Coração Acelerado: João Raul explica plano secreto para Naiane nesta quinta (11 de junho)

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Felipe Sena
Publicado em 11 de junho de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” desta quinta-feira (11), João Raul (Filipe Bragança) explica seu plano a Naiane (Isabelle Drummond), que acredita que conquistará o rapaz novamente. Ainda sobre os casais, Ana Castela e Gael (André Luiz Frambach) curtem o momento juntos.
Eduarda (Gabz) e Leandro David Junior) trocam elogios durante sua viagem. No Grupo Amaral, todos se envolvem com a eleição para a presidência. Leandro desabafa com Palhares (Gabriel Godoy) sobre a confissão de Eduarda.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Ronei (Thomás Aquino) se retira do pleito à presidência do Grupo Amaral para anunciar a candidatura de Zilá (Leandra Leal).
Rosinha (Yrla Braga) revela a Agrdo (Isadora Cruz) que Naiane se mudou para a mansão de João Raul, já Rosalva (Luciana Souza) e Leocádia (Cida Mendes) pedem demissão a Zilá. Ronei se retira do pleito à presidência do Grupo Amaral para anunciar a candidatura de Zilá.
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.