Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (3 de setembro): escolhas mais úteis ajudam a cortar excessos e melhorar resultados

Nesta quinta-feira, perceber o que realmente funciona será mais importante do que insistir em hábitos, gastos ou decisões apenas por apego.

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 09:00

Signo, cor e número da sorte
Signo, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O dia favorece uma postura mais criteriosa. Dinheiro, trabalho, organização da casa e compromissos pessoais podem melhorar quando você elimina aquilo que ocupa espaço sem trazer um benefício concreto. Antes de ampliar planos, vale corrigir pontos frágeis e simplificar o que já existe. Veja a previsão do site "Times of India".

Leia mais

Imagem - Hoje (3 de setembro), 3 signos finalmente deixam a tristeza para trás e entram em uma fase muito mais leve e feliz

Hoje (3 de setembro), 3 signos finalmente deixam a tristeza para trás e entram em uma fase muito mais leve e feliz

Imagem - Universo abre caminho para uma grande virada na vida de 3 signos a partir de hoje (3 de setembro)

Universo abre caminho para uma grande virada na vida de 3 signos a partir de hoje (3 de setembro)

Imagem - Hoje (3 de setembro), estes signos podem ganhar destaque no trabalho e abrir caminho para uma fase de mais estabilidade

Hoje (3 de setembro), estes signos podem ganhar destaque no trabalho e abrir caminho para uma fase de mais estabilidade

Áries

Uma cobrança ou pedido de pagamento pode fazer uma despesa parecer mais urgente do que realmente é. Antes de transferir dinheiro ou dar sua aprovação, confirme o prazo e entenda exatamente o que está sendo solicitado. Uma decisão tomada com pressa pode pesar no orçamento.

Cor da sorte: Laranja-fogo

Número da sorte: 3

Touro

Algum produto ou serviço pode precisar de uma revisão mais cuidadosa antes de receber novos investimentos. Em vez de tentar aumentar a produção ou divulgação imediatamente, identifique primeiro onde está o principal problema. Corrigir a parte mais frágil pode evitar prejuízos maiores.

Cor da sorte: Verde-berilo

Número da sorte: 4

Gêmeos

Um documento, relatório ou mensagem extensa pode estar escondendo o que realmente precisa ser dito. Corte informações secundárias e deixe o pedido principal evidente. Quanto mais objetiva for sua comunicação hoje, menores serão as chances de alguém interpretar sua intenção de maneira errada.

Cor da sorte: Azul-liberdade

Número da sorte: 5

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
1 de 13
Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Câncer

Uma reorganização na cozinha ou em algum espaço da casa pode fazer uma diferença maior do que parece. Deixe à mão aquilo que você usa com frequência e retire objetos que só ocupam espaço. Antes de comprar novos organizadores, veja se é possível aproveitar melhor o que já possui.

Cor da sorte: Branco-gelo

Número da sorte: 6

Leão

Uma ideia criativa pode ficar muito mais forte depois de uma boa edição. Preserve a parte que realmente chama atenção e elimine detalhes acrescentados apenas para causar impacto. No trabalho ou em um projeto pessoal, menos informação pode tornar sua proposta mais convincente.

Cor da sorte: Dourado-coral

Número da sorte: 7

Virgem

Um relatório ou rotina de trabalho pode conter informações que já não são necessárias. Antes de repetir o mesmo modelo, descubra o que realmente precisa continuar ali. Simplificar o processo pode economizar tempo e reduzir a chance de erros nas próximas vezes.

Cor da sorte: Cinza-claro

Número da sorte: 8

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
1 de 13
Signos e amor por Imagem gerada por IA

Libra

Uma compra pode exigir que você escolha entre aparência e utilidade. Não deixe o entusiasmo inicial decidir por você. Pergunte se aquele produto continuará fazendo sentido depois que a novidade passar. Hoje, escolher algo funcional pode ser mais vantajoso do que pagar mais por um detalhe visual.

Cor da sorte: Malva

Número da sorte: 9

Escorpião

Uma mudança em contrato, serviço ou condição de proteção merece atenção antes de qualquer concordância. Verifique exatamente o que ficará limitado e peça explicações se alguma cláusula não estiver clara. Não aceite novos termos apenas para encerrar rapidamente uma negociação.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 1

Sagitário

Um plano de viagem, curso ou outra atividade pode precisar ser cancelado se estiver consumindo dinheiro sem contribuir para seu objetivo principal. Nem toda desistência representa perda. Às vezes, interromper uma despesa pouco útil é justamente o que permite direcionar recursos para algo mais importante.

Cor da sorte: Verde-folha

Número da sorte: 2

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Um processo de aprovação no trabalho pode ter uma etapa que já não cumpre uma função real. Antes de eliminá-la, descubra se ela evita erros ou apenas prolonga uma tarefa que poderia ser resolvida mais rapidamente. Uma pequena mudança no procedimento pode melhorar bastante o fluxo.

Cor da sorte: Marrom-chocolate

Número da sorte: 3

Aquário

Uma novidade muito divulgada pode acabar confundindo quem precisa utilizá-la. Se estiver trabalhando em um produto, serviço ou projeto, preserve a função que realmente facilita a experiência e retire elementos que tornam tudo mais complicado. Clareza será mais importante do que quantidade.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 4

Peixes

Um compromisso emocional pode precisar de limites mais claros. Evite oferecer mais do que consegue sustentar apenas porque está sensibilizado no momento. Seja generoso dentro das suas possibilidades, mas procure manter uma forma de ajuda que você consiga repetir sem se desgastar.

Cor da sorte: Rosa-pétala

Número da sorte: 5

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Simone Mendes faz procedimento no nariz e mostra recuperação: 'Que susto!'

Simone Mendes faz procedimento no nariz e mostra recuperação: 'Que susto!'
Imagem - De biquíni e com vista para o Cristo Redentor, Carol Castro declara torcida para o Flamengo

De biquíni e com vista para o Cristo Redentor, Carol Castro declara torcida para o Flamengo
Imagem - Morre Gloria Steinem, ativista feminista e jornalista, aos 92 anos

Morre Gloria Steinem, ativista feminista e jornalista, aos 92 anos