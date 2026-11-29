ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (29 de novembro): valorize suas conquistas, fortaleça os vínculos e confie nos seus talentos

Este domingo favorece a criatividade, os encontros afetivos e os planos construídos com responsabilidade, mas pede cuidado com expectativas exageradas e conversas que podem gerar mal-entendidos

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua segue em Leão, aumentando a vontade de aproveitar a vida, demonstrar carinho e receber reconhecimento. A boa conexão entre Vênus e Júpiter favorece os relacionamentos, a generosidade e as oportunidades de aproximação. Ao mesmo tempo, o Sol em harmonia com Saturno ajuda a transformar boas intenções em compromissos mais consistentes.

É um dia interessante para valorizar quem está ao seu lado, retomar um projeto pessoal e pensar no que deseja construir daqui para a frente. Apenas tenha cuidado para não deixar o orgulho ou a necessidade de ter razão atrapalharem uma conversa importante.

Áries: Um encontro, passeio ou atividade de lazer pode trazer mais alegria do que você esperava. Aproveite para se aproximar de alguém especial e demonstrar seu interesse sem tentar controlar o rumo da situação. Se surgir uma oportunidade criativa, dê o primeiro passo. Sua iniciativa pode render bons resultados.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Turquesa

Touro: O domingo favorece assuntos relacionados à casa, à família e ao conforto pessoal. Talvez você queira reorganizar um ambiente ou conversar sobre uma mudança que vem considerando há algum tempo. Ouça as opiniões dos familiares, mas não deixe que expectativas alheias impeçam você de expressar suas próprias necessidades.

Número da sorte: 12

Cor da sorte: Cobre

Gêmeos: Uma conversa descontraída pode trazer uma ideia interessante ou aproximar você de alguém com quem perdeu contato. Aproveite para trocar experiências, fazer planos e explorar novos interesses. Apenas confira as informações antes de tirar conclusões, especialmente se uma mensagem parecer diferente do que você esperava.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Verde-menta

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Câncer: Sua atenção pode se voltar para o dinheiro e para a segurança material. Aproveite para rever despesas, organizar prioridades e pensar em uma maneira de aproveitar melhor os recursos disponíveis. Evite compras motivadas pela vontade de impressionar alguém. Seu bem-estar não depende de acompanhar o padrão de consumo dos outros.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Vinho

Leão: Com a Lua em seu signo, sua presença ganha destaque e a vontade de aproveitar os momentos agradáveis aumenta. Use essa disposição para cuidar de si, encontrar pessoas queridas e investir em algo que desperte sua criatividade. Na vida afetiva, demonstre carinho, mas não espere que tudo aconteça exatamente como você imaginou.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Dourado

Virgem: O domingo pode trazer vontade de desacelerar e ficar mais reservado. Aproveite para descansar, colocar os pensamentos em ordem e deixar de lado preocupações que não precisam ser resolvidas hoje. Se uma questão antiga voltar à sua cabeça, procure observar o que ainda pode ser feito, sem se cobrar respostas imediatas.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-musgo

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Libra: A vida social ganha movimento e uma amizade pode apresentar uma oportunidade interessante. Um convite, uma conversa ou uma colaboração pode aproximar você de pessoas com interesses semelhantes. Esteja aberto às novidades, mas procure perceber quem realmente demonstra disposição para participar dos seus projetos.

Número da sorte: 10

Cor da sorte: Rosa-choque

Escorpião: Questões profissionais ou planos de carreira podem ocupar seus pensamentos, mesmo durante o descanso. Aproveite para refletir sobre suas ambições e identificar o que precisa ser aprimorado para alcançar seus objetivos. Uma conversa com alguém experiente pode ajudar, mas a decisão sobre seu futuro deve respeitar suas próprias prioridades.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-marinho

Sagitário: A vontade de explorar novos lugares, aprender alguma coisa ou sair da rotina fica mais forte. Se puder, organize um passeio ou uma atividade que amplie seus horizontes. Uma experiência diferente pode renovar seu entusiasmo. Só não transforme um plano espontâneo em uma despesa que comprometa seu orçamento.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Amarelo-canário

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Capricórnio: Uma conversa sobre dinheiro, responsabilidades ou planos compartilhados pode ajudar a esclarecer uma situação importante. Procure apresentar seus argumentos com tranquilidade e ouvir o outro lado antes de tomar uma decisão. Na vida afetiva, confiança e transparência serão fundamentais para fortalecer os vínculos.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Cinza-azulado

Aquário: Os relacionamentos pedem atenção e disposição para negociar. Se houver uma divergência com alguém próximo, evite transformar a conversa em uma disputa para descobrir quem está certo. Procure entender as necessidades da outra pessoa sem ignorar as suas. Um gesto de compreensão pode mudar o rumo do dia.

Número da sorte: 11

Cor da sorte: Coral

Peixes: Pequenos cuidados com a rotina podem fazer diferença no seu bem-estar. Organize o que ficou pendente, prepare a semana com calma e encontre espaço para uma atividade que ajude a recuperar suas energias. Se alguém pedir ajuda, avalie sua disponibilidade antes de assumir mais responsabilidades.

Número da sorte: 2