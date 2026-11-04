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Cor e número da sorte de hoje (4 de novembro): revise mensagens e documentos antes de confirmar qualquer decisão

Esta quarta-feira pede atenção redobrada à comunicação, aos contratos e às movimentações financeiras, pois pequenos descuidos podem gerar problemas que poderiam ser evitados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Uma informação incompleta, uma data incorreta ou uma mensagem interpretada de maneira equivocada podem provocar transtornos. Nesta quarta-feira, procure ler tudo com calma antes de responder, encaminhar documentos ou assumir compromissos. Se precisar assinar um contrato, confira cada cláusula e peça esclarecimentos sobre o que não estiver claro. A pressa pode custar caro. Veja as orientações para seu signo, além do número e da cor da sorte, na previsão do site "Times of India".

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Hoje (4 de novembro), organização e conversas sinceras podem ajudar a resolver pendências

Áries: Uma mensagem curta pode ser interpretada de maneira diferente da sua intenção por alguém próximo. Se estiver combinando horários, pagamentos ou responsabilidades com seu parceiro, prefira uma ligação para esclarecer os detalhes e evitar mal-entendidos.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Vermelho-cereja

Touro: Um erro de digitação pode passar despercebido em documentos do trabalho. Antes de encaminhar relatórios ou formulários à chefia, confira nomes, datas, valores e informações importantes. Uma revisão rápida pode evitar retrabalho.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-primavera

Gêmeos: Nem sempre as palavras vão transmitir exatamente o que você pretende. Em reuniões importantes, procure ouvir com atenção antes de apresentar sua opinião. Se precisar explicar uma ideia, organize os pontos principais e evite falar além do necessário.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-folha

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Câncer: Negociações envolvendo imóveis, aluguel ou mudanças de residência pedem cautela. Se possível, solicite mais tempo para analisar as condições antes de assinar. Não aceite prazos apertados sem compreender todas as obrigações envolvidas.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Prata-claro

Leão: Uma conversa com irmãos ou familiares pode gerar interpretações equivocadas, especialmente se envolver dinheiro ou um desentendimento antigo. Revise suas mensagens antes de enviá-las e escolha um tom que favoreça a compreensão.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Laranja-escuro

Virgem: Pagamentos e transferências exigem conferência. Antes de movimentar dinheiro, entre no aplicativo do banco e verifique o saldo, os dados do destinatário e o valor. Evite fazer operações enquanto estiver distraído ou com pressa.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-floresta

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Libra: Uma situação pode despertar vontade de cobrar uma resposta ou resolver um conflito imediatamente. Respire antes de agir. Uma mensagem equilibrada, com explicações objetivas, tende a produzir um resultado melhor do que uma abordagem confrontadora.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Branco-suave

Escorpião: Despesas com viagens, consultas ou outros compromissos podem ficar confusas se você não organizar os comprovantes. Guarde recibos e notas em um único local e confira os valores antes de solicitar reembolsos ou fechar as contas.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho-vinho

Sagitário: Uma proposta apresentada por um amigo pode parecer interessante, mas talvez faltem informações importantes. Antes de enviar dinheiro ou aceitar participar, pergunte sobre custos, prazos, riscos e responsabilidades. Não decida apenas com base na confiança.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Dourado

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Documentos profissionais, como propostas de emprego, avaliações e alterações de contrato, merecem uma leitura cuidadosa. Confira condições, valores e datas antes de assinar. Se algum trecho estiver pouco claro, peça uma explicação por escrito.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-escuro

Aquário: Passagens, inscrições e formulários podem conter erros simples de preenchimento. Confira a grafia do seu nome e os demais dados com atenção, comparando as informações com seus documentos antes de concluir o envio.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-celeste

Peixes: Contas conjuntas, empréstimos e documentos bancários exigem uma análise cuidadosa. Se encontrar uma cláusula ou cobrança que não compreende, não avance sem esclarecimentos. Solicite uma explicação por escrito e guarde o registro da conversa.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Amarelo-creme

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