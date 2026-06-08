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Coração Acelerado: Ronei faz revelação para Agrado e Eduarda nesta terça (9 de junho)

Novela das 7 tem vários desdobramentos hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de junho de 2026 às 22:56

Agrado e Eduarda em 'Coração Acelerado'
Agrado e Eduarda em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (9), Ronei (Thomás Aquino) faz uma revelação e afirma a Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) que é sócio de Blake (Spencer Callahan) e, portanto, é o verdadeiro empresário das duas.

Alaorzinho (Daniel de Oliveira) desabafa com Malvino (Guito) sobre a raiva que sente de Ronei. João Raul (Filipe Bragança) reflete e acredita que Agrado mentiu para ele sobre a parceria com Ronei. Zilá (Leandra Leal) confronta Ronei sobre Agrado e Eduarda.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Cinara (Ramille) ameaça Bara (Evaldo Macarrão). Naiane (Isabelle Drummond) não gosta quando Ana Castela aparece em sua casa ao lado de Gael (André Luiz Frambach).

Palhares (Inácio Palhares Leite) come o prato preparado por Cinara com as ervas de Nora (Virgínia Rosa), e os dois acabam se beijando. João Raul arma uma festa em sua mansão, e Naiane enfrenta o rapaz.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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