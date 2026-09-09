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Cor e número da sorte de hoje (9 de setembro): reconhecimento exige estratégia, discrição e confiança

Trabalho, autoridade, reconhecimento e decisões importantes pedem confiança, mas também bom senso

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09:00

Signo, cor e número da sorte
Signo, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O dia favorece quem observa antes de agir. Algumas oportunidades podem colocar você em evidência, enquanto outras exigem discrição até que os detalhes estejam confirmados. Em situações profissionais, vale prestar atenção a quem realmente toma as decisões, como os processos funcionam e quais informações sustentam sua posição. Veja a previsão do site "Times of India".

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Áries

Uma proposta confidencial pode acabar colocando mais responsabilidade sobre você. Antes de aceitar uma posição de destaque, entenda quais informações estarão sob sua responsabilidade e quais consequências podem surgir. Nem toda visibilidade vale a exposição envolvida.

Cor da sorte: Marsala

Número da sorte: 6

Touro

Uma compra ou aquisição pode parecer excelente à primeira vista, mas será necessário comprovar se realmente vale o investimento. Confira certificações, histórico de propriedade, garantia e condições de uso. Aparência não deve ser o principal critério para uma decisão que envolve dinheiro.

Cor da sorte: Verde-musgo

Número da sorte: 1

Gêmeos

Uma mensagem importante pode ficar melhor se você esperar algumas horas antes de enviá-la. Escreva o que precisa ser dito e depois releia pensando no tom. Se houver qualquer possibilidade de a mensagem soar agressiva, irônica ou ambígua, faça os ajustes antes de apertar o botão de envio.

Cor da sorte: Azul escuro

Número da sorte: 5

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer

Uma história antiga da família ou um documento guardado há anos pode ajudar a esclarecer uma questão que interessa a você atualmente. Procure alguém que tenha acompanhado os acontecimentos de perto. Uma lembrança de quem viveu a situação pode revelar detalhes que não aparecem nos registros.

Cor da sorte: Bege-perolado

Número da sorte: 7

Leão

Você pode ser chamado para conduzir uma conversa formal ou coordenar uma reunião importante. Prepare os principais pontos com antecedência e estabeleça uma ordem para a discussão. Se houver opiniões opostas, não transforme a condução do encontro em uma disputa pessoal. Sua autoridade ficará mais evidente quando você souber ouvir.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem

Uma pessoa em posição de liderança pode pedir informações com pouco tempo de antecedência. Para evitar respostas incompletas, deixe separados os dados essenciais, documentos e números de que costuma precisar. Ser objetivo e preciso será mais importante do que apresentar uma quantidade enorme de informações.

Cor da sorte: Verde acinzentado

Número da sorte: 9

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Libra

Uma apresentação, encontro ou contato profissional pode começar de maneira mais formal do que você esperava. Observe o ambiente antes de decidir como se posicionar. Adapte sua abordagem conforme perceber as pessoas e o contexto, mas sem ficar tão cauteloso a ponto de perder uma oportunidade de se apresentar.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 2

Escorpião

O cargo ou título de uma pessoa não necessariamente revela quanto poder de decisão ela realmente possui. Se estiver tentando resolver uma questão profissional, descubra quem participa efetivamente das decisões antes de direcionar todo o seu esforço. Conhecer a estrutura real pode poupar tempo.

Cor da sorte: Ameixa

Número da sorte: 3

Sagitário

Uma candidatura acadêmica ou profissional pode ficar mais forte se você apresentar provas concretas do que já realizou. Escolha exemplos que tenham relação direta com a qualificação desejada. Em vez de listar muitas experiências, destaque aquelas capazes de demonstrar claramente sua competência.

Cor da sorte: Verde-cítrico

Número da sorte: 4

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Uma solicitação simples pode ficar complicada por causa da hierarquia do trabalho. Evite procurar várias pessoas individualmente tentando acelerar o processo. Descubra qual é o canal correto e siga por ele. Respeitar o procedimento pode ser mais eficiente do que tentar contornar a estrutura.

Cor da sorte: Marrom-noz

Número da sorte: 5

Aquário

Um grupo pode oferecer a você mais controle administrativo sobre determinada atividade. Antes de aceitar todas as permissões disponíveis, fique apenas com aquelas necessárias para sua função. Registre decisões importantes e mantenha as informações organizadas. Mais acesso também significa mais responsabilidade.

Cor da sorte: Azul-acinzentado

Número da sorte: 6

Peixes

A experiência de uma pessoa mais velha, mentor ou profissional que você respeita pode influenciar uma decisão atual. Ouça o conselho, mas não o siga automaticamente. Considere aquilo que funcionou no passado e compare com as circunstâncias de hoje. A decisão final precisa fazer sentido para a realidade que você está vivendo agora.

Cor da sorte: Rosa claro

Número da sorte: 8

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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