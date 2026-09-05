Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (5 de setembro): sábado favorece ajustes que devolvem espaço à vida pessoal

Resolver uma pendência prática pode ser mais importante do que preencher o dia com compromissos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado favorece uma reorganização silenciosa. Algumas situações podem pedir menos iniciativa e mais critério, principalmente quando envolverem gastos, visitas, convites ou promessas feitas no impulso. O melhor aproveitamento do dia estará em perceber onde você está complicando algo que poderia ser resolvido de maneira direta.

Leia mais

Imagem - Prepare-se para o plot twist: setembro traz uma reviravolta inesperada capaz de mudar a vida desses 3 signos

Prepare-se para o plot twist: setembro traz uma reviravolta inesperada capaz de mudar a vida desses 3 signos

Imagem - Depois de 8 anos de desafios, 3 signos entram em uma fase de cura, dinheiro e prosperidade que vai até 2033

Depois de 8 anos de desafios, 3 signos entram em uma fase de cura, dinheiro e prosperidade que vai até 2033

Imagem - 4 signos começam setembro com a vida mais leve depois de finalmente deixarem para trás o que já não fazia sentido

4 signos começam setembro com a vida mais leve depois de finalmente deixarem para trás o que já não fazia sentido

Áries

Uma mudança em um compromisso pode liberar algumas horas que você não esperava ter. Use esse tempo para resolver algo que vinha sendo constantemente adiado, principalmente se envolver documentos, compras ou uma questão da casa. No campo afetivo, alguém pode interpretar seu silêncio de maneira equivocada. Se não quiser conversar, diga isso com clareza em vez de simplesmente desaparecer.

Cor da sorte: Violeta

Número da sorte: 2

Touro

O sábado pode colocar diante de você uma oportunidade de economizar em algo que já estava decidido. Compare preços, condições e alternativas antes de fechar qualquer negócio. Uma pessoa próxima pode pedir ajuda com uma tarefa prática, mas não aceite automaticamente se isso atrapalhar um compromisso seu. Seu tempo também tem valor.

Cor da sorte: Azul-celeste

Número da sorte: 7

Gêmeos

Uma informação recebida durante uma conversa pode fazer você reconsiderar um plano para os próximos dias. Não espalhe a novidade antes de confirmar os detalhes. Se estiver organizando uma saída, confirme endereço e horário para evitar uma sequência de desencontros. No amor, uma pergunta direta pode esclarecer algo que vinha sendo interpretado de várias maneiras.

Cor da sorte: Marrom-canela

Número da sorte: 1

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Câncer

Uma tarefa relacionada à casa pode exigir mais atenção do que você imaginava. Em vez de tentar resolver tudo, escolha o que realmente precisa ser feito hoje. Também vale verificar produtos de limpeza, alimentos e itens básicos antes de sair para comprar mais. No relacionamento, não use uma antiga discussão como argumento para vencer uma nova.

Cor da sorte: Coral

Número da sorte: 8

Leão

Um convite pode parecer mais interessante pela expectativa que cria do que pelo que realmente oferece. Antes de confirmar presença, pense se você está indo porque quer ou apenas porque não deseja decepcionar alguém. Uma despesa com lazer também merece limite. No fim do dia, você pode preferir uma programação mais reservada do que havia imaginado.

Cor da sorte: Verde-oliva

Número da sorte: 4

Virgem

Você pode encontrar uma solução para um problema que vinha tentando corrigir pelo caminho errado. Observe o processo inteiro antes de mexer novamente nos detalhes. Se alguém pedir sua ajuda para organizar alguma coisa, estabeleça primeiro o que essa pessoa realmente espera de você. Evite transformar colaboração em responsabilidade permanente.

Cor da sorte: Rosa-pêssego

Número da sorte: 9

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
1 de 13
Plantas por Shutterstock

Libra

Uma compra para a casa, para o trabalho ou para uso pessoal pode parecer necessária, mas talvez exista uma alternativa que você já tenha disponível. Antes de gastar, faça uma verificação simples. Na vida afetiva, uma conversa sobre planos futuros pode ficar mais produtiva se cada pessoa falar primeiro sobre suas próprias possibilidades.

Cor da sorte: Cinza-prata

Número da sorte: 5

Escorpião

Uma situação familiar pode exigir discrição. Evite comentar com terceiros algo que foi contado a você em confiança. No dinheiro, sábado favorece revisar uma cobrança, assinatura ou serviço que você quase não utiliza. Uma pequena economia recorrente pode ser mais importante do que uma grande economia pontual.

Cor da sorte: Amarelo-mostarda

Número da sorte: 6

Sagitário

Uma mudança de última hora pode alterar seus planos, mas não necessariamente para pior. Se um compromisso for cancelado, aproveite a brecha para cuidar de algo que estava esperando atenção. Em uma relação, procure não transformar uma diferença de opinião em competição. Cada pessoa pode querer uma coisa sem que alguém precise estar errado.

Cor da sorte: Rosa-magenta

Número da sorte: 3

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio

O dia favorece uma decisão relacionada a dinheiro que vinha sendo adiada. Pode ser o momento de renegociar uma despesa, cancelar algo pouco utilizado ou definir um limite mais realista para os próximos dias. Uma pessoa pode oferecer ajuda, mas deixe combinado desde o início quando e como ela será necessária.

Cor da sorte: Azul-anil

Número da sorte: 9

Aquário

Um encontro ou conversa casual pode trazer uma informação útil para uma questão profissional. Preste atenção, mas não tire conclusões antes de verificar os fatos. No ambiente doméstico, reorganizar um espaço pequeno pode facilitar bastante sua rotina. No amor, menos explicações e mais presença podem melhorar o clima.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 4

Peixes

Uma situação que vinha ocupando sua cabeça pode perder força quando você colocar os fatos no papel. Liste o que depende de você e o que depende de outras pessoas. Isso evita assumir tarefas que não são suas. Para o lazer, escolha algo que realmente ajude a descansar, mesmo que seja diferente do programa inicialmente planejado.

Cor da sorte: Verde-limão

Número da sorte: 7

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A gente sempre pode aprender algo com os outros, inclusive como não ser' - Apresentadora compartilha pensamento afiado sobre convivência

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A gente sempre pode aprender algo com os outros, inclusive como não ser' - Apresentadora compartilha pensamento afiado sobre convivência
Imagem - Julio Iglesias é alvo de novas denúncias de agressão sexual feitas por ex-funcionárias

Julio Iglesias é alvo de novas denúncias de agressão sexual feitas por ex-funcionárias