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Cor e número da sorte de hoje (8 de setembro): limites claros ajudam a proteger tempo, dinheiro e energia

Nesta terça-feira, ajudar os outros será importante, mas saber exatamente até onde você pode se comprometer fará toda a diferença

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O dia pede equilíbrio entre disponibilidade e prudência. Algumas situações podem começar como pedidos simples e ganhar proporções maiores depois. Por isso, antes de assumir uma tarefa, gastar dinheiro ou concordar com algo em uma relação, vale entender o que realmente está sendo pedido. À noite, especialmente, conversas delicadas podem exigir mais escuta e menos reação imediata. Veja a previsão do site "Times of India".

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Áries

Um pedido de ajuda pode parecer pequeno no início e acabar colocando uma responsabilidade muito maior sobre você. Antes de aceitar, pergunte o que será necessário, quanto tempo vai exigir e onde termina sua participação. No trabalho, não assuma automaticamente uma tarefa apenas porque foi você quem resolveu o problema da última vez.

Cor da sorte: Rosa-carmim

Número da sorte: 5

Touro

As despesas da família merecem planejamento antes de uma ida às compras. Separe o que é realmente necessário daquilo que pode esperar e estabeleça um limite antes de sair. Essa simples organização pode evitar que itens opcionais consumam o dinheiro reservado para as contas mais importantes.

Cor da sorte: Verde-eucalipto

Número da sorte: 9

Gêmeos

Uma conversa pode ter um significado diferente daquele que parece à primeira vista. Antes de responder, observe o tom, o contexto e o que a pessoa realmente está tentando dizer. Se alguma intenção continuar pouco clara, faça uma pergunta objetiva em vez de preencher as lacunas com suposições.

Cor da sorte: Azul-petróleo

Número da sorte: 7

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Câncer

Alguém próximo pode depender bastante da sua aprovação ou tranquilidade para tomar uma decisão. Ofereça apoio concreto, mas não faça por essa pessoa aquilo que ela consegue resolver sozinha. Ajudar não significa assumir uma responsabilidade que deveria continuar nas mãos do outro.

Cor da sorte: Creme-baunilha

Número da sorte: 3

Leão

Uma conversa reservada no ambiente profissional pode trazer uma informação importante para seu próximo passo. Trate o assunto com discrição até que exista uma decisão oficial. Evite comentar a novidade com colegas, mesmo que pareça algo praticamente definido.

Cor da sorte: Bronze-antigo

Número da sorte: 8

Virgem

Uma verificação de rotina pode revelar uma pequena falha que ainda é simples e barata de corrigir. Não deixe para depois só porque o problema parece insignificante. Resolver agora pode impedir que ele se transforme em uma despesa maior ou interrompa sua rotina mais adiante.

Cor da sorte: Verde-sálvia

Número da sorte: 1

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Libra

Uma relação próxima pode exigir limites emocionais mais firmes. Seja gentil, mas não aceite algo apenas para evitar a frustração momentânea de alguém. Uma negativa clara hoje pode preservar a relação melhor do que um sim dado sem vontade e seguido de ressentimento.

Cor da sorte: Cinza-rosado

Número da sorte: 6

Escorpião

Um comentário aparentemente casual pode revelar uma preocupação verdadeira. Antes de confrontar alguém, observe se esse sinal se repete em outras situações. Se existir um padrão, aí sim uma conversa direta poderá ser mais produtiva.

Cor da sorte: Marrom-merlot

Número da sorte: 4

Sagitário

Um plano de viagem ou aprendizado pode precisar de uma alternativa mais segura. Não dependa de uma única data, transporte, reserva ou condição. Ter um segundo caminho preparado pode evitar que uma mudança inesperada transforme um projeto importante em prejuízo.

Cor da sorte: Verde-cítrico

Número da sorte: 2

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Uma pessoa mais velha da família pode procurar você para ajudar em uma decisão importante. Em vez de escolher por ela, apresente opções práticas, com vantagens, custos e consequências. Seu papel será ajudar a organizar a escolha, não pressionar pelo resultado.

Cor da sorte: Bege-argila

Número da sorte: 9

Aquário

Uma discussão em grupo pode rapidamente sair do campo das ideias e entrar em questões emocionais ou pessoais. Não escolha um lado antes de ouvir todos os envolvidos. Quando houver divergências, volte aos dados, prazos, resultados e fatos que possam ser verificados.

Cor da sorte: Azul-nórdico

Número da sorte: 5

Peixes

Uma impressão inicial pode chamar sua atenção para algo que merece ser observado, mas não precisa determinar sua decisão imediatamente. Anote o que despertou essa sensação e procure entender o contexto antes de agir. Separar percepção de evidência pode evitar uma escolha precipitada.

Cor da sorte: Coral-suave

Número da sorte: 7

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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