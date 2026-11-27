ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (27 de novembro): cuide das relações, confie na intuição e organize seus próximos passos

Esta sexta-feira favorece conversas importantes, aproximações afetivas e decisões que tragam mais segurança emocional, mas pede equilíbrio entre sensibilidade e necessidade de mudanças

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia começa com uma energia voltada para o acolhimento, a família e a busca por estabilidade emocional. Ao mesmo tempo, boas oportunidades podem surgir por meio de conversas, parcerias e ideias que ajudam a ampliar seus horizontes. Com o Sol em Sagitário, cresce a vontade de experimentar novos caminhos, enquanto a entrada recente de Marte em Virgem reforça a importância de transformar intenções em atitudes práticas.

Aproveite para resolver assuntos pendentes, fortalecer vínculos e pensar no futuro, mas evite reagir de maneira exagerada quando algo sair do planejado.

Áries: Uma questão familiar ou doméstica pode exigir mais atenção do que você imaginava. Em vez de tentar resolver tudo sozinho, converse com as pessoas envolvidas e divida as responsabilidades. No trabalho, evite levar preocupações pessoais para decisões profissionais. Separar os assuntos ajudará a manter o equilíbrio.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Coral

Touro: Uma conversa pode trazer uma oportunidade interessante de aprendizado, trabalho ou viagem. Esteja atento a informações que chegam por amigos e conhecidos, mas não aceite propostas sem entender os detalhes. Sua capacidade de avaliar as possibilidades com calma será uma vantagem.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-petróleo

Gêmeos: O momento pede atenção à organização financeira. Uma despesa compartilhada ou um compromisso que envolve outras pessoas pode precisar de ajustes. Confira valores, reveja prioridades e evite compras motivadas pela vontade de compensar um dia cansativo. Seu planejamento precisa acompanhar seus objetivos.

Número da sorte: 11

Cor da sorte: Mostarda

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Câncer: Com a Lua em seu signo, suas emoções ficam em evidência e você pode sentir maior necessidade de proximidade e segurança. Aproveite para conversar sobre o que deseja em uma relação, mas não espere que os outros adivinhem suas necessidades. Expressar sentimentos com clareza pode evitar mal-entendidos.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Lavanda

Leão: Nem tudo precisa ser resolvido diante de outras pessoas. Reserve um tempo para organizar pensamentos, descansar e avaliar uma situação profissional que ainda não está totalmente clara. Uma decisão tomada com tranquilidade poderá ser mais vantajosa do que uma resposta imediata para impressionar alguém.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Virgem: Um convite, encontro ou atividade em grupo pode trazer boas ideias para um projeto pessoal. Não descarte uma sugestão apenas porque ela parece diferente do que você planejou. Ao mesmo tempo, escolha com cuidado onde investir seu tempo. Nem toda oportunidade merece virar compromisso.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-celeste

O café ideal para cada signo 1 de 13

Libra: Assuntos profissionais podem ganhar destaque, especialmente se você estiver esperando reconhecimento ou uma definição sobre seus próximos passos. Apresente suas ideias com segurança e não tenha receio de conversar sobre suas ambições. Uma postura diplomática, mas firme, ajudará a abrir portas.

Número da sorte: 12

Cor da sorte: Rosa-queimado

Escorpião: Uma vontade de sair da rotina pode levar você a considerar uma viagem, um curso ou uma experiência diferente. Pesquise as possibilidades e não deixe que o medo de mudar impeça seus planos. Uma conversa com alguém experiente também pode ajudar a enxergar alternativas que ainda não tinham passado pela sua cabeça.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-água

Sagitário: Uma questão financeira ou emocional que envolve outra pessoa merece uma conversa honesta. Evite guardar incômodos até que se transformem em ressentimento. Se houver um acordo a ser revisto, apresente suas necessidades com clareza e procure uma solução que respeite os dois lados.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Laranja

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Capricórnio: Relacionamentos e parcerias pedem mais disponibilidade para ouvir. Uma pessoa próxima pode apresentar uma expectativa diferente da sua, mas isso não significa que os planos sejam incompatíveis. Procure negociar prazos e responsabilidades antes de tirar conclusões. O diálogo pode fortalecer uma relação importante.

Número da sorte: 10

Cor da sorte: Azul-marinho

Aquário: A rotina de trabalho pode exigir ajustes, principalmente se você estiver acumulando tarefas ou adiando cuidados pessoais. Organize suas prioridades e estabeleça limites para não terminar a semana esgotado. Uma pequena mudança de hábito pode melhorar bastante sua produtividade.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-oliva

Peixes: A criatividade e a vontade de aproveitar a vida ganham espaço. Se estiver conhecendo alguém, permita que a aproximação aconteça sem criar expectativas antes da hora. Para quem já está em um relacionamento, um programa diferente ou uma conversa descontraída pode renovar a conexão. Também vale dedicar atenção a um talento pessoal.

Número da sorte: 1