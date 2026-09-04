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Cor e número da sorte de hoje (4 de setembro): decisões práticas podem destravar o que estava emperrado

Nesta sexta-feira, pequenos ajustes na rotina podem produzir resultados maiores do que grandes mudanças, principalmente quando você para de insistir em uma solução que já não funciona

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte
Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira favorece uma postura mais objetiva diante de pendências. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, o melhor caminho será identificar aquilo que está consumindo tempo, dinheiro ou energia sem oferecer retorno. Uma conversa bem conduzida, uma escolha adiada ou até uma mudança simples na organização da casa podem fazer diferença.

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Áries

Você pode perceber que uma tarefa que parecia urgente não precisa mais ocupar tanto espaço na sua agenda. Antes de assumir uma nova responsabilidade, confira se algo antigo realmente precisa continuar sob seu comando. No trabalho, uma resposta curta e objetiva pode evitar uma discussão desnecessária. No dinheiro, cuidado com compras feitas apenas para compensar o cansaço da semana.

Cor da sorte: Azul-petróleo

Número da sorte: 6

Touro

Uma questão doméstica ou financeira pode exigir uma solução mais prática do que elegante. Se existe uma despesa que vem se repetindo, esta é uma boa hora para cortar o desperdício em vez de apenas reorganizar o orçamento. No relacionamento, evite esperar que a outra pessoa perceba sozinha aquilo que está incomodando você.

Cor da sorte: Terracota

Número da sorte: 3

Gêmeos

Uma conversa pode revelar que você entendeu uma situação de maneira diferente do que a outra pessoa pretendia. Não transforme um mal-entendido em disputa. No trabalho, confirme horários, arquivos e combinados antes de concluir que alguém falhou. À noite, talvez você prefira um programa mais simples, sem precisar responder a todo mundo.

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Número da sorte: 8

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer

Sexta-feira pede atenção ao seu limite de gastos. Uma pequena compra pode parecer irrelevante, mas várias delas começam a comprometer aquilo que você havia planejado guardar. Em casa, uma organização rápida de documentos, contas ou objetos acumulados pode trazer uma sensação imediata de controle. Evite assumir problemas familiares que não dependem exclusivamente de você.

Cor da sorte: Amarelo-canário

Número da sorte: 1

Leão

Uma oportunidade interessante pode aparecer justamente quando você estiver pensando em encerrar o expediente e desligar a cabeça. Antes de aceitar, porém, pergunte quais serão as exigências envolvidas. Nem tudo que parece reconhecimento representa uma vantagem real. No campo afetivo, demonstrar interesse será mais eficiente do que tentar impressionar.

Cor da sorte: Rosa-queimado

Número da sorte: 7

Virgem

Você pode finalmente encontrar uma maneira mais simples de resolver algo que vinha sendo feito de forma excessivamente complicada. Aproveite para rever métodos, planilhas, horários ou rotinas que estão consumindo mais tempo do que deveriam. Na vida pessoal, não transforme uma pequena falha de alguém em uma lista completa de cobranças.

Cor da sorte: Azul-cobalto

Número da sorte: 4

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Libra

Uma situação envolvendo amizade, trabalho ou convivência pode exigir que você diga “não” sem apresentar uma longa justificativa. Quanto mais você tentar convencer alguém de que sua decisão é razoável, mais espaço abrirá para negociação. Financeiramente, prefira resolver uma pendência antiga a começar uma nova compra parcelada.

Cor da sorte: Verde-musgo

Número da sorte: 9

Escorpião

O dia pode trazer uma informação que muda a maneira como você pretende organizar os próximos dias. Não reaja imediatamente: primeiro veja o que realmente mudou e o que continua igual. Uma conversa reservada tende a funcionar melhor do que uma exposição pública. No dinheiro, mantenha uma margem para despesas que ainda não foram previstas.

Cor da sorte: Laranja-queimado

Número da sorte: 2

Sagitário

Seu desejo de fazer várias coisas ao mesmo tempo pode bater de frente com o relógio. Escolha uma prioridade para concluir antes de partir para a próxima. Se estiver planejando uma saída ou viagem curta, confira reservas, horários e condições antes de sair de casa. No amor, uma atitude espontânea pode aproximar mais do que uma declaração elaborada.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 5

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio

Uma pendência profissional pode voltar para sua mesa porque alguém não fez a própria parte. Antes de assumir tudo novamente, deixe claro o que precisa ser entregue e por quem. Em casa, uma decisão relacionada a conserto, compra ou manutenção merece comparação de preços antes do pagamento. Hoje, economia vem mais da paciência do que da pressa.

Cor da sorte: Vermelho-rubi

Número da sorte: 8

Aquário

Uma mudança de planos pode acabar sendo útil, principalmente se ela liberar tempo para algo que você vinha adiando. No trabalho, evite compartilhar uma ideia antes de definir minimamente como ela funcionaria na prática. Entre amigos, alguém pode procurar você para pedir uma opinião; seja sincero, mas não tente tomar a decisão pela pessoa.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 3

Peixes

Você pode sentir vontade de comprar, aceitar ou prometer alguma coisa apenas para melhorar o clima de um momento. Espere um pouco. Uma decisão tomada depois de algumas horas tende a ser mais favorável. No relacionamento, fale sobre uma expectativa concreta em vez de esperar que a outra pessoa adivinhe o que você precisa.

Cor da sorte: Verde-água

Número da sorte: 6

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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