ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (4 de outubro): um domingo para colocar a vida em ordem sem pressa

O domingo favorece decisões tranquilas, cuidados pessoais e pequenos ajustes que podem deixar os próximos dias mais organizados

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Neste domingo, 4 de outubro, algumas respostas podem surgir justamente quando você diminui o ritmo e observa melhor o que está acontecendo. Em vez de tentar resolver todas as pendências antes do fim do fim de semana, escolha aquilo que realmente merece atenção. O dia também pode ser aproveitado para reorganizar planos, cuidar das relações e recuperar energia para a nova semana.

Áries: Uma mudança de última hora pode alterar seus planos, mas não precisa estragar o dia. Antes de reagir, veja se existe uma alternativa simples. Flexibilidade pode ajudar você a aproveitar melhor o tempo disponível.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-floresta

Touro: Uma questão financeira pode merecer uma segunda análise antes de qualquer decisão. Reveja uma compra, assinatura ou gasto planejado e pergunte se ele ainda faz sentido. Adiar uma escolha também pode ser uma escolha inteligente.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Azul-aço

Gêmeos: Uma conversa iniciada de maneira casual pode revelar algo importante sobre uma relação próxima. Não tente conduzir o assunto para uma conclusão imediata. Deixe a outra pessoa falar e observe o que realmente está por trás das palavras.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Rosa-cereja

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Câncer: O domingo pode ser produtivo para cuidar de uma questão doméstica que vinha incomodando. Escolha uma única tarefa e termine antes de começar outra. Ver um problema concreto resolvido pode trazer mais tranquilidade do que passar horas pensando nele.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Bege-claro

Leão: Você pode sentir vontade de assumir o controle de um programa ou decisão familiar. Antes de organizar tudo sozinho, pergunte o que as outras pessoas realmente querem. Dividir a escolha pode tornar o momento mais agradável para todos.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Dourado

Virgem: Uma preparação simples hoje pode facilitar bastante sua segunda-feira. Separe documentos, organize horários ou deixe pronta alguma coisa que costuma tomar tempo pela manhã. Evite, porém, transformar o domingo em uma extensão do expediente.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Verde-sálvia

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Libra: Uma pessoa próxima pode procurar você para conversar sobre uma situação que vem sendo adiada. Demonstre interesse, mas não prometa resolver algo que não depende apenas de você. Ouvir com atenção já pode ser uma forma importante de ajudar.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Violeta

Escorpião: Um objeto, documento ou informação antiga pode voltar a ter utilidade. Antes de jogar algo fora ou apagar arquivos, faça uma última conferência. Uma organização cuidadosa evita que você precise procurar tudo novamente no futuro.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Marrom-escuro

Sagitário: O domingo favorece um programa que tire você um pouco da rotina. Pode ser um passeio curto, uma visita ou simplesmente conhecer um lugar diferente. Apenas mantenha algum espaço livre no dia para não transformar lazer em obrigação.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Verde-limão

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Capricórnio: Uma preocupação relacionada ao trabalho pode aparecer mesmo durante o descanso. Anote o que precisa ser resolvido e deixe a execução para o momento adequado. Colocar a pendência no papel pode ser suficiente para parar de pensar nela por algumas horas.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Marrom-café

Aquário: Uma ideia que surgiu recentemente pode parecer mais interessante quando você olha para ela com calma. Em vez de começar imediatamente, liste o que seria necessário para colocá-la em prática. O planejamento pode revelar um caminho que você ainda não tinha considerado.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-turquesa

Peixes: O dia pede atenção ao seu próprio limite de energia. Se você estiver precisando descansar, não transforme cada hora livre em uma nova tarefa. Escolher um programa tranquilo ou simplesmente reduzir o ritmo pode preparar você melhor para a semana.

Número da sorte: 8