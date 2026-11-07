ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (7 de novembro): mude o ritmo, experimente novas possibilidades e valorize seu tempo

Este sábado favorece iniciativas pessoais, encontros espontâneos e mudanças de planos que podem trazer boas surpresas, desde que você respeite seus limites

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado chega com espaço para renovar a rotina e olhar para algumas situações por outro ângulo. Pode ser um bom momento para retomar um interesse, conhecer um lugar diferente ou conversar com alguém com quem você perdeu contato. Nem todo convite precisa ser aceito, e nem toda oportunidade exige uma resposta imediata. Escolha o que combina com suas prioridades e aproveite o dia sem transformar o descanso em uma lista de obrigações. Confira a previsão para cada signo, com seu número e sua cor da sorte.

Áries: Uma atividade que exige criatividade pode despertar seu interesse. Em vez de esperar pelas condições perfeitas, comece com os recursos que já tem. Um projeto pessoal, uma mudança no visual ou uma experiência diferente pode devolver o entusiasmo que estava faltando.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Azul-cobalto

Touro: O ambiente doméstico merece sua atenção, mas não transforme o sábado em um dia inteiro de tarefas. Escolha um espaço para reorganizar e aproveite para se desfazer de objetos que já não têm utilidade. Depois, reserve um tempo para descansar.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Terracota

Gêmeos: Uma conversa inesperada pode render uma ideia interessante ou aproximar você de alguém. Esteja aberto a ouvir, mas não se comprometa com planos que ainda não foram bem explicados. Curiosidade é bem-vinda, decisões precipitadas não.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Verde-sálvia

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer: O dia favorece momentos de acolhimento e convivência com pessoas queridas. Se existe algum assunto familiar pendente, procure abordá-lo sem cobranças. Uma conversa tranquila pode ajudar a esclarecer expectativas e melhorar o clima em casa.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Rosa-antigo

Leão: Uma oportunidade de lazer pode surgir, mas vale conferir os custos antes de aceitar todos os planos. Você não precisa gastar muito para aproveitar o fim de semana. Uma programação simples, escolhida com cuidado, pode ser mais agradável do que um compromisso caro.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Virgem: Sua disposição para resolver problemas pode ser útil, desde que você não assuma responsabilidades que pertencem a outras pessoas. Se alguém pedir ajuda, combine o que realmente consegue fazer. O restante do dia merece espaço para seus próprios interesses.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Amarelo-mel

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Libra: Um encontro, convite ou atividade cultural pode trazer inspiração. Não descarte uma programação diferente apenas porque ela não estava nos seus planos. Ao mesmo tempo, escolha companhias com quem você possa se sentir à vontade, sem precisar agradar o tempo todo.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Azul-turquesa

Escorpião: Uma questão financeira pode voltar à sua atenção, especialmente se houver despesas divididas ou planos em conjunto. Converse com transparência e evite tirar conclusões antes de conferir os valores. Um acordo claro pode preservar tanto o orçamento quanto a relação.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Mostarda

Sagitário: A vontade de sair da rotina pode levar você a conhecer um lugar novo ou retomar um passeio adiado. Organize o básico antes de partir, especialmente horários e transporte. Deixar alguma margem para improvisos torna a experiência mais leve.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Lilás

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Capricórnio: Você pode sentir necessidade de colocar assuntos pessoais em ordem, mas não precisa resolver tudo neste sábado. Escolha uma pendência importante e conclua essa etapa. Depois, permita-se aproveitar o tempo livre sem ficar pensando no que ainda falta.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Marrom-canela

Aquário: Uma troca de ideias pode estimular um projeto ou despertar vontade de aprender algo novo. Anote as sugestões que surgirem e pesquise possibilidades antes de investir dinheiro ou assumir compromissos. Uma boa ideia também precisa de planejamento.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Verde-água

Peixes: Seu bem-estar pede atenção, especialmente se a semana foi marcada por excesso de compromissos. Diminua o ritmo, faça algo de que gosta e não se sinta obrigado a participar de todos os programas. Respeitar sua disposição será mais importante do que cumprir expectativas alheias.

Número da sorte: 7