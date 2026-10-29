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Cor e número da sorte de hoje (29 de outubro): cuide da sua base e reconheça o que traz segurança de verdade

Esta quinta-feira favorece decisões sobre casa, dinheiro e relações próximas, além de pequenos ajustes que podem tornar a rotina mais confortável e sustentável

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas necessidades ficam mais evidentes quando a semana começa a pesar. Pode ser vontade de passar mais tempo com a família, preocupação com uma despesa doméstica ou a percepção de que você está oferecendo apoio sem reservar tempo para si. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, identifique o que merece atenção imediata e o que pode esperar. Segurança também se constrói com acordos claros, hábitos consistentes e escolhas que respeitam seus limites. Veja a previsão do site "Times of India".

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Áries: Alguém da família pode precisar de ajuda para resolver uma questão prática, mas isso não significa que você deva assumir toda a responsabilidade. Combine o que consegue fazer e deixe espaço para que a outra pessoa participe. No trabalho, evite levar para casa problemas que podem ser encaminhados durante o expediente.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Ocre

Touro: Uma conversa casual com um vizinho, parente ou conhecido pode trazer uma lembrança agradável e uma perspectiva útil sobre uma situação atual. Não descarte uma sugestão apenas porque ela vem de alguém que conhece sua história há muito tempo. Ao mesmo tempo, escolha quais conselhos realmente combinam com a fase que você está vivendo.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-sálvia

Gêmeos: Um objeto para a casa, uma roupa confortável ou alguma novidade pode parecer a recompensa perfeita depois de dias corridos. Antes de comprar, pense se o interesse continuará existindo quando a empolgação passar. Se a vontade persistir, compare preços e veja se a aquisição cabe no orçamento sem comprometer despesas mais importantes.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Amarelo-palha

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: Você pode ficar mais sensível ao ambiente e às necessidades de quem está por perto. Se perceber que está reagindo de forma intensa a uma questão pequena, não se cobre uma resposta imediata. Tire um tempo para descansar e retome o assunto quando estiver mais tranquilo. Decisões importantes ficam mais claras quando não são tomadas apenas para aliviar uma emoção passageira.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Branco-pérola

Leão: A vontade de se afastar um pouco da movimentação pode ser um sinal de que você precisa recuperar energia, não de que está se distanciando das pessoas. Reserve parte da noite para uma atividade sem obrigações e sem necessidade de mostrar resultados. Se alguém estranhar sua ausência, explique com simplicidade que precisa de um intervalo para si.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Pêssego

Virgem: Uma pessoa próxima pode procurar você para falar de um problema sem necessariamente esperar uma solução. Ouça com atenção e pergunte se ela quer conselhos ou apenas companhia. Esse cuidado evita que você assuma uma tarefa emocional que não lhe pertence. Preserve também um período para concluir o que é importante na sua própria agenda.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Verde-funcho

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Libra: As exigências profissionais e domésticas podem disputar o mesmo espaço na sua agenda. Decida com antecedência qual compromisso precisa de sua presença hoje e converse com as pessoas envolvidas antes que surjam cobranças. Se não for possível atender a tudo, negocie um prazo realista. Tentar manter todos satisfeitos pode acabar deixando você sem tempo para descansar.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Rosa-malva

Escorpião: Uma viagem para visitar familiares ou um curso que desperte seu interesse pode começar a parecer mais viável. Antes de confirmar, confira datas, custos adicionais e o impacto sobre suas outras responsabilidades. Uma oportunidade pode ser promissora sem precisar ser aceita imediatamente. Planejar com cuidado permitirá aproveitar melhor a experiência caso decida seguir em frente.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Bordô

Sagitário: Uma revisão das economias compartilhadas, dos seguros ou das despesas familiares pode revelar um detalhe que merece atenção. Confira se os valores e as condições continuam adequados à realidade atual. Se houver outras pessoas envolvidas, converse sobre as decisões antes de alterar qualquer acordo. Planejamento financeiro funciona melhor quando todos entendem o que está sendo protegido e por quê.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Canela

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Uma pessoa importante pode estar precisando de atenção, mesmo sem pedir isso diretamente. Em vez de planejar um grande gesto, proponha um jantar simples, uma caminhada ou alguns minutos de conversa sem distrações. A constância costuma dizer mais do que uma demonstração grandiosa feita de vez em quando. Você não precisa resolver todos os problemas para mostrar que se importa.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Cinza-chumbo

Aquário: Uma pequena falha na rotina doméstica pode estar criando mais trabalho do que você percebe. Escolha uma solução fácil de manter, como definir um horário para pagar contas, organizar documentos ou verificar compras da semana. Evite criar um sistema complexo demais. O melhor ajuste é aquele que simplifica sua vida mesmo nos dias em que você está sem disposição.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul cobalto

Peixes: Um trabalho criativo, uma ideia pessoal ou algo que você produziu em silêncio pode receber uma reação acolhedora de alguém próximo. Considere compartilhar o resultado com uma pessoa cuja opinião seja importante para você, sem transformar a resposta dela em medida definitiva do seu talento. O incentivo pode ajudar, mas o valor do que você cria não depende de aprovação imediata.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Azul-pacífico

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