TAROT & SIGNOS

Coração acelerado: 3 signos podem viver uma surpresa no amor neste sábado (5)

Cartas apontam encontros, declarações e aproximações inesperadas para Áries, Câncer e Libra

Heider Sacramento

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 05:00

Cartas apontam encontros, declarações e aproximações inesperadas para 3 signos Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado (5) pode reservar surpresas no amor para Áries, Câncer e Libra. O tarot indica um dia propício para encontros e conversas que podem mudar a dinâmica de uma relação.

As cartas Os Enamorados, Cavaleiro de Copas e Dois de Copas reforçam escolhas afetivas, demonstrações de interesse e conexões.

Áries

Os Enamorados colocam Áries diante de uma escolha. Uma situação amorosa pode exigir que o signo finalmente diga o que sente.

O date perfeito para Áries 1 de 8

A promessa do dia: uma conversa pode revelar que existe interesse dos dois lados.

Câncer

O Cavaleiro de Copas anuncia uma aproximação romântica. Uma mensagem, convite ou declaração pode pegar Câncer de surpresa.

O date perfeito para Câncer 1 de 8

A promessa do dia: alguém pode tomar coragem e demonstrar sentimentos que vinha escondendo.

Libra

O Dois de Copas favorece encontros e reconciliações. Para quem está solteiro, pode surgir uma conexão especial.

O date perfeito para Libra 1 de 8