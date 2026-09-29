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Cor e número da sorte de hoje (29 de setembro): rapidez ajuda a tirar planos do papel

A terça-feira favorece respostas rápidas, iniciativas simples e pequenas mudanças que podem destravar situações que estavam paradas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta terça-feira, 29 de setembro, algumas coisas que vinham avançando devagar podem começar a andar quando você toma uma providência concreta. O melhor caminho não será necessariamente esperar pelas condições perfeitas, mas identificar o primeiro passo possível e colocá-lo em prática. Ainda assim, vale evitar decisões apressadas que criem trabalho desnecessário depois. Veja a previsão do site "Times of India".

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Hoje (29 de setembro), estes signos podem transformar conversas e decisões em novas oportunidades

Áries: Uma nova responsabilidade pode surgir com pouco tempo para preparação. Em vez de tentar organizar tudo de uma vez, identifique o que é mais urgente e comece por essa tarefa. O restante pode ser ajustado conforme a situação avançar.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Vermelho-tijolo

Touro: Uma solução diferente para a rotina doméstica pode economizar tempo. Antes de substituir algo que ainda funciona, porém, compare a mudança com o que você já tem e veja se ela realmente facilitará o dia a dia.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Verde-sálvia

Gêmeos: Um cumprimento ou contato rápido pode dar início a uma conversa inesperada. Se isso acontecer, apresente primeiro as informações mais importantes e deixe o restante da conversa se desenvolver naturalmente.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Azul-celeste

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: Uma questão familiar importante pode exigir planejamento antes de qualquer conversa mais delicada. Organize primeiro horários, documentos, compromissos e outras questões práticas. Com essa parte encaminhada, será mais fácil lidar com os aspectos emocionais.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Marfim-pêssego

Leão: Uma ideia criativa pode perder força se você passar tempo demais imaginando como deveria ficar. Faça uma primeira versão, mesmo que simples, e veja o que pode ser melhorado depois. Começar hoje pode ser mais útil do que esperar pelo momento ideal.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Laranja-solar

Virgem: Uma pequena alteração na rotina pode eliminar uma espera que já estava incomodando. Teste a mudança antes de descartá-la e observe quanto tempo ela realmente consegue economizar. Uma adaptação simples pode fazer diferença nos próximos dias.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Verde-musgo-claro

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: Um novo acordo pode começar com bastante entusiasmo, mas é importante definir responsabilidades desde o início. Antes de falar sobre resultados futuros, deixe claro quem cuidará da primeira etapa e quais são os próximos passos.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Malva

Escorpião: Talvez seja melhor guardar aquilo que não precisa ser usado agora. Evite deixar objetos, documentos ou materiais espalhados apenas porque podem ser úteis algum dia. Manter à mão somente o necessário pode tornar sua rotina mais prática.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Preto

Sagitário: Uma viagem ou programa de última hora pode entrar nos seus planos. Antes de decidir, confira os principais custos, datas e horários. Escolha a alternativa que permita aproveitar a experiência sem transformar o improviso em uma despesa maior do que o esperado.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Dourado-cítrico

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Uma nova maneira de fazer algo pode começar antes que todos estejam completamente acostumados. Defina uma regra simples para orientar o processo e corrija os problemas conforme eles aparecerem na prática. A experiência pode ajudar a aperfeiçoar o método.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-floresta

Aquário: Uma ideia experimental pode chamar atenção rapidamente, mas não é necessário envolver todo mundo de imediato. Comece com poucas pessoas dispostas a testar a proposta e aproveite as primeiras opiniões para fazer ajustes antes de ampliar o projeto.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-água

Peixes: Depois de dias emocionalmente intensos, uma pequena mudança de hábito pode ajudar a recuperar o equilíbrio. Escolha apenas uma atitude simples para começar e não cobre resultados imediatos. A constância será mais importante do que tentar mudar tudo de uma vez.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Rosa-taupe

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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