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Cor e número da sorte de hoje (3 de outubro): um sábado para recuperar o ritmo e organizar os próximos passos

O sábado favorece ajustes na rotina, decisões pessoais mais conscientes e momentos de descanso que ajudam a começar a próxima semana com menos pendências

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Neste sábado, 3 de outubro, o melhor uso do dia pode estar em equilibrar descanso e pequenas providências que estavam sendo adiadas. Nem tudo precisa ser resolvido hoje, mas algumas escolhas simples podem evitar correria nos próximos dias. Organizar um compromisso, cuidar de uma questão financeira ou reservar tempo para alguém importante pode fazer o fim de semana render sem perder a leveza.

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Hoje (3 de outubro), estes signos podem organizar a vida financeira e resolver pendências importantes

Áries: Uma tarefa que você vem adiando pode ocupar menos tempo do que imagina. Escolha uma pendência objetiva e resolva logo, sem transformar o dia inteiro em uma lista de obrigações. Depois disso, aproveite o restante do sábado sem culpa.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Azul-índigo

Touro: Uma compra ou gasto relacionado à casa pode chamar sua atenção. Antes de decidir, veja se existe uma alternativa mais econômica ou se o item pode esperar. O dinheiro poupado hoje pode ser mais útil em uma necessidade que aparecer nos próximos dias.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Verde-água

Gêmeos: Uma conversa descontraída pode trazer uma informação que você ainda não tinha considerado. Preste atenção aos detalhes, mas não tire conclusões antes de confirmar o que foi dito. Uma boa ideia pode surgir justamente de uma troca sem muita formalidade.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Marrom-canela

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: O sábado favorece um cuidado mais atento com o ambiente onde você vive. Uma pequena mudança na organização da casa pode melhorar bastante sua sensação de conforto. Não tente fazer uma grande transformação, escolha apenas o que realmente está incomodando.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Azul-céu

Leão: Um convite pode parecer interessante, mas você não precisa aceitar todos os programas que surgirem. Escolha aquilo que realmente combina com seu momento e evite comprometer o domingo ou a próxima semana por empolgação. Qualidade pode ser mais importante do que quantidade.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Virgem: Uma atividade prática pode ajudar a colocar a cabeça em ordem. Organizar documentos, preparar algo para a semana ou revisar uma lista de compromissos pode diminuir a sensação de descontrole. Apenas tome cuidado para não transformar organização em excesso de cobrança.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Rosa-claro

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Libra: Uma relação próxima pode pedir mais presença do que conselhos. Se alguém quiser conversar, escute antes de tentar encontrar uma solução. Às vezes, demonstrar que você entendeu a situação é mais importante do que oferecer uma resposta imediata.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Amarelo-ouro

Escorpião: Um assunto financeiro que vinha sendo evitado pode voltar à sua atenção. Confira valores, prazos e compromissos antes de tomar qualquer decisão. Ter uma visão clara da situação pode ser suficiente para reduzir uma preocupação que parecia maior.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Terracota

Sagitário: O dia favorece uma atividade diferente da rotina, mesmo que seja algo simples. Um passeio, uma mudança de percurso ou um programa improvisado pode renovar sua disposição. Apenas confira os custos antes de transformar uma ideia espontânea em uma despesa desnecessária.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Verde-pistache

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
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Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Uma pendência profissional pode tentar invadir seu sábado, mas nem tudo precisa de resposta imediata. Se houver algo realmente urgente, resolva o essencial e estabeleça um limite para o restante. Descansar também ajuda a manter a produtividade nos próximos dias.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Vermelho-cereja

Aquário: Uma conversa com amigos pode despertar uma ideia para um projeto futuro. Anote o que parecer interessante, mas não sinta necessidade de transformar a inspiração em compromisso imediatamente. Deixe a proposta amadurecer antes de decidir como colocá-la em prática.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Bege-rosado

Peixes: O sábado pede um pouco mais de atenção ao próprio ritmo. Se você estiver cansado, não tente compensar tudo de uma vez. Escolha uma atividade que realmente ajude a recuperar energia e deixe algumas obrigações para outro momento.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Lilás

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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