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Cor e número da sorte de hoje (29 de agosto): pequenas mudanças podem abrir espaço para novas oportunidades para esses signos

Neste sábado, reorganizar prioridades, observar melhor as pessoas ao redor e confiar menos na pressa pode ajudar a aproveitar oportunidades que surgem de maneira inesperada

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O dia traz uma energia de movimento e renovação, mas nem toda mudança precisa acontecer imediatamente. Algumas situações podem parecer prontas para uma decisão quando, na verdade, ainda falta uma informação importante.

Para quem está pensando em dinheiro, relacionamentos ou planos pessoais, o melhor caminho será combinar iniciativa com observação. Uma conversa pode esclarecer uma dúvida antiga, enquanto uma escolha aparentemente pequena pode influenciar os próximos dias. Confira a cor e o número da sorte de hoje.

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Áries: Uma oportunidade de última hora pode parecer exatamente o que você estava esperando. Antes de aceitar, confira os detalhes e veja se o benefício realmente compensa o esforço envolvido.

Cor da sorte: Terracota

Número da sorte: 8

Touro: Uma compra para casa pode parecer mais vantajosa por causa de uma promoção. Compare os preços, a qualidade e a necessidade real antes de aproveitar o desconto.

Cor da sorte: Verde-oliva

Número da sorte: 1

Gêmeos: Uma conversa casual pode trazer uma informação que você estava procurando há algum tempo. Preste atenção aos detalhes e não tenha vergonha de fazer uma pergunta mais específica.

Cor da sorte: Azul-anil

Número da sorte: 7

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Câncer: Um assunto familiar pode voltar à conversa depois de algum tempo. Em vez de tentar resolver tudo hoje, escolha o ponto mais importante e procure uma solução que seja confortável para todos.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 3

Leão: Um elogio pode aumentar sua confiança, mas também trazer expectativas maiores. Aproveite o reconhecimento sem assumir mais responsabilidades do que consegue cumprir.

Cor da sorte: Amarelo-mel

Número da sorte: 9

Virgem: Um plano que parecia complicado pode ficar mais simples quando você elimina uma etapa desnecessária. Revise sua organização e veja o que pode ser feito de maneira mais prática.

Cor da sorte: Cinza-prata

Número da sorte: 2

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Libra: Uma pessoa pode demonstrar interesse em se aproximar, mas talvez espere uma iniciativa sua. Se você também tiver vontade de manter esse contato, dê um sinal claro em vez de esperar que o outro adivinhe.

Cor da sorte: Rosa-queimado

Número da sorte: 6

Escorpião: Uma questão financeira pode exigir uma escolha entre economizar agora ou investir em algo que facilite sua vida depois. Compare os dois cenários antes de decidir pelo caminho aparentemente mais barato.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 4

Sagitário: Um convite pode mudar seus planos e proporcionar uma experiência interessante. Se a programação fizer sentido para você, permita-se sair um pouco da rotina sem transformar o passeio em uma obrigação.

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Número da sorte: 5

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Alguém pode pedir sua ajuda com um problema que não é exatamente sua responsabilidade. Ajude se puder, mas deixe claro desde o início até onde você consegue ir.

Cor da sorte: Marrom-café

Número da sorte: 8

Aquário: Uma ideia antiga pode voltar à sua cabeça com uma solução que não existia antes. Anote o que está pensando e dê um primeiro passo pequeno, sem exigir que tudo esteja pronto de uma vez.

Cor da sorte: Azul-turquesa

Número da sorte: 2

Peixes: Um encontro ou conversa pode revelar que você estava preocupado com algo maior do que a situação realmente exigia. Antes de tirar conclusões, permita que a outra pessoa explique seu ponto de vista.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 7

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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