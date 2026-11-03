ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (3 de novembro): valorize seu esforço e não dependa de reconhecimento imediato

Esta terça-feira favorece a dedicação, a organização e a confiança no próprio trabalho, mesmo quando os resultados ainda não recebem a atenção esperada

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo esforço é reconhecido no momento em que acontece. Nesta terça-feira, vale concentrar a energia na qualidade do que você faz, sem transformar a falta de elogios em motivo para desânimo. No trabalho, em casa ou nos relacionamentos, atitudes consistentes tendem a construir resultados mais duradouros. Confira a previsão para seu signo, com o número e a cor da sorte do dia, na previsão do site "Times of India".

Áries: Uma tarefa criativa ou uma atividade de uma criança da família pode precisar da sua ajuda. Contribua com disposição, mas não espere agradecimentos imediatos. O valor da sua participação também está no apoio que você oferece.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Vermelho-hibisco

Touro: Melhorias na casa podem avançar, desde que você priorize a praticidade. Antes de investir em decoração ou em itens de aparência, resolva o que facilita a rotina e torna os ambientes mais funcionais.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-mar

Gêmeos: Talvez suas ideias não sejam compreendidas de primeira. Em vez de explicar demais, apresente seu ponto de forma simples e destaque o que precisa ser decidido. Uma comunicação objetiva pode facilitar o entendimento.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Amarelo-claro

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Câncer: Conversas sobre dinheiro na família podem ficar delicadas. Procure falar de valores, prazos e responsabilidades sem comparar a situação de uma pessoa com a de outra. A clareza ajuda a evitar ressentimentos.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Branco-gelo

Leão: Você pode alternar momentos de confiança e dúvida, especialmente quando espera uma resposta sobre algo importante. Não permita que a reação dos outros determine sua avaliação sobre o próprio desempenho. Revise o que fez e reconheça seus avanços.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Laranja-vivo

Virgem: Um período de tranquilidade pode ajudar a organizar pensamentos e prioridades. Aproveite parte da noite para planejar os próximos dias, rever compromissos e definir o que realmente merece sua atenção. Nem todo convite precisa ser aceito.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Verde-grama

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Libra: Alguém do seu convívio pode não perceber sua contribuição em uma tarefa ou projeto. Registre o que você realizou, especialmente se houver responsabilidades compartilhadas. Depois, siga em frente sem transformar a situação em disputa.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Branco-marfim

Escorpião: O reconhecimento profissional pode demorar mais do que você gostaria. Ainda assim, concluir uma tarefa com cuidado fortalece sua credibilidade. Se necessário, envie uma atualização breve à liderança, destacando o que foi entregue e o que falta.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho-coral

Sagitário: Uma orientação de professor, mentor ou pessoa experiente pode surgir em uma conversa aparentemente comum. Preste atenção aos comentários e faça perguntas se algo despertar seu interesse. Um conselho simples pode ajudar em uma decisão futura.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Cáqui

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Capricórnio: Dúvidas sobre investimentos ou recursos compartilhados podem aparecer de repente. Antes de tomar qualquer atitude, confira documentos, valores e condições. Evite decisões motivadas por boatos ou pelo receio de perder dinheiro.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Marrom-escuro

Aquário: Uma pessoa próxima pode estar precisando de mais demonstrações de reconhecimento. Um agradecimento sincero ou o reconhecimento de uma atitude importante pode fortalecer a relação. Não é necessário gastar dinheiro para mostrar consideração.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-acinzentado

Peixes: As tarefas do cotidiano podem parecer pouco valorizadas, mas a regularidade também constrói uma boa reputação. Anote o que conseguir concluir ao longo do dia. Esse registro ajuda a visualizar seu progresso e a identificar o que ainda precisa de atenção.

Número da sorte: 7