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Cor e número da sorte de hoje (7 de setembro): feriado favorece recomeços, ajustes e segundas chances

Nesta segunda-feira, vale aproveitar o ritmo diferente do dia para retomar aquilo que ainda tem valor, corrigir tentativas que não funcionaram e abrir espaço para uma rotina mais leve

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O feriado pode ser um bom momento para olhar novamente para planos que ficaram pelo caminho. Nem tudo precisa ser descartado porque não deu certo na primeira tentativa. Às vezes, uma mudança de estratégia, de prazo ou de organização é suficiente para fazer uma ideia funcionar melhor. Ao mesmo tempo, insistir em hábitos que só geram desgaste pode atrasar novos caminhos. Veja a previsão do site "Times of India".

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Áries

Uma tarefa que você havia deixado de lado pode voltar a parecer possível. Antes de tentar novamente, identifique exatamente o que atrapalhou da primeira vez. Se faltaram tempo, dinheiro ou organização, corrija esse ponto antes de investir mais energia. Hoje, recomeçar funciona melhor quando você não repete o mesmo método.

Cor da sorte: Vermelho-escarlate

Número da sorte: 8

Touro

Algo em casa que parecia destinado à substituição talvez possa ser recuperado. Antes de comprar um item novo, procure uma avaliação ou verifique se um reparo simples resolve o problema. O feriado também favorece pequenas melhorias no ambiente doméstico, principalmente aquelas que tornam a rotina mais prática.

Cor da sorte: Verde-musgo

Número da sorte: 6

Gêmeos

Uma pessoa com quem você já trabalhou pode reaparecer trazendo uma informação interessante ou uma possibilidade de parceria. Não retome imediatamente um projeto antigo. Primeiro descubra o que mudou desde a última vez. Novas condições podem tornar uma colaboração que antes não funcionava mais viável.

Cor da sorte: Azul-cobalto

Número da sorte: 2

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Câncer

Uma mudança na rotina pode deixar você mais sensível ou desorganizado. Retomar um hábito familiar, como uma refeição em determinado horário ou um momento de conversa em casa, pode ajudar a recuperar o equilíbrio. Mantenha aquilo que realmente faz bem e abandone regras familiares que só aumentam a pressão.

Cor da sorte: Creme-perolado

Número da sorte: 9

Leão

Uma ideia que não recebeu a atenção esperada não necessariamente estava errada. Talvez o problema tenha sido a maneira como ela foi apresentada ou o público escolhido. Use o feriado para repensar a proposta sem abandonar sua parte mais forte. Uma mudança de abordagem pode fazer mais diferença do que começar tudo do zero.

Cor da sorte: Dourado-mel

Número da sorte: 3

Virgem

Um sistema, aplicativo, método de organização ou rotina que você abandonou pode voltar a ser útil diante de um problema atual. Antes de retomá-lo exatamente como era, lembre-se do motivo pelo qual deixou de funcionar. Faça os ajustes necessários e aproveite apenas aquilo que realmente facilita sua vida.

Cor da sorte: Cinza-musgo

Número da sorte: 4

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Libra

Uma pessoa com quem você não conversa há algum tempo pode procurar você ou voltar aos seus pensamentos. Se houver abertura, permita uma aproximação sem tentar resolver toda a história em uma única conversa. Algumas relações precisam apenas de contato novamente para recuperar a naturalidade.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 5

Escorpião

Uma questão financeira que parecia encerrada pode revelar uma última pendência. Procure documentos, comprovantes ou informações antigas antes de considerar o assunto definitivamente resolvido. Hoje, o melhor caminho é corrigir apenas o que ainda está em aberto, sem reabrir problemas que já foram solucionados.

Cor da sorte: Rosa-mogno

Número da sorte: 7

Sagitário

Um plano de viagem, curso ou aprendizado que havia sido adiado pode voltar a caber na sua realidade. Não reutilize automaticamente o planejamento antigo. Confira preços, datas, horários e condições atuais. O que não era possível meses atrás pode ter mudado, mas também pode ter ficado mais caro ou menos conveniente.

Cor da sorte: Verde-limão suave

Número da sorte: 6

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Alguém que esteve afastado pode retornar com uma demanda diferente da que existia anteriormente. Se for uma questão profissional, trate o pedido como um novo trabalho, mesmo que envolva a mesma pessoa. Reestabeleça prazos, valores e responsabilidades antes de começar.

Cor da sorte: Marrom-amêndoa

Número da sorte: 8

Aquário

Uma ideia coletiva que não avançou anteriormente pode voltar a receber apoio. Em vez de repetir os argumentos usados na primeira tentativa, mostre o que mudou e qual benefício concreto existe agora. Uma proposta antiga pode ganhar força quando apresentada a partir de uma necessidade atual.

Cor da sorte: Azul-lagoa

Número da sorte: 1

Peixes

Uma prática que costumava ajudar você a desacelerar pode estar fazendo falta. Retome aos poucos, sem transformar o hábito em mais uma obrigação. Pode ser leitura, caminhada, música, organização do espaço ou simplesmente um período sem notificações. O importante será descobrir se aquilo ainda combina com sua rotina atual.

Cor da sorte: Rosa-fumaça

Número da sorte: 2

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