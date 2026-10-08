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Cor e número da sorte de hoje (8 de outubro): pequenos ajustes podem evitar problemas maiores

Atenção aos detalhes, organização e decisões mais cuidadosas ajudam a evitar desperdícios e deixam a rotina mais eficiente nesta quinta-feira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quinta-feira, 8 de outubro, algumas pendências podem exigir mais atenção do que você esperava. O dia favorece ajustes práticos em tarefas, gastos, compromissos e relações, especialmente quando um pequeno detalhe tem potencial para causar problemas maiores depois. Antes de acelerar, vale conferir o que ainda precisa ser resolvido. Veja a previsão do site "Times of India".

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Áries: Uma tarefa pode exigir mais preparação do que você imaginava. Antes de avançar para a próxima etapa, confira o ponto mais frágil do processo e resolva essa parte primeiro, evitando ter que refazer tudo depois.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Cobre

Touro: Uma decisão de compra merece uma análise mais cuidadosa. Não escolha apenas pelo preço anunciado. Compare qualidade, duração e utilidade para descobrir qual opção realmente representa uma vantagem no longo prazo.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Verde-folha

Gêmeos: Várias mensagens podem disputar sua atenção ao mesmo tempo. Resolva primeiro aquilo que tem prazo ou depende de uma resposta sua e deixe as conversas sem urgência para depois.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Azul-cobalto

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: Uma questão familiar pode ficar mais fácil quando você coloca alguma organização no meio do caminho. Divida uma tarefa grande em etapas menores e não tente resolver tudo de uma só vez.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Bege

Leão: Cuidado para não se empolgar em uma decisão financeira. Antes de gastar, pergunte se aquilo atende a uma necessidade real ou se a vontade está mais ligada à aparência, ao status ou ao desejo de impressionar alguém.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Âmbar

Virgem: Um detalhe pequeno da sua rotina pode estar criando um problema recorrente. Se perceber algo que costuma fazer você perder tempo ou se atrasar, corrija hoje mesmo, antes que o comportamento vire hábito.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-musgo

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Libra: Existe uma pendência que pode continuar incomodando enquanto você tenta começar algo novo. Resolva primeiro essa obrigação, mesmo que seja simples, para não carregar uma tarefa antiga para dentro de um novo plano.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Malva

Escorpião: Uma informação nova pode mudar a maneira como você enxerga determinada situação. Antes de alterar sua estratégia ou compartilhar a novidade, confirme a fonte e procure entender todos os detalhes.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Grafite

Sagitário: Uma conversa sobre carreira pode exigir mais objetividade do que entusiasmo. Se precisar explicar seus próximos passos para alguém importante, tenha em mãos prazos, números e expectativas concretas antes de fazer promessas.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Bronze

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: O dia pode ser bom para buscar orientação de alguém que realmente entende do assunto. Em vez de acumular teoria, procure informações que você consiga transformar em uma ação prática.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Marrom-avelã

Aquário: Se uma despesa ou responsabilidade estiver sendo dividida com outras pessoas, deixe bem claro quem fará o quê e quanto cada um deverá assumir. Evite acordos vagos que possam gerar cobranças diferentes depois.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Azul-turquesa

Peixes: Se precisar conversar sobre um relacionamento, escolha um único assunto para resolver de cada vez. Trazer problemas antigos para a conversa pode dificultar uma questão que, sozinha, talvez seja bem mais simples de solucionar.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Pêssego

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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