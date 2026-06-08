Coração Acelerado: Ronei faz revelação para Agrado e Eduarda nesta terça (9 de junho)

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Felipe Sena
Publicado em 8 de junho de 2026 às 22:56
No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (9), Ronei (Thomás Aquino) faz uma revelação e afirma a Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) que é sócio de Blake (Spencer Callahan) e, portanto, é o verdadeiro empresário das duas.
Alaorzinho (Daniel de Oliveira) desabafa com Malvino (Guito) sobre a raiva que sente de Ronei. João Raul (Filipe Bragança) reflete e acredita que Agrado mentiu para ele sobre a parceria com Ronei. Zilá (Leandra Leal) confronta Ronei sobre Agrado e Eduarda.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Cinara (Ramille) ameaça Bara (Evaldo Macarrão). Naiane (Isabelle Drummond) não gosta quando Ana Castela aparece em sua casa ao lado de Gael (André Luiz Frambach).
Palhares (Inácio Palhares Leite) come o prato preparado por Cinara com as ervas de Nora (Virgínia Rosa), e os dois acabam se beijando. João Raul arma uma festa em sua mansão, e Naiane enfrenta o rapaz.
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.