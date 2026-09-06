ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (6 de setembro): domingo pede escolhas mais leves antes de uma nova semana

Diminuir o ritmo pode ajudar você a enxergar com mais clareza o que merece sua atenção nos próximos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo favorece uma preparação tranquila para a semana. Algumas decisões serão melhores quando tomadas sem pressa, principalmente as que envolvem dinheiro, compromissos e relações próximas. Em vez de preencher cada hora disponível, vale deixar espaço para descanso e para pequenas tarefas que realmente facilitem a segunda-feira.

Áries

Uma pendência que você vinha empurrando pode ser resolvida rapidamente se decidir lidar com ela sem buscar a solução perfeita. Separe alguns minutos para organizar contas, mensagens ou compromissos da semana. No ambiente familiar, evite responder no calor do momento a uma provocação. Uma pausa pode impedir que uma conversa simples se transforme em discussão.

Cor da sorte: Verde-floresta

Número da sorte: 4

Touro

Domingo pode revelar um gasto que está passando despercebido na rotina. Confira aplicativos, assinaturas e pequenas cobranças antes de iniciar a nova semana. No relacionamento, uma atividade simples feita a dois pode ser mais agradável do que uma programação cara. Se estiver pensando em comprar alguma coisa, dê preferência ao que já estava planejado.

Cor da sorte: Azul-royal

Número da sorte: 2

Gêmeos

Uma mensagem ou ligação pode mudar sua programação do dia. Antes de aceitar um convite de última hora, veja se ele não vai comprometer um compromisso que você considera mais importante. À noite, anote as principais tarefas de segunda-feira para não começar a semana tentando lembrar de tudo ao mesmo tempo.

Cor da sorte: Caramelo

Número da sorte: 6

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer

Uma questão envolvendo família pode ocupar seus pensamentos mais do que deveria. Você pode oferecer apoio sem assumir a responsabilidade por resolver tudo. Em casa, preparar algumas coisas para os próximos dias, como refeições, roupas ou compras básicas, pode deixar sua segunda-feira muito mais tranquila.

Cor da sorte: Azul-turquesa

Número da sorte: 9

Leão

Um compromisso social pode exigir mais disposição do que você gostaria de gastar hoje. Se preferir ficar em casa, não invente uma desculpa complicada. Seja honesto sobre a necessidade de descansar. No dinheiro, cuidado com a ideia de transformar o domingo em um dia de compras só porque você teve uma semana cansativa.

Cor da sorte: Verde-menta

Número da sorte: 5

Virgem

Você pode começar o dia querendo organizar tudo e terminar percebendo que precisava mesmo era descansar. Escolha apenas uma tarefa importante para concluir e deixe o restante para outro momento. Uma conversa com alguém próximo também pode ajudar a colocar uma preocupação em perspectiva.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 1

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Libra

Uma decisão sobre os próximos dias pode depender de uma resposta que ainda não chegou. Não reorganize toda a sua agenda em torno de uma possibilidade. Mantenha uma alternativa pronta. No campo afetivo, uma conversa franca sobre horários, expectativas ou disponibilidade pode evitar um incômodo maior durante a semana.

Cor da sorte: Amarelo-ouro

Número da sorte: 8

Escorpião

O domingo favorece colocar ordem em uma questão financeira que vinha sendo evitada. Não é necessário fazer grandes mudanças: definir uma prioridade para a próxima semana já será suficiente. Em uma relação próxima, evite testar a lealdade de alguém por meio de indiretas. Se precisa saber alguma coisa, pergunte.

Cor da sorte: Cinza-claro

Número da sorte: 3

Sagitário

Uma ideia relacionada a viagem, curso ou atividade futura pode voltar à sua cabeça. Antes de transformar entusiasmo em compromisso, pesquise custos, horários e disponibilidade. Hoje, planejar será mais útil do que decidir. No amor, um programa improvisado pode funcionar muito bem, desde que não envolva gastos que você não havia previsto.

Cor da sorte: Vermelho-cereja

Número da sorte: 7

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Capricórnio

Você pode perceber que está levando para o domingo uma preocupação que pertence à segunda-feira. Se algo não pode ser resolvido hoje, prepare apenas o primeiro passo para amanhã e encerre o assunto. Em casa, uma pequena manutenção ou organização pode evitar uma dor de cabeça durante a semana.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 5

Aquário

Uma conversa informal pode apresentar uma alternativa para um problema profissional que parecia sem saída. Ouça antes de decidir se a sugestão serve para você. No domingo, também será importante preservar algum tempo sem notificações e cobranças. Uma noite mais tranquila pode fazer diferença para começar a semana com disposição.

Cor da sorte: Marrom-chocolate

Número da sorte: 1

Peixes

Uma questão emocional pode parecer maior quando você tenta resolvê-la sozinho. Escolha uma pessoa de confiança e fale sobre o que realmente está acontecendo, sem aumentar ou diminuir os fatos. No fim do dia, organize apenas o essencial para segunda-feira e deixe o restante para depois. Descansar também faz parte da preparação.

Cor da sorte: Rosa-cereja