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Coração Acelerado: João Raul explica plano secreto para Naiane nesta quinta (11 de junho)

Votação para presidência do Grupo Amaral também acontece hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de junho de 2026 às 06:30

Naiane e João Raul em 'Coração Acelerado'
Naiane e João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quinta-feira (11), João Raul (Filipe Bragança) explica seu plano a Naiane (Isabelle Drummond), que acredita que conquistará o rapaz novamente. Ainda sobre os casais, Ana Castela e Gael (André Luiz Frambach) curtem o momento juntos.

Eduarda (Gabz) e Leandro David Junior) trocam elogios durante sua viagem. No Grupo Amaral, todos se envolvem com a eleição para a presidência. Leandro desabafa com Palhares (Gabriel Godoy) sobre a confissão de Eduarda.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Ronei (Thomás Aquino) se retira do pleito à presidência do Grupo Amaral para anunciar a candidatura de Zilá (Leandra Leal).

Rosinha (Yrla Braga) revela a Agrdo (Isadora Cruz) que Naiane se mudou para a mansão de João Raul, já Rosalva (Luciana Souza) e Leocádia (Cida Mendes) pedem demissão a Zilá. Ronei se retira do pleito à presidência do Grupo Amaral para anunciar a candidatura de Zilá.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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