar, confira horário, deslocamento e gastos envolvidos. Se tudo estiver dentro do que você pode assumir, a mudança de ambiente pode fazer bem.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-folha

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Uma pendência financeira pode ser resolvida com uma organização simples. Reúna valores, prazos e pagamentos previstos em um único lugar e veja o que precisa ser priorizado. Ter uma visão completa será mais útil do que resolver cada conta isoladamente.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Bege

Aquário: Uma ideia antiga pode voltar à sua cabeça durante uma conversa ou atividade de lazer. Em vez de tentar colocá-la em prática imediatamente, registre o que ainda falta para transformar a ideia em algo viável. Você poderá avaliá-la com mais calma durante a semana.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-cobalto

Peixes: Uma pessoa próxima pode pedir mais atenção do que você esperava. Esteja disponível, mas não deixe de reservar um período do sábado para suas próprias necessidades. Ajudar alguém será mais fácil quando você também respeitar seus limites.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Rosa-cereja

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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