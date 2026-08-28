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Cor e número da sorte de hoje (28 de agosto): clareza e limites ajudam a tomar decisões mais inteligentes

Nesta sexta-feira, observar os fatos, preservar sua privacidade e respeitar o próprio espaço pode evitar decisões precipitadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte
Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O dia favorece uma postura mais analítica e independente. Algumas respostas podem aparecer quando você deixa de lado opiniões alheias e observa diretamente os fatos, documentos e sinais que estão diante de você.

Também é um bom momento para estabelecer limites, principalmente em situações que envolvem dinheiro, informações pessoais, trabalho e convivência. Nem todo problema precisa ser resolvido de uma só vez: pequenos ajustes podem revelar o melhor caminho. Confira a cor e o número da sorte de hoje, de acordo com a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Uma reclamação em aberto pode precisar de provas, e não apenas de argumentos fortes. Reúna fotos, datas, recibos ou outros registros antes de pedir uma solução formal.

Cor da sorte: Vermelho-carmim

Número da sorte: 4

Touro: Um aparelho pode estar consumindo mais energia do que deveria. Antes de pensar em comprar outro, verifique como ele tem sido usado e se alguma configuração recente pode estar causando o problema.

Cor da sorte: Verde-salsão

Número da sorte: 5

Gêmeos: Uma informação muito compartilhada na internet nem sempre é a mais confiável. Hoje, dê preferência a documentos originais e fontes reconhecidas antes de tirar conclusões.

Cor da sorte: Azul-ciano

Número da sorte: 6

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Câncer: Alguém em casa pode estar precisando de mais privacidade e tempo sozinho. Respeite esse espaço, mas mantenha uma comunicação aberta para que questões práticas não sejam deixadas de lado.

Cor da sorte: Marfim

Número da sorte: 7

Leão: Uma novidade pode chamar atenção rapidamente, mas talvez ainda não seja o momento de contá-la para todo mundo. Antes de fazer um anúncio, confirme se você realmente tem autorização para compartilhar a informação.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 8

Virgem: Um problema técnico que volta a aparecer pode ter mais de uma causa. Faça uma mudança por vez e anote o que acontece depois de cada tentativa para descobrir o que realmente está interferindo.

Cor da sorte: Cinza-pedra

Número da sorte: 9

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: Uma amizade pode parecer mais distante sem que exista uma explicação clara. Em vez de interpretar o silêncio com base em acontecimentos antigos, pergunte diretamente o que mudou recentemente.

Cor da sorte: Rosa antigo

Número da sorte: 1

Escorpião: Informações financeiras pessoais precisam de proteção redobrada. Restrinja o acesso apenas a quem realmente precisa dessas informações e mantenha senhas e outros dados sensíveis separados.

Cor da sorte: Roxo-amora

Número da sorte: 2

Sagitário: Um assunto específico pode despertar sua curiosidade. Em vez de reunir informações aleatórias pela internet, comece por um curso organizado ou um bom livro e amplie a pesquisa depois.

Cor da sorte: Verde-wasabi

Número da sorte: 3

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Uma única pessoa pode estar concentrando conhecimento demais sobre um sistema ou processo no trabalho. Registre as etapas importantes para que tudo continue funcionando mesmo quando ela estiver ausente.

Cor da sorte: Marrom-escuro

Número da sorte: 4

Aquário: Uma ideia diferente pode ajudar a resolver um problema antigo. Antes de tentar convencer outras pessoas, faça um teste simples e veja se a solução realmente funciona.

Cor da sorte: Verde-petróleo

Número da sorte: 5

Peixes: Um pouco de tempo sozinho pode ajudar a entender por que sua rotina está tão cansativa. Em vez de reorganizar toda a agenda, comece retirando um compromisso que não é realmente necessário.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 7

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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