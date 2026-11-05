Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (5 de novembro): organize pequenas tarefas e prepare-se para os próximos dias

Esta quinta-feira favorece a organização da rotina, a divisão das responsabilidades e a conclusão de pendências antes que os preparativos para as festas aumentem

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Com a proximidade das celebrações de fim de ano e o aumento dos compromissos familiares, resolver pequenas pendências agora pode evitar correria depois. Confira contas, compras, tarefas domésticas e horários antes que a agenda fique cheia. O segredo é priorizar o que realmente precisa ser feito e dividir as responsabilidades. Veja a orientação para cada signo, com seu número e sua cor da sorte, na previsão do site "Times of India".

Leia mais

Imagem - 3 signos podem atrair sucesso financeiro e encontrar uma chance de melhorar de vida hoje (5 de novembro)

3 signos podem atrair sucesso financeiro e encontrar uma chance de melhorar de vida hoje (5 de novembro)

Imagem - O universo promete acabar com a solidão de 3 signos hoje (5 de novembro); encontros e conexões podem mudar o dia

O universo promete acabar com a solidão de 3 signos hoje (5 de novembro); encontros e conexões podem mudar o dia

Imagem - Hoje (5 de novembro), decisões práticas ajudam a organizar a rotina e evitar problemas

Hoje (5 de novembro), decisões práticas ajudam a organizar a rotina e evitar problemas

Áries: A rotina de cuidados pessoais pode ter ficado em segundo plano nos últimos dias. Aproveite para retomar os horários das refeições e reservar um momento para se movimentar. Não precisa compensar tudo de uma vez, o importante é recuperar a regularidade.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Romã

Touro: As crianças podem pedir mais atenção, especialmente com tarefas escolares e preparativos em casa. Ajude primeiro com os estudos e depois organize com elas os detalhes da decoração. Incluir os pequenos nas decisões torna o momento mais divertido.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-limão

Gêmeos: Uma lâmpada que pisca ou um interruptor com defeito pode parecer uma questão pequena, mas merece atenção antes de receber visitas. Entre em contato com um eletricista e resolva o problema com antecedência, sem deixar para a última hora.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-pavão

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
1 de 13
Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: Mensagens sobre encontros e compromissos familiares podem se acumular no celular. Dê atenção primeiro aos parentes mais velhos e confirme os horários com clareza. Uma resposta atenciosa ajuda a evitar desencontros.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Cinza-prateado

Leão: A lista de compras pode crescer rapidamente quando você começa a pensar em todos os detalhes da comemoração. Antes de sair de casa, estabeleça um limite de gastos e separe o que é essencial do que pode esperar.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Laranja

Virgem: Você pode perceber falhas nos planos de outras pessoas e sentir vontade de organizar tudo. Em vez de assumir todas as tarefas, prepare uma lista com as prioridades da família e compartilhe as responsabilidades. Assim, cada pessoa saberá como contribuir.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-claro

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
1 de 13
Sobremesas por Imagem gerada por IA

Libra: Começar o dia com alguns minutos de silêncio, oração ou respiração tranquila pode ajudar a organizar os pensamentos. Depois, escolha a tarefa mais difícil e resolva-a sem se deixar distrair por compromissos menores.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Branco

Escorpião: Convites para encontros e comemorações podem aparecer em sequência. Avalie quais ocasiões são realmente importantes e aceite apenas o que cabe na sua disponibilidade. Recusar com educação também é uma maneira de preservar seu tempo.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho-rosado

Sagitário: Os preparativos pessoais podem disputar espaço com os prazos profissionais. Procure concluir relatórios e entregas importantes ainda hoje. Se pretende tirar alguns dias de folga, avise sua liderança com antecedência e combine como ficará a organização das tarefas.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Amarelo-manga

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Se ainda faltam passagens, compras ou itens necessários para uma celebração familiar, organize essas providências o quanto antes. Confira horários, disponibilidade e preços antes de finalizar as reservas. Antecipar decisões reduz o risco de imprevistos.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-meia-noite

Aquário: Uma entrada extra de dinheiro pode trazer a oportunidade de reforçar suas economias. Se receber um bônus ou valor inesperado, considere separar uma parte para a reserva financeira antes de assumir novas despesas.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Violeta

Peixes: A preparação de uma comemoração pode estar exigindo mais esforço do seu parceiro. Observe o que ainda precisa ser feito e ofereça ajuda de maneira concreta, seja nas compras, na organização da casa ou na preparação dos detalhes.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Dourado-claro

Tags:

cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Casamento de Alika e Tonho em 'A Nobreza do Amor' reúne time de famosos; saiba quem participa

Casamento de Alika e Tonho em 'A Nobreza do Amor' reúne time de famosos; saiba quem participa
Imagem - Expulsa de 'A Fazenda 18', Mônica Fonseca se pronuncia após suposta briga com apresentador

Expulsa de 'A Fazenda 18', Mônica Fonseca se pronuncia após suposta briga com apresentador
Imagem - Vini Jr. aparece com visual diferente após término com Virginia e chama a atenção dos fãs

Vini Jr. aparece com visual diferente após término com Virginia e chama a atenção dos fãs