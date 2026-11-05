ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (5 de novembro): organize pequenas tarefas e prepare-se para os próximos dias

Esta quinta-feira favorece a organização da rotina, a divisão das responsabilidades e a conclusão de pendências antes que os preparativos para as festas aumentem

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Com a proximidade das celebrações de fim de ano e o aumento dos compromissos familiares, resolver pequenas pendências agora pode evitar correria depois. Confira contas, compras, tarefas domésticas e horários antes que a agenda fique cheia. O segredo é priorizar o que realmente precisa ser feito e dividir as responsabilidades. Veja a orientação para cada signo, com seu número e sua cor da sorte, na previsão do site "Times of India".

Áries: A rotina de cuidados pessoais pode ter ficado em segundo plano nos últimos dias. Aproveite para retomar os horários das refeições e reservar um momento para se movimentar. Não precisa compensar tudo de uma vez, o importante é recuperar a regularidade.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Romã

Touro: As crianças podem pedir mais atenção, especialmente com tarefas escolares e preparativos em casa. Ajude primeiro com os estudos e depois organize com elas os detalhes da decoração. Incluir os pequenos nas decisões torna o momento mais divertido.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-limão

Gêmeos: Uma lâmpada que pisca ou um interruptor com defeito pode parecer uma questão pequena, mas merece atenção antes de receber visitas. Entre em contato com um eletricista e resolva o problema com antecedência, sem deixar para a última hora.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-pavão

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Câncer: Mensagens sobre encontros e compromissos familiares podem se acumular no celular. Dê atenção primeiro aos parentes mais velhos e confirme os horários com clareza. Uma resposta atenciosa ajuda a evitar desencontros.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Cinza-prateado

Leão: A lista de compras pode crescer rapidamente quando você começa a pensar em todos os detalhes da comemoração. Antes de sair de casa, estabeleça um limite de gastos e separe o que é essencial do que pode esperar.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Laranja

Virgem: Você pode perceber falhas nos planos de outras pessoas e sentir vontade de organizar tudo. Em vez de assumir todas as tarefas, prepare uma lista com as prioridades da família e compartilhe as responsabilidades. Assim, cada pessoa saberá como contribuir.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-claro

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Libra: Começar o dia com alguns minutos de silêncio, oração ou respiração tranquila pode ajudar a organizar os pensamentos. Depois, escolha a tarefa mais difícil e resolva-a sem se deixar distrair por compromissos menores.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Branco

Escorpião: Convites para encontros e comemorações podem aparecer em sequência. Avalie quais ocasiões são realmente importantes e aceite apenas o que cabe na sua disponibilidade. Recusar com educação também é uma maneira de preservar seu tempo.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho-rosado

Sagitário: Os preparativos pessoais podem disputar espaço com os prazos profissionais. Procure concluir relatórios e entregas importantes ainda hoje. Se pretende tirar alguns dias de folga, avise sua liderança com antecedência e combine como ficará a organização das tarefas.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Amarelo-manga

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio: Se ainda faltam passagens, compras ou itens necessários para uma celebração familiar, organize essas providências o quanto antes. Confira horários, disponibilidade e preços antes de finalizar as reservas. Antecipar decisões reduz o risco de imprevistos.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-meia-noite

Aquário: Uma entrada extra de dinheiro pode trazer a oportunidade de reforçar suas economias. Se receber um bônus ou valor inesperado, considere separar uma parte para a reserva financeira antes de assumir novas despesas.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Violeta

Peixes: A preparação de uma comemoração pode estar exigindo mais esforço do seu parceiro. Observe o que ainda precisa ser feito e ofereça ajuda de maneira concreta, seja nas compras, na organização da casa ou na preparação dos detalhes.

Número da sorte: 3