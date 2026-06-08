NOVELA DAS 7

Coração Acelerado: Ronei faz revelação para Agrado e Eduarda nesta terça (9 de junho)

Novela das 7 tem vários desdobramentos hoje

Felipe Sena

Publicado em 8 de junho de 2026 às 22:56

Agrado e Eduarda em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (9), Ronei (Thomás Aquino) faz uma revelação e afirma a Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) que é sócio de Blake (Spencer Callahan) e, portanto, é o verdadeiro empresário das duas.

Alaorzinho (Daniel de Oliveira) desabafa com Malvino (Guito) sobre a raiva que sente de Ronei. João Raul (Filipe Bragança) reflete e acredita que Agrado mentiu para ele sobre a parceria com Ronei. Zilá (Leandra Leal) confronta Ronei sobre Agrado e Eduarda.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Cinara (Ramille) ameaça Bara (Evaldo Macarrão). Naiane (Isabelle Drummond) não gosta quando Ana Castela aparece em sua casa ao lado de Gael (André Luiz Frambach).

Palhares (Inácio Palhares Leite) come o prato preparado por Cinara com as ervas de Nora (Virgínia Rosa), e os dois acabam se beijando. João Raul arma uma festa em sua mansão, e Naiane enfrenta o rapaz.