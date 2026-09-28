Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (28 de setembro): encerrar pendências abre espaço para novos passos

A segunda-feira favorece a conclusão de tarefas, a organização de transições e decisões que ajudam a começar uma nova etapa sem deixar problemas para trás

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta segunda-feira, 28 de setembro, vale resolver aquilo que ficou pendente antes de direcionar toda a atenção para os próximos planos. Uma entrega que precisa ser finalizada, uma conversa que exige resposta ou uma mudança na rotina podem ficar mais fáceis quando cada etapa é organizada com clareza. O dia também favorece desapegar do que já não tem utilidade e preparar o terreno para novos compromissos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Hoje (28 de setembro), estes signos podem colocar a vida em ordem e abrir espaço para novas oportunidades

Hoje (28 de setembro), estes signos podem colocar a vida em ordem e abrir espaço para novas oportunidades

Imagem - Universo dá um empurrão em 5 signos durante a temporada de Libra, e vem aí uma fase de boas surpresas

Universo dá um empurrão em 5 signos durante a temporada de Libra, e vem aí uma fase de boas surpresas

Imagem - Vênus vira o jogo no amor e no dinheiro para 5 signos até outubro; veja quem entra na mira da mudança

Vênus vira o jogo no amor e no dinheiro para 5 signos até outubro; veja quem entra na mira da mudança

Áries: Uma nova responsabilidade pode começar antes que outra esteja totalmente encerrada. Organize a passagem das tarefas e confirme o que precisa ser entregue antes de assumir o próximo compromisso. Isso ajuda a evitar que duas obrigações acabem se misturando.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Vermelho-intenso

Touro: Talvez seja hora de se desfazer de algo que ocupa espaço e quase não é usado. Antes de guardar mais uma coisa, avalie se ela realmente continuará sendo útil. Uma pequena reorganização pode facilitar bastante a rotina.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-tomilho

Gêmeos: Uma conversa por mensagem ou e-mail pode estar esperando apenas uma resposta definitiva. Retome o assunto, registre o que foi combinado e deixe as próximas etapas claras para todos os envolvidos.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-ardósia

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
1 de 13
Plantas por Shutterstock

Câncer: Uma mudança em casa pode exigir mais preparação do que parece. Se houver mudança de cômodo, reforma ou outra transição, separe antecipadamente aquilo que será necessário nos primeiros dias e identifique as caixas ou objetos de uso imediato.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Bege-areia

Leão: Um projeto que está perto de ser concluído ainda pode depender de alguns detalhes. Confira créditos, agradecimentos, documentos e informações de entrega antes de considerar o trabalho encerrado. Resolver essas últimas etapas evita retrabalho.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Ocre-mel

Virgem: Algumas tarefas que você mantém por hábito talvez já não tenham utilidade. Observe o que continua ocupando tempo sem trazer resultado e retire pelo menos uma dessas obrigações da rotina. O espaço ganho pode ser usado de maneira mais produtiva.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-sálvia

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Libra: Uma relação pode estar passando por uma mudança de fase. Em vez de presumir que tudo continuará igual, converse sobre expectativas, planos e próximos passos. Uma conversa clara pode evitar interpretações diferentes no futuro.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Bege-ameixa

Escorpião: Uma questão pessoal ou reservada pode finalmente estar chegando ao fim. Guarde documentos e informações que ainda sejam necessários, mas elimine registros que já perderam a utilidade. Organizar esse material pode trazer mais tranquilidade.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Vermelho-granada

Sagitário: Uma viagem, curso ou compromisso futuro pode exigir alguns preparativos finais. Confira reservas, documentos, horários e outros detalhes práticos antes de se preocupar apenas com a parte mais agradável do programa.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Amarelo-limão

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
1 de 13
Cachorros por Shutterstock

Capricórnio: Uma obrigação profissional antiga pode precisar de um encerramento formal. Confirme por escrito o fim do compromisso e guarde os registros necessários. Assim, fica mais fácil evitar cobranças ou dúvidas depois que você seguir para outra atividade.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Bege-amendoado

Aquário: Um grupo pode estar pronto para encerrar um projeto e começar outro. Antes de fechar a atividade atual, salve arquivos, informações e materiais que ainda possam ser úteis. Nem tudo precisa continuar ativo, mas algumas referências merecem ser preservadas.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-petróleo

Peixes: Uma etapa pessoal não precisa terminar com todas as respostas perfeitamente definidas. Em vez de procurar uma certeza absoluta sobre o que aconteceu, observe o que você aprendeu e o que pode levar dessa experiência para os próximos passos.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Bege-rosado

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Influenciadora recebe sutiã de vizinha 'incomodada', toma atitude inesperada e envia item inusitado: 'Responder da mesma forma'

Influenciadora recebe sutiã de vizinha 'incomodada', toma atitude inesperada e envia item inusitado: 'Responder da mesma forma'
Imagem - Ralf detona pedido de dupla com Renner após morte de Rick: 'Falta de respeito'

Ralf detona pedido de dupla com Renner após morte de Rick: 'Falta de respeito'