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Cor e número da sorte de hoje (9 de junho): terça-feira favorece progresso profissional, novas oportunidades e decisões importantes

A energia do dia estimula crescimento, fortalece relações e ajuda a transformar planos em resultados concretos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de junho de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira, dia 9 de junho, chega trazendo movimento, oportunidades e chances de evolução em diferentes áreas da vida. O momento favorece iniciativas ligadas ao trabalho, estudos e finanças, além de fortalecer laços familiares e afetivos. Para muitos signos, o dia também promete boas notícias, reconhecimento e avanços que vinham sendo aguardados há algum tempo. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: Hoje você começará o dia com mais disposição e entusiasmo. Assuntos ligados ao trabalho ganham força, e novas oportunidades podem surgir de onde você menos espera. O apoio de pessoas influentes ajudará a acelerar projetos importantes, enquanto a vida familiar tende a proporcionar momentos de alegria e união.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 5

Touro: O dia promete conquistas e crescimento. Se você está pensando em iniciar um novo projeto ou negócio, as energias favorecem planejamento e expansão. A convivência com a família será harmoniosa, e uma notícia relacionada ao futuro pode trazer ainda mais motivação.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 7

Gêmeos: Hoje será um dia movimentado e cheio de possibilidades. Ganhos financeiros podem surgir por mais de uma fonte, enquanto oportunidades profissionais tendem a chamar sua atenção. Seu bom humor e capacidade de diálogo serão fundamentais para abrir portas e fortalecer relacionamentos.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 9

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
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Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Câncer: A terça-feira destaca assuntos familiares e emocionais. Você sentirá vontade de dedicar mais tempo às pessoas que ama e poderá resolver questões importantes dentro de casa. No trabalho, a conclusão de um projeto ou tarefa importante trará satisfação e reconhecimento.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 2

Leão: O dia favorece crescimento profissional e ganhos financeiros. Negócios, negociações e novos acordos tendem a avançar com mais facilidade. Apenas procure equilibrar as responsabilidades para não levar o estresse do trabalho para dentro de casa.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 6

Virgem: Hoje as oportunidades podem surgir por meio de pessoas experientes ou influentes. O momento é excelente para buscar crescimento na carreira e investir em projetos pessoais. O clima familiar será acolhedor e ajudará você a tomar decisões com mais segurança.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 3

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Libra: Esta terça-feira traz chances de mudanças positivas no campo profissional. Conversas importantes e novos contatos poderão abrir caminhos interessantes. O apoio de amigos e familiares ajudará você a concluir tarefas que vinham exigindo atenção há algum tempo.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 9

Escorpião: O dia favorece transformações e novos começos. Mudanças na rotina profissional poderão trazer benefícios no futuro, enquanto questões financeiras tendem a apresentar avanços. Procure agir com mais leveza nas relações para evitar desgastes desnecessários.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 3

Sagitário: Hoje você poderá receber notícias animadoras ligadas aos estudos, viagens ou projetos pessoais. A energia do dia favorece expansão e crescimento. Momentos agradáveis ao lado de amigos e familiares ajudarão a renovar o ânimo para os próximos desafios.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 2

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: O dia será positivo para fortalecer laços familiares e organizar assuntos domésticos. Questões ligadas a patrimônio, imóveis ou investimentos podem ganhar destaque. Uma conversa importante ajudará a esclarecer dúvidas e trazer mais tranquilidade.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 5

Aquário: A terça-feira promete reconhecimento pelos seus esforços. Há sinais favoráveis para promoções, aumento de responsabilidades ou crescimento financeiro. Mesmo com uma agenda cheia, você conseguirá equilibrar trabalho, família e vida pessoal de forma eficiente.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

Peixes: Hoje será importante cuidar do bem-estar físico e emocional. Mudanças profissionais podem começar a ganhar forma, trazendo perspectivas interessantes para o futuro. Sua postura positiva ajudará a manter a harmonia ao seu redor e fortalecer relações importantes.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 1

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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