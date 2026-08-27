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Cor e número da sorte de hoje (27 de agosto): novas ideias ganham força quando existe espaço para colaboração

Nesta quinta-feira, contatos, criatividade e trabalho em equipe podem abrir caminhos interessantes, mas saber escolher onde colocar sua energia será tão importante quanto ter boas ideias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O dia favorece novas conexões e soluções diferentes para problemas conhecidos. Uma conversa despretensiosa pode se transformar em uma oportunidade, enquanto um projeto coletivo pode avançar quando cada pessoa entende exatamente qual é sua responsabilidade.

A novidade chama atenção, mas nem tudo que parece interessante precisa ser colocado em prática imediatamente. Antes de investir tempo ou dinheiro, observe se a ideia realmente resolve um problema e se pode funcionar na prática. Confira a cor e o número da sorte de hoje, de acordo com o site "Times of India".

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Áries: Uma tarefa acelerada pode exigir a colaboração de várias pessoas. Em vez de tentar resolver tudo ao mesmo tempo, organize os problemas por ordem de prioridade e cuide de cada um deles separadamente.

Cor da sorte: Vermelho-papoula

Número da sorte: 3

Touro: Um recurso que já existe em um grupo do qual você participa pode evitar uma despesa próxima. Antes de comprar algo novo, confira se esse recurso ainda está disponível e quais são as regras para utilizá-lo.

Cor da sorte: Verde-musgo

Número da sorte: 4

Gêmeos: Uma conversa informal pode render uma apresentação profissional interessante. Ao conhecer alguém novo, compartilhe informações relevantes sobre seu trabalho e mantenha o contato desde o começo.

Cor da sorte: Verde-azulado

Número da sorte: 5

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: Um compromisso com a comunidade, condomínio ou grupo do qual você participa pode interferir na sua rotina em casa. Em vez de aceitar novas tarefas a cada pedido, defina com antecedência o que você realmente consegue assumir.

Cor da sorte: Bege-amêndoa

Número da sorte: 6

Leão: Um reconhecimento pode vir justamente da capacidade de trabalhar bem com outras pessoas. Se um projeto der certo, valorize quem ajudou no resultado em vez de tentar concentrar todos os méritos em você.

Cor da sorte: Âmbar-mel

Número da sorte: 7

Virgem: Uma ferramenta automática pode facilitar uma tarefa repetitiva. Antes de adotá-la definitivamente, teste o recurso em uma pequena parte do trabalho e compare o tempo economizado com possíveis erros.

Cor da sorte: Verde-pinho

Número da sorte: 8

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Libra: Um evento ou encontro pode render muitos contatos, mas poucos deles realmente terão utilidade para seus objetivos. Dê mais atenção às pessoas cujo trabalho ou interesses tenham alguma conexão concreta com aquilo que você procura.

Cor da sorte: Violeta

Número da sorte: 9

Escorpião: Para conseguir acesso a um recurso importante, pode ser necessário conquistar a confiança de alguém. Entenda primeiro as condições e os limites envolvidos antes de pedir permissões que vão além da sua função atual.

Cor da sorte: Verde-floresta

Número da sorte: 1

Sagitário: Um passeio ou programa em grupo pode ficar mais organizado com alguns ajustes simples. Combine um ponto de encontro e horários que reduzam o impacto de um eventual atraso sobre as outras pessoas.

Cor da sorte: Verde-limão

Número da sorte: 2

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Capricórnio: Uma meta coletiva pode esconder diferenças importantes na contribuição de cada integrante. Observe o que cada pessoa realmente está entregando antes de decidir quem precisa de apoio e quem precisa assumir mais responsabilidade.

Cor da sorte: Marrom-terra

Número da sorte: 3

Aquário: Uma ideia diferente pode despertar bastante interesse. Mas o que vai convencer as pessoas não é apenas a novidade: mostre de maneira simples qual problema a solução resolve e por que ela pode ser útil.

Cor da sorte: Azul-ciano

Número da sorte: 4

Peixes: Um projeto criativo feito em conjunto pode gerar confusão quando ninguém sabe quem tem a palavra final. Defina quem será responsável pela versão definitiva antes de fazer mudanças no trabalho.

Cor da sorte: Rosa-bege

Número da sorte: 6

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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