ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (28 de novembro): valorize seus talentos, aproveite os encontros e deixe a criatividade fluir

Este sábado favorece a vida social, os momentos de lazer e as iniciativas criativas, mas pede atenção aos gastos, às expectativas amorosas e ao equilíbrio entre diversão e responsabilidades

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia começa com uma energia mais voltada para a família, o acolhimento e as necessidades emocionais. Ao longo do sábado, a entrada da Lua em Leão muda o ritmo e aumenta a vontade de aparecer, criar, celebrar e aproveitar a companhia de pessoas queridas. O bom momento para as relações favorece encontros, demonstrações de carinho e conversas agradáveis.

Com o Sol em Sagitário, também cresce o desejo de experimentar algo diferente. Aproveite essa disposição para sair da rotina, mas não confunda entusiasmo com obrigação de aceitar todos os convites ou gastar além do planejado.

Áries: Um programa diferente pode despertar seu interesse e aproximar você de pessoas com quem compartilha gostos e objetivos. Aproveite para se divertir, conhecer gente nova ou retomar um contato. Na vida amorosa, demonstre interesse sem tentar acelerar etapas. Deixe que a aproximação aconteça naturalmente.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Verde-água

Touro: O ambiente familiar pode exigir sua atenção, especialmente se houver planos para a casa ou encontros com parentes. Procure participar sem assumir todas as responsabilidades. Também vale reservar um momento para descansar e fazer algo que traga conforto. Você não precisa resolver tudo para aproveitar o sábado.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Terracota

Gêmeos: Conversas, passeios curtos e encontros espontâneos podem render boas surpresas. Uma ideia compartilhada com amigos talvez se transforme em um projeto interessante. Anote sugestões e mantenha a mente aberta, mas evite assumir compromissos antes de conferir sua disponibilidade para os próximos dias.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Azul-turquesa

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Câncer: Uma questão financeira pode interferir nos planos de lazer. Antes de aceitar um convite ou fazer uma compra, estabeleça quanto pode gastar sem comprometer outras prioridades. Você merece aproveitar os bons momentos, mas não precisa acompanhar o ritmo financeiro de outras pessoas para se sentir incluído.

Número da sorte: 11

Cor da sorte: Rosa-antigo

Leão: Com a Lua entrando em seu signo, sua disposição para socializar e expressar suas ideias ganha força. Aproveite para cuidar da aparência, investir em um projeto pessoal ou organizar um encontro especial. Só tenha cuidado para não interpretar a falta de atenção de alguém como desinteresse. Cada pessoa demonstra carinho de uma maneira.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Dourado

Virgem: Talvez você sinta vontade de diminuir o ritmo e ficar um pouco mais reservado. Respeite essa necessidade, principalmente se a semana foi exigente. Aproveite o tempo livre para organizar assuntos pessoais, cuidar da saúde e pensar em mudanças que possam tornar sua rotina mais leve.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Azul-marinho

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Libra: Uma amizade pode render um convite, uma conversa inspiradora ou até uma oportunidade de colaboração. Esteja disponível para conhecer pessoas e trocar experiências. Na vida amorosa, evite criar expectativas com base em sinais isolados. Observe atitudes e permita que as relações se desenvolvam com tranquilidade.

Número da sorte: 12

Cor da sorte: Coral

Escorpião: Sua imagem profissional ou pessoal pode ganhar destaque em uma situação social. Alguém pode reconhecer uma habilidade sua ou demonstrar interesse por um projeto que você desenvolve. Receba os elogios sem desconfiança e aproveite para apresentar suas ideias. Uma boa impressão pode abrir caminhos.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Sagitário: A vontade de sair da rotina pode levar você a considerar um passeio, uma viagem curta ou uma atividade cultural. Se surgir uma oportunidade, avalie os detalhes e aproveite o que estiver ao seu alcance. Uma experiência diferente pode renovar seu entusiasmo e trazer boas ideias para o futuro.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Amarelo-mel

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Capricórnio: Assuntos financeiros ou responsabilidades compartilhadas merecem uma conversa cuidadosa. Se alguém pedir ajuda ou sugerir um compromisso, avalie suas condições antes de responder. Você pode colaborar sem comprometer sua própria segurança. Na vida afetiva, demonstrar confiança será mais importante do que tentar controlar cada detalhe.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Vinho

Aquário: Os relacionamentos ganham destaque e podem trazer oportunidades para resolver uma divergência ou fortalecer uma parceria. Escute o que a outra pessoa tem a dizer, mas não esconda suas próprias necessidades para manter a harmonia. Um acordo justo depende da participação dos dois lados.

Número da sorte: 10

Cor da sorte: Azul-celeste

Peixes: Pequenas mudanças na rotina podem melhorar seu bem-estar. Aproveite o sábado para colocar algumas tarefas em ordem, movimentar o corpo e cuidar de algo que vinha sendo adiado. Se receber um convite, escolha uma atividade que combine com sua disposição. Descansar também deve fazer parte dos seus planos.

Número da sorte: 1