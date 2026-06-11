NOVELA DAS 7

Coração Acelerado: João Raul explica plano secreto para Naiane nesta quinta (11 de junho)

Votação para presidência do Grupo Amaral também acontece hoje

Felipe Sena

Publicado em 11 de junho de 2026 às 06:30

Naiane e João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quinta-feira (11), João Raul (Filipe Bragança) explica seu plano a Naiane (Isabelle Drummond), que acredita que conquistará o rapaz novamente. Ainda sobre os casais, Ana Castela e Gael (André Luiz Frambach) curtem o momento juntos.

Eduarda (Gabz) e Leandro David Junior) trocam elogios durante sua viagem. No Grupo Amaral, todos se envolvem com a eleição para a presidência. Leandro desabafa com Palhares (Gabriel Godoy) sobre a confissão de Eduarda.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Ronei (Thomás Aquino) se retira do pleito à presidência do Grupo Amaral para anunciar a candidatura de Zilá (Leandra Leal).

Rosinha (Yrla Braga) revela a Agrdo (Isadora Cruz) que Naiane se mudou para a mansão de João Raul, já Rosalva (Luciana Souza) e Leocádia (Cida Mendes) pedem demissão a Zilá. Ronei se retira do pleito à presidência do Grupo Amaral para anunciar a candidatura de Zilá.