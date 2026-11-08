Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (8 de novembro): fortaleça seus vínculos e prepare o caminho para uma nova semana

Este domingo favorece conversas importantes, ajustes na vida pessoal e decisões conscientes para começar os próximos dias com mais clareza e disposição

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo pode trazer vontade de reorganizar algumas áreas da vida, especialmente aquelas que ficaram em segundo plano durante a semana. É um bom momento para cuidar das relações, rever compromissos e identificar o que precisa mudar para que sua rotina fique mais leve. Não tente resolver tudo de uma vez. Uma escolha bem pensada pode fazer mais diferença do que várias promessas difíceis de cumprir. Confira o que o dia reserva para seu signo, com seu número e sua cor da sorte.

Leia mais

Imagem - Hoje (8 de novembro), decisões do coração e planos pessoais ganham espaço

Hoje (8 de novembro), decisões do coração e planos pessoais ganham espaço

Imagem - O universo começa a dar um respiro a 4 signos que estavam no limite emocional; veja o que muda hoje (8 de novembro)

O universo começa a dar um respiro a 4 signos que estavam no limite emocional; veja o que muda hoje (8 de novembro)

Imagem - Lua Nova em Escorpião: 5 coisas que você deve manifestar e outras 5 para deixar para trás

Lua Nova em Escorpião: 5 coisas que você deve manifestar e outras 5 para deixar para trás

Áries: Uma questão que você vinha evitando pode voltar à conversa, principalmente em um relacionamento próximo. Em vez de reagir na defensiva, explique o que incomoda e também escute o outro lado. A sinceridade será mais produtiva quando vier acompanhada de respeito.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Azul-claro

Touro: O domingo pode ser favorável para pensar em objetivos financeiros e avaliar o que deseja conquistar até o fim do ano. Revise seus gastos recentes e escolha uma meta possível para começar a colocar em prática. Pequenos ajustes podem trazer mais segurança.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Cobre

Gêmeos: Uma notícia ou conversa pode fazer você reconsiderar um plano. Antes de mudar de direção, procure informações e avalie as consequências. Você não precisa responder imediatamente a tudo o que surgir. Ter tempo para pensar também é uma forma de avançar.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Verde-pinho

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
1 de 37
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: A convivência familiar pode ocupar boa parte do dia. Aproveite para demonstrar carinho, mas não deixe que expectativas alheias determinem toda a sua programação. Se precisar de um momento reservado, comunique isso com delicadeza.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Pêssego

Leão: Uma ideia relacionada ao trabalho ou a um projeto pessoal pode ganhar força. Aproveite o domingo para organizar referências, estabelecer prioridades e pensar em como apresentar sua proposta. Evite transformar o planejamento em cobrança por resultados imediatos.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Azul-petróleo

Virgem: Uma mudança na rotina pode ajudar a recuperar tempo e disposição. Observe quais compromissos estão ocupando espaço demais e considere simplificar sua agenda. Preparar algumas coisas para a semana será útil, desde que você também preserve momentos de descanso.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Lavanda

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
1 de 13
Televisão por Shutterstock

Libra: Uma amizade pode precisar de atenção ou de uma conversa mais honesta. Se houve afastamento ou algum mal-entendido, tome a iniciativa de esclarecer a situação. Não tente controlar a resposta da outra pessoa, apenas faça sua parte com sinceridade.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Verde-musgo

Escorpião: Assuntos ligados à carreira podem ocupar seus pensamentos mesmo durante o descanso. Se estiver considerando uma mudança profissional, anote vantagens, riscos e condições necessárias. Uma decisão importante merece planejamento, não apenas uma reação ao cansaço.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Prata

Sagitário: A vontade de viajar, estudar ou experimentar algo diferente pode ficar mais evidente. Pesquise uma possibilidade que desperte seu interesse e transforme a curiosidade em um plano concreto. Começar com uma etapa pequena já ajuda a sair da intenção.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Laranja-queimado

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
1 de 13
Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Uma despesa ou responsabilidade compartilhada pode exigir uma conversa objetiva. Organize os valores e combine prazos antes que o assunto provoque desgaste. Transparência será essencial para evitar que uma questão prática se transforme em conflito pessoal.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Azul-índigo

Aquário: Relacionamentos e parcerias podem ganhar um novo impulso quando existe disposição para ouvir e negociar. Se você tem uma decisão para tomar com outra pessoa, procure entender o que cada um espera. Um acordo equilibrado tende a durar mais.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Amarelo-mostarda

Peixes: O domingo favorece cuidados com a saúde e a organização dos hábitos. Pense em uma mudança simples que possa manter durante a semana, como caminhar com mais frequência ou estabelecer um horário melhor para dormir. A constância será mais importante do que a intensidade.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Rosa-choque

Mais recentes

Imagem - 'Cheiro de Culpado': como um áudio de amante vazado por engano virou fenômeno do sertanejo

'Cheiro de Culpado': como um áudio de amante vazado por engano virou fenômeno do sertanejo
Imagem - Aos 51 anos, Nana Gouvea volta ao Brasil para apagar tatuagem íntima feita para a Playboy

Aos 51 anos, Nana Gouvea volta ao Brasil para apagar tatuagem íntima feita para a Playboy
Imagem - Saiba qual é o papel de Alane Dias em 'Lá na Minha Terra', nova novela das 6 da Globo

Saiba qual é o papel de Alane Dias em 'Lá na Minha Terra', nova novela das 6 da Globo