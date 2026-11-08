ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (8 de novembro): fortaleça seus vínculos e prepare o caminho para uma nova semana

Este domingo favorece conversas importantes, ajustes na vida pessoal e decisões conscientes para começar os próximos dias com mais clareza e disposição

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo pode trazer vontade de reorganizar algumas áreas da vida, especialmente aquelas que ficaram em segundo plano durante a semana. É um bom momento para cuidar das relações, rever compromissos e identificar o que precisa mudar para que sua rotina fique mais leve. Não tente resolver tudo de uma vez. Uma escolha bem pensada pode fazer mais diferença do que várias promessas difíceis de cumprir. Confira o que o dia reserva para seu signo, com seu número e sua cor da sorte.

Áries: Uma questão que você vinha evitando pode voltar à conversa, principalmente em um relacionamento próximo. Em vez de reagir na defensiva, explique o que incomoda e também escute o outro lado. A sinceridade será mais produtiva quando vier acompanhada de respeito.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Azul-claro

Touro: O domingo pode ser favorável para pensar em objetivos financeiros e avaliar o que deseja conquistar até o fim do ano. Revise seus gastos recentes e escolha uma meta possível para começar a colocar em prática. Pequenos ajustes podem trazer mais segurança.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Cobre

Gêmeos: Uma notícia ou conversa pode fazer você reconsiderar um plano. Antes de mudar de direção, procure informações e avalie as consequências. Você não precisa responder imediatamente a tudo o que surgir. Ter tempo para pensar também é uma forma de avançar.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Verde-pinho

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Câncer: A convivência familiar pode ocupar boa parte do dia. Aproveite para demonstrar carinho, mas não deixe que expectativas alheias determinem toda a sua programação. Se precisar de um momento reservado, comunique isso com delicadeza.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Pêssego

Leão: Uma ideia relacionada ao trabalho ou a um projeto pessoal pode ganhar força. Aproveite o domingo para organizar referências, estabelecer prioridades e pensar em como apresentar sua proposta. Evite transformar o planejamento em cobrança por resultados imediatos.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Azul-petróleo

Virgem: Uma mudança na rotina pode ajudar a recuperar tempo e disposição. Observe quais compromissos estão ocupando espaço demais e considere simplificar sua agenda. Preparar algumas coisas para a semana será útil, desde que você também preserve momentos de descanso.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Lavanda

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Libra: Uma amizade pode precisar de atenção ou de uma conversa mais honesta. Se houve afastamento ou algum mal-entendido, tome a iniciativa de esclarecer a situação. Não tente controlar a resposta da outra pessoa, apenas faça sua parte com sinceridade.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Verde-musgo

Escorpião: Assuntos ligados à carreira podem ocupar seus pensamentos mesmo durante o descanso. Se estiver considerando uma mudança profissional, anote vantagens, riscos e condições necessárias. Uma decisão importante merece planejamento, não apenas uma reação ao cansaço.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Prata

Sagitário: A vontade de viajar, estudar ou experimentar algo diferente pode ficar mais evidente. Pesquise uma possibilidade que desperte seu interesse e transforme a curiosidade em um plano concreto. Começar com uma etapa pequena já ajuda a sair da intenção.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Laranja-queimado

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio: Uma despesa ou responsabilidade compartilhada pode exigir uma conversa objetiva. Organize os valores e combine prazos antes que o assunto provoque desgaste. Transparência será essencial para evitar que uma questão prática se transforme em conflito pessoal.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Azul-índigo

Aquário: Relacionamentos e parcerias podem ganhar um novo impulso quando existe disposição para ouvir e negociar. Se você tem uma decisão para tomar com outra pessoa, procure entender o que cada um espera. Um acordo equilibrado tende a durar mais.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Amarelo-mostarda

Peixes: O domingo favorece cuidados com a saúde e a organização dos hábitos. Pense em uma mudança simples que possa manter durante a semana, como caminhar com mais frequência ou estabelecer um horário melhor para dormir. A constância será mais importante do que a intensidade.

Número da sorte: 8