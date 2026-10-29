ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (29 de outubro): cuide da sua base e reconheça o que traz segurança de verdade

Esta quinta-feira favorece decisões sobre casa, dinheiro e relações próximas, além de pequenos ajustes que podem tornar a rotina mais confortável e sustentável

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas necessidades ficam mais evidentes quando a semana começa a pesar. Pode ser vontade de passar mais tempo com a família, preocupação com uma despesa doméstica ou a percepção de que você está oferecendo apoio sem reservar tempo para si. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, identifique o que merece atenção imediata e o que pode esperar. Segurança também se constrói com acordos claros, hábitos consistentes e escolhas que respeitam seus limites. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Alguém da família pode precisar de ajuda para resolver uma questão prática, mas isso não significa que você deva assumir toda a responsabilidade. Combine o que consegue fazer e deixe espaço para que a outra pessoa participe. No trabalho, evite levar para casa problemas que podem ser encaminhados durante o expediente.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Ocre

Touro: Uma conversa casual com um vizinho, parente ou conhecido pode trazer uma lembrança agradável e uma perspectiva útil sobre uma situação atual. Não descarte uma sugestão apenas porque ela vem de alguém que conhece sua história há muito tempo. Ao mesmo tempo, escolha quais conselhos realmente combinam com a fase que você está vivendo.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-sálvia

Gêmeos: Um objeto para a casa, uma roupa confortável ou alguma novidade pode parecer a recompensa perfeita depois de dias corridos. Antes de comprar, pense se o interesse continuará existindo quando a empolgação passar. Se a vontade persistir, compare preços e veja se a aquisição cabe no orçamento sem comprometer despesas mais importantes.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Amarelo-palha

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Câncer: Você pode ficar mais sensível ao ambiente e às necessidades de quem está por perto. Se perceber que está reagindo de forma intensa a uma questão pequena, não se cobre uma resposta imediata. Tire um tempo para descansar e retome o assunto quando estiver mais tranquilo. Decisões importantes ficam mais claras quando não são tomadas apenas para aliviar uma emoção passageira.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Branco-pérola

Leão: A vontade de se afastar um pouco da movimentação pode ser um sinal de que você precisa recuperar energia, não de que está se distanciando das pessoas. Reserve parte da noite para uma atividade sem obrigações e sem necessidade de mostrar resultados. Se alguém estranhar sua ausência, explique com simplicidade que precisa de um intervalo para si.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Pêssego

Virgem: Uma pessoa próxima pode procurar você para falar de um problema sem necessariamente esperar uma solução. Ouça com atenção e pergunte se ela quer conselhos ou apenas companhia. Esse cuidado evita que você assuma uma tarefa emocional que não lhe pertence. Preserve também um período para concluir o que é importante na sua própria agenda.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Verde-funcho

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Libra: As exigências profissionais e domésticas podem disputar o mesmo espaço na sua agenda. Decida com antecedência qual compromisso precisa de sua presença hoje e converse com as pessoas envolvidas antes que surjam cobranças. Se não for possível atender a tudo, negocie um prazo realista. Tentar manter todos satisfeitos pode acabar deixando você sem tempo para descansar.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Rosa-malva

Escorpião: Uma viagem para visitar familiares ou um curso que desperte seu interesse pode começar a parecer mais viável. Antes de confirmar, confira datas, custos adicionais e o impacto sobre suas outras responsabilidades. Uma oportunidade pode ser promissora sem precisar ser aceita imediatamente. Planejar com cuidado permitirá aproveitar melhor a experiência caso decida seguir em frente.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Bordô

Sagitário: Uma revisão das economias compartilhadas, dos seguros ou das despesas familiares pode revelar um detalhe que merece atenção. Confira se os valores e as condições continuam adequados à realidade atual. Se houver outras pessoas envolvidas, converse sobre as decisões antes de alterar qualquer acordo. Planejamento financeiro funciona melhor quando todos entendem o que está sendo protegido e por quê.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Canela

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio: Uma pessoa importante pode estar precisando de atenção, mesmo sem pedir isso diretamente. Em vez de planejar um grande gesto, proponha um jantar simples, uma caminhada ou alguns minutos de conversa sem distrações. A constância costuma dizer mais do que uma demonstração grandiosa feita de vez em quando. Você não precisa resolver todos os problemas para mostrar que se importa.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Cinza-chumbo

Aquário: Uma pequena falha na rotina doméstica pode estar criando mais trabalho do que você percebe. Escolha uma solução fácil de manter, como definir um horário para pagar contas, organizar documentos ou verificar compras da semana. Evite criar um sistema complexo demais. O melhor ajuste é aquele que simplifica sua vida mesmo nos dias em que você está sem disposição.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul cobalto

Peixes: Um trabalho criativo, uma ideia pessoal ou algo que você produziu em silêncio pode receber uma reação acolhedora de alguém próximo. Considere compartilhar o resultado com uma pessoa cuja opinião seja importante para você, sem transformar a resposta dela em medida definitiva do seu talento. O incentivo pode ajudar, mas o valor do que você cria não depende de aprovação imediata.

Número da sorte: 7