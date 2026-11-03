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Cor e número da sorte de hoje (3 de novembro): valorize seu esforço e não dependa de reconhecimento imediato

Esta terça-feira favorece a dedicação, a organização e a confiança no próprio trabalho, mesmo quando os resultados ainda não recebem a atenção esperada

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo esforço é reconhecido no momento em que acontece. Nesta terça-feira, vale concentrar a energia na qualidade do que você faz, sem transformar a falta de elogios em motivo para desânimo. No trabalho, em casa ou nos relacionamentos, atitudes consistentes tendem a construir resultados mais duradouros. Confira a previsão para seu signo, com o número e a cor da sorte do dia, na previsão do site "Times of India".

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Áries: Uma tarefa criativa ou uma atividade de uma criança da família pode precisar da sua ajuda. Contribua com disposição, mas não espere agradecimentos imediatos. O valor da sua participação também está no apoio que você oferece.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Vermelho-hibisco

Touro: Melhorias na casa podem avançar, desde que você priorize a praticidade. Antes de investir em decoração ou em itens de aparência, resolva o que facilita a rotina e torna os ambientes mais funcionais.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-mar

Gêmeos: Talvez suas ideias não sejam compreendidas de primeira. Em vez de explicar demais, apresente seu ponto de forma simples e destaque o que precisa ser decidido. Uma comunicação objetiva pode facilitar o entendimento.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Amarelo-claro

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Câncer: Conversas sobre dinheiro na família podem ficar delicadas. Procure falar de valores, prazos e responsabilidades sem comparar a situação de uma pessoa com a de outra. A clareza ajuda a evitar ressentimentos.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Branco-gelo

Leão: Você pode alternar momentos de confiança e dúvida, especialmente quando espera uma resposta sobre algo importante. Não permita que a reação dos outros determine sua avaliação sobre o próprio desempenho. Revise o que fez e reconheça seus avanços.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Laranja-vivo

Virgem: Um período de tranquilidade pode ajudar a organizar pensamentos e prioridades. Aproveite parte da noite para planejar os próximos dias, rever compromissos e definir o que realmente merece sua atenção. Nem todo convite precisa ser aceito.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Verde-grama

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Libra: Alguém do seu convívio pode não perceber sua contribuição em uma tarefa ou projeto. Registre o que você realizou, especialmente se houver responsabilidades compartilhadas. Depois, siga em frente sem transformar a situação em disputa.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Branco-marfim

Escorpião: O reconhecimento profissional pode demorar mais do que você gostaria. Ainda assim, concluir uma tarefa com cuidado fortalece sua credibilidade. Se necessário, envie uma atualização breve à liderança, destacando o que foi entregue e o que falta.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho-coral

Sagitário: Uma orientação de professor, mentor ou pessoa experiente pode surgir em uma conversa aparentemente comum. Preste atenção aos comentários e faça perguntas se algo despertar seu interesse. Um conselho simples pode ajudar em uma decisão futura.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Cáqui

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Dúvidas sobre investimentos ou recursos compartilhados podem aparecer de repente. Antes de tomar qualquer atitude, confira documentos, valores e condições. Evite decisões motivadas por boatos ou pelo receio de perder dinheiro.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Marrom-escuro

Aquário: Uma pessoa próxima pode estar precisando de mais demonstrações de reconhecimento. Um agradecimento sincero ou o reconhecimento de uma atitude importante pode fortalecer a relação. Não é necessário gastar dinheiro para mostrar consideração.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-acinzentado

Peixes: As tarefas do cotidiano podem parecer pouco valorizadas, mas a regularidade também constrói uma boa reputação. Anote o que conseguir concluir ao longo do dia. Esse registro ajuda a visualizar seu progresso e a identificar o que ainda precisa de atenção.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Amarelo-trigo

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