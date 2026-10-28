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Cor e número da sorte de hoje (28 de outubro): escolha a hora certa para falar e evite conclusões apressadas

Esta quarta-feira favorece conversas objetivas, ajustes na agenda e decisões mais cuidadosas sobre dinheiro e relacionamentos, especialmente quando as informações ainda não estão completas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O volume de mensagens e compromissos pode aumentar ao longo do dia, mas nem toda resposta rápida significa uma decisão definitiva. Uma proposta pode precisar de revisão, uma conversa pode ser interrompida e um acordo pode depender de detalhes que ainda não foram esclarecidos. Antes de cobrar uma posição ou compartilhar uma notícia importante, observe se a outra pessoa realmente tem tempo para prestar atenção. Escolher o momento certo pode evitar desgastes e facilitar decisões mais seguras. Veja a previsão do site "Times of India".

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Áries: Uma notícia importante ou uma ideia que você deseja compartilhar pode não receber a atenção esperada logo pela manhã. Em vez de interpretar a reação inicial como desinteresse, procure um momento mais tranquilo para conversar. No trabalho, apresentar primeiro o ponto principal e depois os detalhes pode ajudar sua mensagem a chegar com mais clareza.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-marinho

Touro: Uma proposta envolvendo dinheiro, compra ou parceria pode parecer exigir uma resposta imediata. Antes de aceitar, confira as condições e avalie se o prazo é realmente necessário. Se a decisão comprometer seu orçamento, permita-se comparar alternativas. Ter cautela não significa perder uma oportunidade, mas evitar um compromisso que você ainda não compreendeu por inteiro.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Verde-pinho

Gêmeos: Seu celular pode concentrar mais demandas do que você consegue atender com atenção. Separe as mensagens urgentes das que podem esperar e reserve um intervalo sem notificações para concluir uma tarefa importante. Você não precisa responder a todos no mesmo ritmo em que recebe as mensagens. Uma pausa bem planejada pode melhorar tanto sua produtividade quanto a qualidade das conversas.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Amarelo-canário

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: Talvez você ainda não tenha organizado o que sente sobre uma situação recente. Em vez de conversar apenas para aliviar a tensão, dê a si mesmo algum tempo para entender o que realmente incomodou. Depois, procure alguém de confiança e explique a questão sem esperar que essa pessoa adivinhe suas necessidades. Clareza emocional também depende de reconhecer o que ainda está indefinido.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Branco-gelo

Leão: Uma mensagem de alguém próximo pode deixar margem para interpretações diferentes. Antes de responder com base no que imaginou, tente uma ligação breve ou faça uma pergunta direta. O contato mais pessoal pode esclarecer o tom e a intenção da conversa. Se houver um convite ou compromisso envolvido, confirme os detalhes antes de reorganizar sua agenda.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Mel

Virgem: Uma boa ideia profissional pode perder força se for apresentada no meio de uma sequência de urgências. Observe a agenda de quem precisa ouvi-la e prepare uma explicação curta, com exemplos concretos do benefício esperado. Também vale perguntar qual é a prioridade antes de começar uma nova tarefa. Organizar a comunicação será tão importante quanto executar o trabalho corretamente.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Verde-manjericão

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Libra: Uma conversa com alguém distante pode deixar dúvidas sobre intenções ou planos futuros. Em vez de preencher as lacunas com suposições, pergunte o que a pessoa quis dizer e confirme as informações práticas. Isso vale especialmente para visitas, viagens ou compromissos familiares. Um esclarecimento feito agora pode evitar expectativas incompatíveis mais adiante.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Rosa-antigo

Escorpião: Um reembolso, uma conta compartilhada ou uma resposta financeira pode demorar mais do que você gostaria. Faça um acompanhamento educado, reunindo os dados necessários, e evite enviar cobranças repetidas no mesmo dia. Se o prazo passar sem retorno, retome o assunto de maneira objetiva. Manter o registro das conversas ajudará a resolver a questão sem alimentar desentendimentos.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Vinho

Sagitário: Uma pessoa próxima pode mudar de ideia conforme o dia avança. Antes de interpretar isso como falta de compromisso, verifique se as circunstâncias também mudaram. Para programas e encontros, deixar a confirmação para mais perto do horário pode funcionar melhor do que montar um roteiro rígido com muita antecedência. Preserve sua autonomia e tenha uma alternativa que também agrade a você.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Conhaque

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Capricórnio: Pedidos de diferentes pessoas podem chegar quase ao mesmo tempo, criando a impressão de que tudo precisa ser resolvido imediatamente. Em vez de assumir todas as tarefas, pergunte quais têm prazo mais curto e quais podem esperar. Se duas prioridades entrarem em conflito, comunique a situação antes de começar. A transparência ajudará a proteger a qualidade do seu trabalho e seus limites.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Marrom-acinzentado

Aquário: Uma mensagem enviada em tom de brincadeira pode ser interpretada de maneira diferente da que você pretendia, principalmente em uma conversa afetiva ainda sem muita intimidade. Prefira palavras que deixem sua intenção clara e dê tempo para a outra pessoa responder. Não é necessário preencher cada silêncio com outra mensagem. Às vezes, esperar também ajuda a entender melhor o interesse envolvido.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Ciano

Peixes: Uma conversa familiar pode começar com um assunto simples e acabar envolvendo antigas preocupações, especialmente quando há decisões sobre a casa. Procure manter o foco em uma questão de cada vez e diferencie o que precisa ser resolvido hoje do que merece uma conversa mais longa. Se o diálogo ficar confuso, uma pausa pode ser mais produtiva do que insistir até que alguém se irrite.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Azul-violeta

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