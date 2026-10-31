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Cor e número da sorte de hoje (31 de outubro): aproveite o inesperado e deixe espaço para novas possibilidades

Neste sábado de Halloween, a criatividade ganha força, encontros podem surpreender e pequenas mudanças de planos ajudam a enxergar oportunidades fora do roteiro habitual

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 09:00

Signos e Dia das Bruxas
Signos e Dia das Bruxas Crédito: Imagem gerada por IA

O clima de Halloween combina com um dia em que nem tudo precisa seguir o caminho conhecido. Uma conversa inesperada pode despertar uma ideia, um convite de última hora pode render uma experiência interessante e até uma mudança de planos pode revelar uma alternativa melhor. Mas não confunda espontaneidade com falta de cuidado. Antes de gastar, aceitar um compromisso ou entrar em uma situação desconhecida, observe se aquilo realmente combina com o que você deseja. A sorte estará em experimentar sem perder o bom senso.

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Áries: Você pode sentir vontade de transformar um programa comum em algo mais divertido. Tome a iniciativa, mas consulte quem vai participar antes de fechar todos os detalhes. Uma brincadeira ou provocação pode ser recebida de maneira diferente da esperada, especialmente em ambientes com pessoas que ainda não têm tanta intimidade. Use seu entusiasmo para aproximar, não para testar limites.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Roxo-escuro

Touro: Uma comemoração ou saída pode despertar vontade de gastar mais com roupas, decoração, comida ou presentes. Defina um limite antes de começar a comprar e procure alternativas que não comprometam seu orçamento. No campo afetivo, um gesto simples e pensado com carinho pode ter mais significado do que uma demonstração cara ou elaborada.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Verde-jade

Gêmeos: Seu lado comunicativo pode atrair convites e conversas interessantes. Uma pessoa que você não esperava encontrar pode trazer uma informação útil ou reacender um contato. Aproveite a movimentação, mas não prometa presença em vários lugares ao mesmo tempo. Escolher um programa com mais atenção pode render encontros melhores do que tentar participar de tudo.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Amarelo-ouro

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Câncer: O desejo de ficar em casa pode disputar espaço com a vontade de participar de alguma comemoração. Não se obrigue a escolher o programa mais movimentado só porque outras pessoas esperam isso de você. Uma reunião menor, uma noite temática ou um encontro com pessoas próximas pode oferecer exatamente o tipo de diversão de que você precisa.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Prata

Leão: Você pode receber atenção por uma ideia, uma produção criativa ou pela maneira como organiza um encontro. Aproveite o reconhecimento, mas não assuma sozinho a responsabilidade de fazer a diversão acontecer. Divida tarefas e permita que outras pessoas contribuam. Uma comemoração fica mais agradável quando você também consegue aproveitar o momento, em vez de cuidar de cada detalhe.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Laranja queimado

Virgem: Um imprevisto pode alterar o horário ou a organização de um programa. Em vez de tentar recuperar cada detalhe do planejamento, identifique o que realmente precisa ser resolvido. Se estiver preparando algo em casa, simplifique o que for possível. Você não precisa entregar uma produção impecável para que as pessoas tenham uma experiência agradável.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-petróleo

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Libra: O sábado favorece encontros, mas também pode trazer situações em que você precise decidir entre agradar alguém e respeitar sua própria vontade. Se não gostar de uma proposta, diga isso com gentileza, sem inventar justificativas complicadas. Uma conversa inesperada pode abrir espaço para uma aproximação interessante, desde que você não tente antecipar todos os seus desdobramentos.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Rosa-magenta

Escorpião: Uma curiosidade antiga pode voltar à sua atenção, seja sobre uma pessoa, um projeto ou uma atividade que você deixou de lado. Investigue o assunto, mas evite tirar conclusões com base em informações incompletas. Nas relações, o mistério pode ser divertido, mas não use indiretas para descobrir o que alguém sente. Perguntas honestas tendem a trazer respostas mais úteis.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Bordô

Sagitário: Um convite diferente pode tirar você da rotina e oferecer uma experiência que não estava nos seus planos. Antes de aceitar, confira o local, o horário e como será o deslocamento. A disposição para experimentar algo novo será positiva, especialmente se você não transformar a empolgação em uma agenda impossível de cumprir.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Cobre

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Capricórnio: Você pode perceber que está organizando o lazer com a mesma cobrança que costuma aplicar às obrigações. Permita-se fazer algo sem transformar o resultado em mais uma meta. Se houver despesas envolvidas em uma comemoração, combine previamente a divisão dos custos. Assim, você aproveita o encontro sem levar preocupações financeiras para a semana seguinte.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Cinza-prateado

Aquário: Uma ideia original pode surgir de uma conversa, de uma fantasia de Halloween ou de uma situação aparentemente banal. Anote o que chamar sua atenção, mesmo que ainda não saiba como colocar em prática. No convívio social, procure não se afastar apenas porque o grupo escolheu um programa diferente do que você imaginava. Pode haver algo interessante nessa mudança de perspectiva.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Verde-limão

Peixes: Sua imaginação estará especialmente fértil, favorecendo atividades artísticas, decoração, música ou qualquer programa que permita fugir um pouco da rotina. Só tenha cuidado para não assumir compromissos motivado pela empolgação do momento. Se alguém próximo precisar de ajuda para organizar uma comemoração, ofereça apoio dentro do tempo e da disposição que realmente possui.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Azul-violeta

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