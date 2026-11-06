ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (6 de novembro): compre com consciência e evite gastos por impulso

Nesta sexta-feira, vale aproveitar as oportunidades com planejamento, comparar preços e priorizar compras que realmente façam sentido para suas necessidades

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje é um dia que costuma movimentar o comércio e despertar o interesse por presentes, objetos para a casa e itens de valor. Antes de aproveitar uma promoção ou aceitar uma sugestão de compra, porém, confira se o produto está dentro do seu orçamento e se você realmente precisa dele. Uma oferta com prazo limitado não deve ser motivo para gastar além do planejado. Para cada signo, as cores e os números da sorte acompanham esse convite à cautela e às escolhas conscientes. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Uma compra pequena e simbólica pode ser suficiente para marcar o dia sem comprometer suas finanças. Em vez de levar vários itens, escolha aquele que tem mais utilidade ou significado e reserve o restante do dinheiro para outras prioridades.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho-escuro

Touro: Você pode se sentir atraído por produtos mais sofisticados ou por algo que deseja há algum tempo. Antes de fechar a compra, pense se o interesse continuaria o mesmo sem a promoção. Essa pausa ajuda a separar vontade momentânea de uma escolha realmente importante.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Prata

Gêmeos: A escolha de presentes para familiares pode ficar sob sua responsabilidade. Para evitar gastos excessivos, defina um limite de preço para cada pessoa e procure opções que demonstrem atenção, sem transformar o momento em uma competição de valores.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-petróleo

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Câncer: Itens para a cozinha ou para a organização da casa podem ser boas aquisições hoje. Antes de pagar, observe o acabamento, o peso e a qualidade do material. Um produto resistente e funcional tende a compensar mais do que uma peça escolhida apenas pela aparência.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Branco

Leão: Uma oferta pode despertar sua vontade de aumentar o valor da compra, especialmente se envolver um produto que você já pretendia adquirir. Mantenha os critérios definidos antes de sair de casa e não deixe que o entusiasmo faça você escolher algo mais caro ou diferente do planejado.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Amarelo-vivo

Virgem: Pequenos gastos podem parecer inofensivos quando feitos separadamente, mas a soma deles pode pesar no orçamento. Guarde comprovantes, confira os valores e acompanhe o total das compras. Organização será sua melhor aliada para aproveitar o dia sem arrependimentos.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-musgo

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Libra: O movimento intenso nas lojas pode aumentar o risco de distrações na hora de pagar. Confira o preço anunciado, os itens registrados e o valor final da conta antes de concluir a compra. Se encontrar alguma divergência, peça esclarecimentos imediatamente.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Branco-marfim

Escorpião: Um passeio às compras com amigos pode ser divertido, mas evite usar os gastos de outras pessoas como referência para suas próprias escolhas. Estabeleça um limite e respeite suas condições financeiras, mesmo que o grupo decida investir em produtos mais caros.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho-cobre

Sagitário: Se pretende comprar algo para facilitar sua rotina profissional, priorize a utilidade. Um equipamento, acessório ou material que resolva uma necessidade concreta pode ser um investimento melhor do que um produto atraente, mas pouco prático.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Amarelo-ouro

Capricórnio: As ofertas pela internet podem chamar sua atenção, mas nem todo desconto representa economia. Compare o preço do produto em diferentes lojas, verifique a reputação do vendedor e observe o custo do frete antes de finalizar o pedido.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-marinho

Aquário: Se pretende comprar uma joia ou outro item de valor em parceria com alguém, esclareça todos os detalhes antes de pagar. Definam juntos a participação de cada pessoa e se o objeto será de propriedade compartilhada. Uma conversa antecipada evita conflitos futuros.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-aço

Peixes: Seu parceiro ou alguém próximo pode estar interessado em adquirir um item específico para a casa. Escute os motivos antes de opinar e avaliem juntos se a compra cabe no orçamento. O diálogo ajuda a encontrar uma solução que atenda aos dois.

Número da sorte: 3