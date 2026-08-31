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Cor e número da sorte de hoje (31 de agosto): a semana começa pedindo foco, organização e decisões mais conscientes

Nesta segunda-feira, colocar prioridades no lugar pode evitar desgaste e ajudar você a transformar planos em resultados concretos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O início da semana favorece decisões práticas, principalmente para quem precisa organizar compromissos, dinheiro ou tarefas que ficaram pendentes. A vontade de resolver tudo de uma vez pode ser grande, mas escolher o que realmente merece atenção será mais eficiente.

Algumas oportunidades podem surgir justamente quando você demonstra organização e segurança. Antes de dizer sim, confira prazos, custos e responsabilidades. Um pouco de planejamento hoje pode evitar problemas nos próximos dias. Confira a cor e o número da sorte de hoje.

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Áries: Uma tarefa importante pode chegar acompanhada de outras pequenas demandas. Resolva primeiro aquilo que tem prazo mais próximo e evite deixar uma obrigação urgente competir com várias tarefas secundárias.

Cor da sorte: Vermelho-rubi

Número da sorte: 5

Touro: Uma despesa recorrente pode estar passando despercebida no orçamento. Revise pagamentos automáticos e assinaturas antes de assumir um novo compromisso financeiro.

Cor da sorte: Verde-sálvia

Número da sorte: 8

Gêmeos: Uma mensagem profissional pode exigir uma resposta mais cuidadosa. Antes de enviar, confira nomes, datas e informações importantes para não precisar corrigir o que poderia ter sido evitado.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 4

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: Uma pessoa da família pode procurar você para pedir ajuda com uma questão prática. Oriente o que puder, mas deixe que ela participe da decisão em vez de assumir tudo sozinho.

Cor da sorte: Branco-gelo

Número da sorte: 9

Leão: Um reconhecimento no trabalho pode vir acompanhado de novas expectativas. Aproveite a oportunidade, mas combine claramente quais serão suas responsabilidades antes de aceitar.

Cor da sorte: Amarelo-ouro

Número da sorte: 2

Virgem: Um detalhe esquecido pode atrasar uma tarefa que parecia praticamente concluída. Faça uma última conferência antes de considerar o trabalho encerrado.

Cor da sorte: Cinza-claro

Número da sorte: 7

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Libra: Uma negociação pode avançar quando você deixa mais claro o que realmente espera. Não tenha receio de apresentar suas condições desde o começo.

Cor da sorte: Rosa-magenta

Número da sorte: 3

Escorpião: Uma questão financeira compartilhada pode precisar de mais transparência. Guarde comprovantes e registre os valores combinados para evitar dúvidas posteriormente.

Cor da sorte: Ameixa

Número da sorte: 6

Sagitário: Uma mudança na rotina pode liberar tempo para algo que você vinha adiando. Aproveite o espaço, mas não o preencha imediatamente com outra obrigação.

Cor da sorte: Verde-limão

Número da sorte: 1

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: Uma responsabilidade pode ser colocada nas suas mãos porque outras pessoas confiam na sua organização. Antes de aceitar, veja se existe espaço real na sua agenda para entregar um bom resultado.

Cor da sorte: Marrom-canela

Número da sorte: 5

Aquário: Uma ideia diferente pode melhorar uma tarefa que vem sendo feita sempre da mesma maneira. Teste a mudança em pequena escala antes de alterar todo o processo.

Cor da sorte: Azul-petróleo

Número da sorte: 8

Peixes: Uma preocupação pode estar ocupando mais espaço mental do que merece. Liste o que está sob seu controle e escolha apenas uma ação concreta para começar a resolver a situação.

Cor da sorte: Pêssego-claro

Número da sorte: 3

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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