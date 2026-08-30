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Cor e número da sorte de hoje (30 de agosto): domingo favorece escolhas mais leves e a retomada do que faz sentido

Neste domingo, desacelerar pode ajudar a perceber o que realmente merece sua atenção, enquanto pequenos encontros e decisões simples podem trazer mais clareza para a próxima semana

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia favorece uma postura mais tranquila, mas isso não significa ficar parado. Uma conversa pode colocar uma questão antiga em perspectiva, enquanto uma mudança pequena na rotina pode devolver energia para algo que vinha sendo deixado de lado.

Também é um bom momento para separar vontade de obrigação. Nem todo convite precisa ser aceito, nem todo problema precisa ser resolvido hoje. Escolher onde colocar seu tempo pode fazer diferença para começar a próxima semana com mais disposição. Confira a cor e o número da sorte de hoje.

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Áries: Um plano que você vinha adiando pode finalmente parecer mais fácil de começar. Não espere encontrar o momento perfeito: escolha uma primeira tarefa pequena e coloque a ideia em movimento.

Cor da sorte: Coral

Número da sorte: 4

Touro: Uma conversa sobre dinheiro pode ser mais tranquila do que você imagina. Se existe uma despesa compartilhada ou um acerto pendente, combine os valores com clareza para evitar desconfortos depois.

Cor da sorte: Verde-bandeira

Número da sorte: 9

Gêmeos: Uma mudança de planos pode acabar deixando seu dia melhor. Em vez de insistir no roteiro original, aproveite a oportunidade para fazer algo que normalmente não caberia na sua rotina.

Cor da sorte: Azul-royal

Número da sorte: 2

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Uma questão dentro de casa pode exigir mais conversa do que ação. Ouça o que cada pessoa tem a dizer antes de decidir como o problema será resolvido.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 6

Leão: Um encontro pode colocar você novamente em contato com alguém que estava distante. Se a aproximação for positiva, não tenha pressa para definir o futuro da relação; deixe a conversa acontecer naturalmente.

Cor da sorte: Dourado-queimado

Número da sorte: 1

Virgem: Você pode perceber que uma tarefa simples está consumindo mais tempo do que deveria. Procure uma maneira de simplificar o processo antes de assumir novas atividades.

Cor da sorte: Cinza-chumbo

Número da sorte: 8

Como é a mãe de cada signo

A mãe de Áries: a força da natureza - A força e a coragem da mãe de Áries que prepara os filhos para vencer qualquer desafio por Imagem gerada por IA
A mãe de Touro: o porto seguro - Carinho e estabilidade definem o colo acolhedor da mãe de Touro. por Imagem gerada por IA
A mãe de Gêmeos: a melhor amiga - Diálogo e versatilidade marcam a relação da mãe de Gêmeos com seus filhos por Imagem gerada por IA
A mãe de Câncer: o coração da casa - A intuição e o amor incondicional que só a mãe de Câncer consegue transmitir por Imagem gerada por IA
A mãe de Leão: a rainha orgulhosa - O brilho e a generosidade da mãe de Leão que protege sua prole com unhas e dentes por Imagem gerada por IA
A mãe de Virgem: a guia dedicada - O cuidado impecável e o apoio constante da mãe de Virgem em todos os detalhes da vida por Imagem gerada por IA
A mãe de Libra: a busca pela harmonia - Justiça e equilíbrio são os pilares da educação da mãe de Libra por Imagem gerada por IA
A mãe de Escorpião: a guardiã intuitiva - A proteção intensa e o vínculo inquebrável da mãe de Escorpião com seus filhos por Imagem gerada por IA
A mãe de Sagitário: a parceira de aventuras - Liberdade e alegria de viver são os grandes ensinamentos da mãe de Sagitário por Imagem gerada por IA
A mãe de Capricórnio: o exemplo de determinação - A base sólida e o senso de responsabilidade que a mãe de Capricórnio transmite por Imagem gerada por IA
A mãe de Aquário: a visionária moderna - Originalidade e respeito à individualidade marcam a maternidade da mãe de Aquário por Imagem gerada por IA
A mãe de Peixes: a alma sensível - A magia e a sensibilidade infinita da mãe de Peixes que acolhe todos os sonhos por Imagem gerada por IA
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A mãe de Áries: a força da natureza - A força e a coragem da mãe de Áries que prepara os filhos para vencer qualquer desafio por Imagem gerada por IA

Libra: Um convite pode parecer difícil de recusar, mesmo quando você não está realmente com vontade de ir. Pense no que você precisa hoje e responda sem culpa.

Cor da sorte: Rosa-pêssego

Número da sorte: 5

Escorpião: Uma informação que chega até você pode mudar a maneira como enxerga uma situação. Antes de compartilhar com outras pessoas, confirme se aquilo é realmente confiável.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 3

Sagitário: Um passeio curto ou uma atividade diferente pode renovar seu ânimo. Não é necessário planejar algo grandioso: o importante será sair um pouco do automático.

Cor da sorte: Verde-menta

Número da sorte: 7

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Você pode sentir vontade de resolver várias pendências antes de começar a semana. Escolha apenas as mais importantes e deixe o restante para outro momento.

Cor da sorte: Caramelo

Número da sorte: 4

Aquário: Uma conversa pode despertar uma ideia interessante para um projeto pessoal. Anote o que surgir, mas não se pressione para transformar tudo em um plano definitivo hoje.

Cor da sorte: Azul-celeste

Número da sorte: 9

Peixes: Um pouco de distância de uma situação pode ajudar você a enxergá-la com mais clareza. Se algo estiver incomodando, não tome uma decisão definitiva enquanto estiver emocionalmente envolvido.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 6

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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