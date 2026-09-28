ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (28 de setembro): encerrar pendências abre espaço para novos passos

A segunda-feira favorece a conclusão de tarefas, a organização de transições e decisões que ajudam a começar uma nova etapa sem deixar problemas para trás

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta segunda-feira, 28 de setembro, vale resolver aquilo que ficou pendente antes de direcionar toda a atenção para os próximos planos. Uma entrega que precisa ser finalizada, uma conversa que exige resposta ou uma mudança na rotina podem ficar mais fáceis quando cada etapa é organizada com clareza. O dia também favorece desapegar do que já não tem utilidade e preparar o terreno para novos compromissos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Uma nova responsabilidade pode começar antes que outra esteja totalmente encerrada. Organize a passagem das tarefas e confirme o que precisa ser entregue antes de assumir o próximo compromisso. Isso ajuda a evitar que duas obrigações acabem se misturando.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Vermelho-intenso

Touro: Talvez seja hora de se desfazer de algo que ocupa espaço e quase não é usado. Antes de guardar mais uma coisa, avalie se ela realmente continuará sendo útil. Uma pequena reorganização pode facilitar bastante a rotina.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-tomilho

Gêmeos: Uma conversa por mensagem ou e-mail pode estar esperando apenas uma resposta definitiva. Retome o assunto, registre o que foi combinado e deixe as próximas etapas claras para todos os envolvidos.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-ardósia

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer: Uma mudança em casa pode exigir mais preparação do que parece. Se houver mudança de cômodo, reforma ou outra transição, separe antecipadamente aquilo que será necessário nos primeiros dias e identifique as caixas ou objetos de uso imediato.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Bege-areia

Leão: Um projeto que está perto de ser concluído ainda pode depender de alguns detalhes. Confira créditos, agradecimentos, documentos e informações de entrega antes de considerar o trabalho encerrado. Resolver essas últimas etapas evita retrabalho.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Ocre-mel

Virgem: Algumas tarefas que você mantém por hábito talvez já não tenham utilidade. Observe o que continua ocupando tempo sem trazer resultado e retire pelo menos uma dessas obrigações da rotina. O espaço ganho pode ser usado de maneira mais produtiva.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-sálvia

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Libra: Uma relação pode estar passando por uma mudança de fase. Em vez de presumir que tudo continuará igual, converse sobre expectativas, planos e próximos passos. Uma conversa clara pode evitar interpretações diferentes no futuro.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Bege-ameixa

Escorpião: Uma questão pessoal ou reservada pode finalmente estar chegando ao fim. Guarde documentos e informações que ainda sejam necessários, mas elimine registros que já perderam a utilidade. Organizar esse material pode trazer mais tranquilidade.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Vermelho-granada

Sagitário: Uma viagem, curso ou compromisso futuro pode exigir alguns preparativos finais. Confira reservas, documentos, horários e outros detalhes práticos antes de se preocupar apenas com a parte mais agradável do programa.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Amarelo-limão

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Capricórnio: Uma obrigação profissional antiga pode precisar de um encerramento formal. Confirme por escrito o fim do compromisso e guarde os registros necessários. Assim, fica mais fácil evitar cobranças ou dúvidas depois que você seguir para outra atividade.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Bege-amendoado

Aquário: Um grupo pode estar pronto para encerrar um projeto e começar outro. Antes de fechar a atividade atual, salve arquivos, informações e materiais que ainda possam ser úteis. Nem tudo precisa continuar ativo, mas algumas referências merecem ser preservadas.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-petróleo

Peixes: Uma etapa pessoal não precisa terminar com todas as respostas perfeitamente definidas. Em vez de procurar uma certeza absoluta sobre o que aconteceu, observe o que você aprendeu e o que pode levar dessa experiência para os próximos passos.

Número da sorte: 8