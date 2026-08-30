ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (30 de agosto): domingo favorece escolhas mais leves e a retomada do que faz sentido

Neste domingo, desacelerar pode ajudar a perceber o que realmente merece sua atenção, enquanto pequenos encontros e decisões simples podem trazer mais clareza para a próxima semana

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia favorece uma postura mais tranquila, mas isso não significa ficar parado. Uma conversa pode colocar uma questão antiga em perspectiva, enquanto uma mudança pequena na rotina pode devolver energia para algo que vinha sendo deixado de lado.

Também é um bom momento para separar vontade de obrigação. Nem todo convite precisa ser aceito, nem todo problema precisa ser resolvido hoje. Escolher onde colocar seu tempo pode fazer diferença para começar a próxima semana com mais disposição. Confira a cor e o número da sorte de hoje.

Áries: Um plano que você vinha adiando pode finalmente parecer mais fácil de começar. Não espere encontrar o momento perfeito: escolha uma primeira tarefa pequena e coloque a ideia em movimento.

Cor da sorte: Coral

Número da sorte: 4

Touro: Uma conversa sobre dinheiro pode ser mais tranquila do que você imagina. Se existe uma despesa compartilhada ou um acerto pendente, combine os valores com clareza para evitar desconfortos depois.

Cor da sorte: Verde-bandeira

Número da sorte: 9

Gêmeos: Uma mudança de planos pode acabar deixando seu dia melhor. Em vez de insistir no roteiro original, aproveite a oportunidade para fazer algo que normalmente não caberia na sua rotina.

Cor da sorte: Azul-royal

Número da sorte: 2

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Câncer: Uma questão dentro de casa pode exigir mais conversa do que ação. Ouça o que cada pessoa tem a dizer antes de decidir como o problema será resolvido.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 6

Leão: Um encontro pode colocar você novamente em contato com alguém que estava distante. Se a aproximação for positiva, não tenha pressa para definir o futuro da relação; deixe a conversa acontecer naturalmente.

Cor da sorte: Dourado-queimado

Número da sorte: 1

Virgem: Você pode perceber que uma tarefa simples está consumindo mais tempo do que deveria. Procure uma maneira de simplificar o processo antes de assumir novas atividades.

Cor da sorte: Cinza-chumbo

Número da sorte: 8

Como é a mãe de cada signo 1 de 12

Libra: Um convite pode parecer difícil de recusar, mesmo quando você não está realmente com vontade de ir. Pense no que você precisa hoje e responda sem culpa.

Cor da sorte: Rosa-pêssego

Número da sorte: 5

Escorpião: Uma informação que chega até você pode mudar a maneira como enxerga uma situação. Antes de compartilhar com outras pessoas, confirme se aquilo é realmente confiável.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 3

Sagitário: Um passeio curto ou uma atividade diferente pode renovar seu ânimo. Não é necessário planejar algo grandioso: o importante será sair um pouco do automático.

Cor da sorte: Verde-menta

Número da sorte: 7

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio: Você pode sentir vontade de resolver várias pendências antes de começar a semana. Escolha apenas as mais importantes e deixe o restante para outro momento.

Cor da sorte: Caramelo

Número da sorte: 4

Aquário: Uma conversa pode despertar uma ideia interessante para um projeto pessoal. Anote o que surgir, mas não se pressione para transformar tudo em um plano definitivo hoje.

Cor da sorte: Azul-celeste

Número da sorte: 9

Peixes: Um pouco de distância de uma situação pode ajudar você a enxergá-la com mais clareza. Se algo estiver incomodando, não tome uma decisão definitiva enquanto estiver emocionalmente envolvido.

Cor da sorte: Lavanda