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Cor e número da sorte de hoje (6 de setembro): domingo pede escolhas mais leves antes de uma nova semana

Diminuir o ritmo pode ajudar você a enxergar com mais clareza o que merece sua atenção nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo favorece uma preparação tranquila para a semana. Algumas decisões serão melhores quando tomadas sem pressa, principalmente as que envolvem dinheiro, compromissos e relações próximas. Em vez de preencher cada hora disponível, vale deixar espaço para descanso e para pequenas tarefas que realmente facilitem a segunda-feira.

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Áries

Uma pendência que você vinha empurrando pode ser resolvida rapidamente se decidir lidar com ela sem buscar a solução perfeita. Separe alguns minutos para organizar contas, mensagens ou compromissos da semana. No ambiente familiar, evite responder no calor do momento a uma provocação. Uma pausa pode impedir que uma conversa simples se transforme em discussão.

Cor da sorte: Verde-floresta

Número da sorte: 4

Touro

Domingo pode revelar um gasto que está passando despercebido na rotina. Confira aplicativos, assinaturas e pequenas cobranças antes de iniciar a nova semana. No relacionamento, uma atividade simples feita a dois pode ser mais agradável do que uma programação cara. Se estiver pensando em comprar alguma coisa, dê preferência ao que já estava planejado.

Cor da sorte: Azul-royal

Número da sorte: 2

Gêmeos

Uma mensagem ou ligação pode mudar sua programação do dia. Antes de aceitar um convite de última hora, veja se ele não vai comprometer um compromisso que você considera mais importante. À noite, anote as principais tarefas de segunda-feira para não começar a semana tentando lembrar de tudo ao mesmo tempo.

Cor da sorte: Caramelo

Número da sorte: 6

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer

Uma questão envolvendo família pode ocupar seus pensamentos mais do que deveria. Você pode oferecer apoio sem assumir a responsabilidade por resolver tudo. Em casa, preparar algumas coisas para os próximos dias, como refeições, roupas ou compras básicas, pode deixar sua segunda-feira muito mais tranquila.

Cor da sorte: Azul-turquesa

Número da sorte: 9

Leão

Um compromisso social pode exigir mais disposição do que você gostaria de gastar hoje. Se preferir ficar em casa, não invente uma desculpa complicada. Seja honesto sobre a necessidade de descansar. No dinheiro, cuidado com a ideia de transformar o domingo em um dia de compras só porque você teve uma semana cansativa.

Cor da sorte: Verde-menta

Número da sorte: 5

Virgem

Você pode começar o dia querendo organizar tudo e terminar percebendo que precisava mesmo era descansar. Escolha apenas uma tarefa importante para concluir e deixe o restante para outro momento. Uma conversa com alguém próximo também pode ajudar a colocar uma preocupação em perspectiva.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 1

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Libra

Uma decisão sobre os próximos dias pode depender de uma resposta que ainda não chegou. Não reorganize toda a sua agenda em torno de uma possibilidade. Mantenha uma alternativa pronta. No campo afetivo, uma conversa franca sobre horários, expectativas ou disponibilidade pode evitar um incômodo maior durante a semana.

Cor da sorte: Amarelo-ouro

Número da sorte: 8

Escorpião

O domingo favorece colocar ordem em uma questão financeira que vinha sendo evitada. Não é necessário fazer grandes mudanças: definir uma prioridade para a próxima semana já será suficiente. Em uma relação próxima, evite testar a lealdade de alguém por meio de indiretas. Se precisa saber alguma coisa, pergunte.

Cor da sorte: Cinza-claro

Número da sorte: 3

Sagitário

Uma ideia relacionada a viagem, curso ou atividade futura pode voltar à sua cabeça. Antes de transformar entusiasmo em compromisso, pesquise custos, horários e disponibilidade. Hoje, planejar será mais útil do que decidir. No amor, um programa improvisado pode funcionar muito bem, desde que não envolva gastos que você não havia previsto.

Cor da sorte: Vermelho-cereja

Número da sorte: 7

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio

Você pode perceber que está levando para o domingo uma preocupação que pertence à segunda-feira. Se algo não pode ser resolvido hoje, prepare apenas o primeiro passo para amanhã e encerre o assunto. Em casa, uma pequena manutenção ou organização pode evitar uma dor de cabeça durante a semana.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 5

Aquário

Uma conversa informal pode apresentar uma alternativa para um problema profissional que parecia sem saída. Ouça antes de decidir se a sugestão serve para você. No domingo, também será importante preservar algum tempo sem notificações e cobranças. Uma noite mais tranquila pode fazer diferença para começar a semana com disposição.

Cor da sorte: Marrom-chocolate

Número da sorte: 1

Peixes

Uma questão emocional pode parecer maior quando você tenta resolvê-la sozinho. Escolha uma pessoa de confiança e fale sobre o que realmente está acontecendo, sem aumentar ou diminuir os fatos. No fim do dia, organize apenas o essencial para segunda-feira e deixe o restante para depois. Descansar também faz parte da preparação.

Cor da sorte: Rosa-cereja

Número da sorte: 8

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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