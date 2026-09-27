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Cor e número da sorte de hoje (27 de setembro): um domingo para reorganizar prioridades

O domingo favorece conversas sinceras, pequenos ajustes na rotina e decisões que podem deixar a próxima semana mais leve

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Neste domingo, 27 de setembro, vale prestar atenção ao que está pedindo mais organização antes do início de uma nova semana. Uma conversa que ficou pela metade, uma tarefa doméstica adiada ou até uma compra que precisa ser planejada podem ocupar mais espaço mental do que deveriam. O dia favorece soluções simples e escolhas práticas, sem a necessidade de resolver tudo de uma vez.

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Áries: Uma situação familiar ou doméstica pode exigir mais atenção do que você esperava. Em vez de tentar resolver tudo sozinho, divida responsabilidades e deixe claro o que precisa ser feito. No dinheiro, evite assumir uma despesa que não estava prevista apenas para agradar outra pessoa.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Verde-menta

Touro: O domingo pode trazer uma oportunidade de recuperar o controle sobre uma questão financeira. Revise pagamentos, compras recentes ou algum plano para os próximos dias. Nas relações, uma atitude mais aberta pode evitar que uma pequena diferença de opinião vire um problema maior.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Azul-marinho

Gêmeos: Uma mensagem ou conversa pode esclarecer algo que vinha causando dúvida. Procure confirmar informações antes de tomar uma decisão, principalmente se houver dinheiro ou compromisso envolvido. Um passeio curto ou uma mudança de ambiente também pode ajudar a tirar a cabeça da rotina.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Rosa-claro

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: O dia favorece cuidados com a casa e com aquilo que você pretende levar para a próxima semana. Organizar documentos, separar roupas ou colocar uma pendência em ordem pode trazer uma sensação concreta de alívio. Evite, porém, assumir problemas que pertencem a outras pessoas.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Verde-oliva

Leão: Uma escolha envolvendo lazer ou dinheiro merece um pouco mais de planejamento. Se houver mais de uma opção, compare custos e horários antes de decidir. Nas relações, demonstrar interesse por algo importante para alguém próximo pode fortalecer a convivência sem exigir grandes gestos.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Coral

Virgem: O domingo pode ser útil para ajustar uma rotina que deixou de funcionar bem. Talvez seja hora de mudar um horário, reorganizar uma tarefa ou estabelecer um limite para não começar a semana sobrecarregado. Uma conversa objetiva também pode resolver uma pendência que vem sendo empurrada.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Lilás

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Libra: Um assunto relacionado a dinheiro compartilhado, compras ou compromissos pode pedir mais clareza. Não deixe uma decisão importante apenas nas mãos de outra pessoa. No campo afetivo, falar diretamente sobre expectativas tende a ser mais produtivo do que esperar que alguém perceba sozinho.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Escorpião: O domingo pode trazer vontade de se afastar de algumas situações desgastantes. Aproveite para escolher melhor onde colocar sua atenção, principalmente em conversas que não levam a uma solução. Uma tarefa prática concluída hoje pode evitar correria nos próximos dias.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Bege

Sagitário: Um convite ou programa de última hora pode parecer interessante, mas vale verificar se ele não atrapalhará compromissos já assumidos. O dia também favorece organizar uma viagem, passeio ou atividade futura com mais antecedência. No trabalho, uma ideia antiga pode voltar a fazer sentido.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Azul-turquesa

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Capricórnio: Uma pendência financeira ou profissional pode ser mais simples de resolver do que parece. Separe alguns minutos para conferir detalhes e tomar uma providência concreta. Em casa, evite transformar uma pequena diferença de opinião em uma discussão que poderia ser encerrada com uma conversa tranquila.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Rosa-queimado

Aquário: O domingo favorece mudanças pequenas, mas úteis, especialmente na forma como você organiza seu tempo. Se existe algo que costuma consumir sua atenção sem necessidade, experimente estabelecer um limite. Uma conversa com um amigo pode trazer uma informação interessante para uma decisão futura.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Amarelo-canário

Peixes: O dia pede atenção a compromissos que você assumiu sem perceber quanto tempo eles exigiriam. Antes de aceitar mais uma tarefa, confira sua disponibilidade para os próximos dias. No campo afetivo, uma atitude simples de consideração pode melhorar bastante o clima de uma relação.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Marrom-caramelo

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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