ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (7 de setembro): feriado favorece recomeços, ajustes e segundas chances

Nesta segunda-feira, vale aproveitar o ritmo diferente do dia para retomar aquilo que ainda tem valor, corrigir tentativas que não funcionaram e abrir espaço para uma rotina mais leve

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O feriado pode ser um bom momento para olhar novamente para planos que ficaram pelo caminho. Nem tudo precisa ser descartado porque não deu certo na primeira tentativa. Às vezes, uma mudança de estratégia, de prazo ou de organização é suficiente para fazer uma ideia funcionar melhor. Ao mesmo tempo, insistir em hábitos que só geram desgaste pode atrasar novos caminhos. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries

Uma tarefa que você havia deixado de lado pode voltar a parecer possível. Antes de tentar novamente, identifique exatamente o que atrapalhou da primeira vez. Se faltaram tempo, dinheiro ou organização, corrija esse ponto antes de investir mais energia. Hoje, recomeçar funciona melhor quando você não repete o mesmo método.

Cor da sorte: Vermelho-escarlate

Número da sorte: 8

Touro

Algo em casa que parecia destinado à substituição talvez possa ser recuperado. Antes de comprar um item novo, procure uma avaliação ou verifique se um reparo simples resolve o problema. O feriado também favorece pequenas melhorias no ambiente doméstico, principalmente aquelas que tornam a rotina mais prática.

Cor da sorte: Verde-musgo

Número da sorte: 6

Gêmeos

Uma pessoa com quem você já trabalhou pode reaparecer trazendo uma informação interessante ou uma possibilidade de parceria. Não retome imediatamente um projeto antigo. Primeiro descubra o que mudou desde a última vez. Novas condições podem tornar uma colaboração que antes não funcionava mais viável.

Cor da sorte: Azul-cobalto

Número da sorte: 2

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Câncer

Uma mudança na rotina pode deixar você mais sensível ou desorganizado. Retomar um hábito familiar, como uma refeição em determinado horário ou um momento de conversa em casa, pode ajudar a recuperar o equilíbrio. Mantenha aquilo que realmente faz bem e abandone regras familiares que só aumentam a pressão.

Cor da sorte: Creme-perolado

Número da sorte: 9

Leão

Uma ideia que não recebeu a atenção esperada não necessariamente estava errada. Talvez o problema tenha sido a maneira como ela foi apresentada ou o público escolhido. Use o feriado para repensar a proposta sem abandonar sua parte mais forte. Uma mudança de abordagem pode fazer mais diferença do que começar tudo do zero.

Cor da sorte: Dourado-mel

Número da sorte: 3

Virgem

Um sistema, aplicativo, método de organização ou rotina que você abandonou pode voltar a ser útil diante de um problema atual. Antes de retomá-lo exatamente como era, lembre-se do motivo pelo qual deixou de funcionar. Faça os ajustes necessários e aproveite apenas aquilo que realmente facilita sua vida.

Cor da sorte: Cinza-musgo

Número da sorte: 4

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Libra

Uma pessoa com quem você não conversa há algum tempo pode procurar você ou voltar aos seus pensamentos. Se houver abertura, permita uma aproximação sem tentar resolver toda a história em uma única conversa. Algumas relações precisam apenas de contato novamente para recuperar a naturalidade.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 5

Escorpião

Uma questão financeira que parecia encerrada pode revelar uma última pendência. Procure documentos, comprovantes ou informações antigas antes de considerar o assunto definitivamente resolvido. Hoje, o melhor caminho é corrigir apenas o que ainda está em aberto, sem reabrir problemas que já foram solucionados.

Cor da sorte: Rosa-mogno

Número da sorte: 7

Sagitário

Um plano de viagem, curso ou aprendizado que havia sido adiado pode voltar a caber na sua realidade. Não reutilize automaticamente o planejamento antigo. Confira preços, datas, horários e condições atuais. O que não era possível meses atrás pode ter mudado, mas também pode ter ficado mais caro ou menos conveniente.

Cor da sorte: Verde-limão suave

Número da sorte: 6

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio

Alguém que esteve afastado pode retornar com uma demanda diferente da que existia anteriormente. Se for uma questão profissional, trate o pedido como um novo trabalho, mesmo que envolva a mesma pessoa. Reestabeleça prazos, valores e responsabilidades antes de começar.

Cor da sorte: Marrom-amêndoa

Número da sorte: 8

Aquário

Uma ideia coletiva que não avançou anteriormente pode voltar a receber apoio. Em vez de repetir os argumentos usados na primeira tentativa, mostre o que mudou e qual benefício concreto existe agora. Uma proposta antiga pode ganhar força quando apresentada a partir de uma necessidade atual.

Cor da sorte: Azul-lagoa

Número da sorte: 1

Peixes

Uma prática que costumava ajudar você a desacelerar pode estar fazendo falta. Retome aos poucos, sem transformar o hábito em mais uma obrigação. Pode ser leitura, caminhada, música, organização do espaço ou simplesmente um período sem notificações. O importante será descobrir se aquilo ainda combina com sua rotina atual.

Cor da sorte: Rosa-fumaça