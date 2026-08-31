ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (31 de agosto): a semana começa pedindo foco, organização e decisões mais conscientes

Nesta segunda-feira, colocar prioridades no lugar pode evitar desgaste e ajudar você a transformar planos em resultados concretos

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O início da semana favorece decisões práticas, principalmente para quem precisa organizar compromissos, dinheiro ou tarefas que ficaram pendentes. A vontade de resolver tudo de uma vez pode ser grande, mas escolher o que realmente merece atenção será mais eficiente.

Algumas oportunidades podem surgir justamente quando você demonstra organização e segurança. Antes de dizer sim, confira prazos, custos e responsabilidades. Um pouco de planejamento hoje pode evitar problemas nos próximos dias. Confira a cor e o número da sorte de hoje.

Áries: Uma tarefa importante pode chegar acompanhada de outras pequenas demandas. Resolva primeiro aquilo que tem prazo mais próximo e evite deixar uma obrigação urgente competir com várias tarefas secundárias.

Cor da sorte: Vermelho-rubi

Número da sorte: 5

Touro: Uma despesa recorrente pode estar passando despercebida no orçamento. Revise pagamentos automáticos e assinaturas antes de assumir um novo compromisso financeiro.

Cor da sorte: Verde-sálvia

Número da sorte: 8

Gêmeos: Uma mensagem profissional pode exigir uma resposta mais cuidadosa. Antes de enviar, confira nomes, datas e informações importantes para não precisar corrigir o que poderia ter sido evitado.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 4

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Câncer: Uma pessoa da família pode procurar você para pedir ajuda com uma questão prática. Oriente o que puder, mas deixe que ela participe da decisão em vez de assumir tudo sozinho.

Cor da sorte: Branco-gelo

Número da sorte: 9

Leão: Um reconhecimento no trabalho pode vir acompanhado de novas expectativas. Aproveite a oportunidade, mas combine claramente quais serão suas responsabilidades antes de aceitar.

Cor da sorte: Amarelo-ouro

Número da sorte: 2

Virgem: Um detalhe esquecido pode atrasar uma tarefa que parecia praticamente concluída. Faça uma última conferência antes de considerar o trabalho encerrado.

Cor da sorte: Cinza-claro

Número da sorte: 7

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra: Uma negociação pode avançar quando você deixa mais claro o que realmente espera. Não tenha receio de apresentar suas condições desde o começo.

Cor da sorte: Rosa-magenta

Número da sorte: 3

Escorpião: Uma questão financeira compartilhada pode precisar de mais transparência. Guarde comprovantes e registre os valores combinados para evitar dúvidas posteriormente.

Cor da sorte: Ameixa

Número da sorte: 6

Sagitário: Uma mudança na rotina pode liberar tempo para algo que você vinha adiando. Aproveite o espaço, mas não o preencha imediatamente com outra obrigação.

Cor da sorte: Verde-limão

Número da sorte: 1

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Capricórnio: Uma responsabilidade pode ser colocada nas suas mãos porque outras pessoas confiam na sua organização. Antes de aceitar, veja se existe espaço real na sua agenda para entregar um bom resultado.

Cor da sorte: Marrom-canela

Número da sorte: 5

Aquário: Uma ideia diferente pode melhorar uma tarefa que vem sendo feita sempre da mesma maneira. Teste a mudança em pequena escala antes de alterar todo o processo.

Cor da sorte: Azul-petróleo

Número da sorte: 8

Peixes: Uma preocupação pode estar ocupando mais espaço mental do que merece. Liste o que está sob seu controle e escolha apenas uma ação concreta para começar a resolver a situação.

Cor da sorte: Pêssego-claro