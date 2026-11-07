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Cor e número da sorte de hoje (7 de novembro): mude o ritmo, experimente novas possibilidades e valorize seu tempo

Este sábado favorece iniciativas pessoais, encontros espontâneos e mudanças de planos que podem trazer boas surpresas, desde que você respeite seus limites

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado chega com espaço para renovar a rotina e olhar para algumas situações por outro ângulo. Pode ser um bom momento para retomar um interesse, conhecer um lugar diferente ou conversar com alguém com quem você perdeu contato. Nem todo convite precisa ser aceito, e nem toda oportunidade exige uma resposta imediata. Escolha o que combina com suas prioridades e aproveite o dia sem transformar o descanso em uma lista de obrigações. Confira a previsão para cada signo, com seu número e sua cor da sorte.

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Áries: Uma atividade que exige criatividade pode despertar seu interesse. Em vez de esperar pelas condições perfeitas, comece com os recursos que já tem. Um projeto pessoal, uma mudança no visual ou uma experiência diferente pode devolver o entusiasmo que estava faltando.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Azul-cobalto

Touro: O ambiente doméstico merece sua atenção, mas não transforme o sábado em um dia inteiro de tarefas. Escolha um espaço para reorganizar e aproveite para se desfazer de objetos que já não têm utilidade. Depois, reserve um tempo para descansar.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Terracota

Gêmeos: Uma conversa inesperada pode render uma ideia interessante ou aproximar você de alguém. Esteja aberto a ouvir, mas não se comprometa com planos que ainda não foram bem explicados. Curiosidade é bem-vinda, decisões precipitadas não.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Verde-sálvia

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer: O dia favorece momentos de acolhimento e convivência com pessoas queridas. Se existe algum assunto familiar pendente, procure abordá-lo sem cobranças. Uma conversa tranquila pode ajudar a esclarecer expectativas e melhorar o clima em casa.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Rosa-antigo

Leão: Uma oportunidade de lazer pode surgir, mas vale conferir os custos antes de aceitar todos os planos. Você não precisa gastar muito para aproveitar o fim de semana. Uma programação simples, escolhida com cuidado, pode ser mais agradável do que um compromisso caro.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Virgem: Sua disposição para resolver problemas pode ser útil, desde que você não assuma responsabilidades que pertencem a outras pessoas. Se alguém pedir ajuda, combine o que realmente consegue fazer. O restante do dia merece espaço para seus próprios interesses.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Amarelo-mel

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Libra: Um encontro, convite ou atividade cultural pode trazer inspiração. Não descarte uma programação diferente apenas porque ela não estava nos seus planos. Ao mesmo tempo, escolha companhias com quem você possa se sentir à vontade, sem precisar agradar o tempo todo.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Azul-turquesa

Escorpião: Uma questão financeira pode voltar à sua atenção, especialmente se houver despesas divididas ou planos em conjunto. Converse com transparência e evite tirar conclusões antes de conferir os valores. Um acordo claro pode preservar tanto o orçamento quanto a relação.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Mostarda

Sagitário: A vontade de sair da rotina pode levar você a conhecer um lugar novo ou retomar um passeio adiado. Organize o básico antes de partir, especialmente horários e transporte. Deixar alguma margem para improvisos torna a experiência mais leve.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Lilás

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: Você pode sentir necessidade de colocar assuntos pessoais em ordem, mas não precisa resolver tudo neste sábado. Escolha uma pendência importante e conclua essa etapa. Depois, permita-se aproveitar o tempo livre sem ficar pensando no que ainda falta.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Marrom-canela

Aquário: Uma troca de ideias pode estimular um projeto ou despertar vontade de aprender algo novo. Anote as sugestões que surgirem e pesquise possibilidades antes de investir dinheiro ou assumir compromissos. Uma boa ideia também precisa de planejamento.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Verde-água

Peixes: Seu bem-estar pede atenção, especialmente se a semana foi marcada por excesso de compromissos. Diminua o ritmo, faça algo de que gosta e não se sinta obrigado a participar de todos os programas. Respeitar sua disposição será mais importante do que cumprir expectativas alheias.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Vinho

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