ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (28 de agosto): clareza e limites ajudam a tomar decisões mais inteligentes

Nesta sexta-feira, observar os fatos, preservar sua privacidade e respeitar o próprio espaço pode evitar decisões precipitadas

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O dia favorece uma postura mais analítica e independente. Algumas respostas podem aparecer quando você deixa de lado opiniões alheias e observa diretamente os fatos, documentos e sinais que estão diante de você.

Também é um bom momento para estabelecer limites, principalmente em situações que envolvem dinheiro, informações pessoais, trabalho e convivência. Nem todo problema precisa ser resolvido de uma só vez: pequenos ajustes podem revelar o melhor caminho. Confira a cor e o número da sorte de hoje, de acordo com a previsão do site "Your Tango".

Áries: Uma reclamação em aberto pode precisar de provas, e não apenas de argumentos fortes. Reúna fotos, datas, recibos ou outros registros antes de pedir uma solução formal.

Cor da sorte: Vermelho-carmim

Número da sorte: 4

Touro: Um aparelho pode estar consumindo mais energia do que deveria. Antes de pensar em comprar outro, verifique como ele tem sido usado e se alguma configuração recente pode estar causando o problema.

Cor da sorte: Verde-salsão

Número da sorte: 5

Gêmeos: Uma informação muito compartilhada na internet nem sempre é a mais confiável. Hoje, dê preferência a documentos originais e fontes reconhecidas antes de tirar conclusões.

Cor da sorte: Azul-ciano

Número da sorte: 6

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Câncer: Alguém em casa pode estar precisando de mais privacidade e tempo sozinho. Respeite esse espaço, mas mantenha uma comunicação aberta para que questões práticas não sejam deixadas de lado.

Cor da sorte: Marfim

Número da sorte: 7

Leão: Uma novidade pode chamar atenção rapidamente, mas talvez ainda não seja o momento de contá-la para todo mundo. Antes de fazer um anúncio, confirme se você realmente tem autorização para compartilhar a informação.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 8

Virgem: Um problema técnico que volta a aparecer pode ter mais de uma causa. Faça uma mudança por vez e anote o que acontece depois de cada tentativa para descobrir o que realmente está interferindo.

Cor da sorte: Cinza-pedra

Número da sorte: 9

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Libra: Uma amizade pode parecer mais distante sem que exista uma explicação clara. Em vez de interpretar o silêncio com base em acontecimentos antigos, pergunte diretamente o que mudou recentemente.

Cor da sorte: Rosa antigo

Número da sorte: 1

Escorpião: Informações financeiras pessoais precisam de proteção redobrada. Restrinja o acesso apenas a quem realmente precisa dessas informações e mantenha senhas e outros dados sensíveis separados.

Cor da sorte: Roxo-amora

Número da sorte: 2

Sagitário: Um assunto específico pode despertar sua curiosidade. Em vez de reunir informações aleatórias pela internet, comece por um curso organizado ou um bom livro e amplie a pesquisa depois.

Cor da sorte: Verde-wasabi

Número da sorte: 3

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Capricórnio: Uma única pessoa pode estar concentrando conhecimento demais sobre um sistema ou processo no trabalho. Registre as etapas importantes para que tudo continue funcionando mesmo quando ela estiver ausente.

Cor da sorte: Marrom-escuro

Número da sorte: 4

Aquário: Uma ideia diferente pode ajudar a resolver um problema antigo. Antes de tentar convencer outras pessoas, faça um teste simples e veja se a solução realmente funciona.

Cor da sorte: Verde-petróleo

Número da sorte: 5

Peixes: Um pouco de tempo sozinho pode ajudar a entender por que sua rotina está tão cansativa. Em vez de reorganizar toda a agenda, comece retirando um compromisso que não é realmente necessário.

Cor da sorte: Pêssego