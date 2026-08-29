ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (29 de agosto): pequenas mudanças podem abrir espaço para novas oportunidades para esses signos

Neste sábado, reorganizar prioridades, observar melhor as pessoas ao redor e confiar menos na pressa pode ajudar a aproveitar oportunidades que surgem de maneira inesperada

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O dia traz uma energia de movimento e renovação, mas nem toda mudança precisa acontecer imediatamente. Algumas situações podem parecer prontas para uma decisão quando, na verdade, ainda falta uma informação importante.

Para quem está pensando em dinheiro, relacionamentos ou planos pessoais, o melhor caminho será combinar iniciativa com observação. Uma conversa pode esclarecer uma dúvida antiga, enquanto uma escolha aparentemente pequena pode influenciar os próximos dias. Confira a cor e o número da sorte de hoje.

Áries: Uma oportunidade de última hora pode parecer exatamente o que você estava esperando. Antes de aceitar, confira os detalhes e veja se o benefício realmente compensa o esforço envolvido.

Cor da sorte: Terracota

Número da sorte: 8

Touro: Uma compra para casa pode parecer mais vantajosa por causa de uma promoção. Compare os preços, a qualidade e a necessidade real antes de aproveitar o desconto.

Cor da sorte: Verde-oliva

Número da sorte: 1

Gêmeos: Uma conversa casual pode trazer uma informação que você estava procurando há algum tempo. Preste atenção aos detalhes e não tenha vergonha de fazer uma pergunta mais específica.

Cor da sorte: Azul-anil

Número da sorte: 7

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Câncer: Um assunto familiar pode voltar à conversa depois de algum tempo. Em vez de tentar resolver tudo hoje, escolha o ponto mais importante e procure uma solução que seja confortável para todos.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 3

Leão: Um elogio pode aumentar sua confiança, mas também trazer expectativas maiores. Aproveite o reconhecimento sem assumir mais responsabilidades do que consegue cumprir.

Cor da sorte: Amarelo-mel

Número da sorte: 9

Virgem: Um plano que parecia complicado pode ficar mais simples quando você elimina uma etapa desnecessária. Revise sua organização e veja o que pode ser feito de maneira mais prática.

Cor da sorte: Cinza-prata

Número da sorte: 2

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Libra: Uma pessoa pode demonstrar interesse em se aproximar, mas talvez espere uma iniciativa sua. Se você também tiver vontade de manter esse contato, dê um sinal claro em vez de esperar que o outro adivinhe.

Cor da sorte: Rosa-queimado

Número da sorte: 6

Escorpião: Uma questão financeira pode exigir uma escolha entre economizar agora ou investir em algo que facilite sua vida depois. Compare os dois cenários antes de decidir pelo caminho aparentemente mais barato.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 4

Sagitário: Um convite pode mudar seus planos e proporcionar uma experiência interessante. Se a programação fizer sentido para você, permita-se sair um pouco da rotina sem transformar o passeio em uma obrigação.

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Número da sorte: 5

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Capricórnio: Alguém pode pedir sua ajuda com um problema que não é exatamente sua responsabilidade. Ajude se puder, mas deixe claro desde o início até onde você consegue ir.

Cor da sorte: Marrom-café

Número da sorte: 8

Aquário: Uma ideia antiga pode voltar à sua cabeça com uma solução que não existia antes. Anote o que está pensando e dê um primeiro passo pequeno, sem exigir que tudo esteja pronto de uma vez.

Cor da sorte: Azul-turquesa

Número da sorte: 2

Peixes: Um encontro ou conversa pode revelar que você estava preocupado com algo maior do que a situação realmente exigia. Antes de tirar conclusões, permita que a outra pessoa explique seu ponto de vista.

Cor da sorte: Lilás