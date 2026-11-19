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Coreia do Sul mobiliza caças em fronteira: aviões militares russos entram em zona de defesa aérea, e país prepara resposta após violação

Caças sul-coreanos foram enviados para acompanhar a movimentação, mas os aviões russos deixaram a região sem violar o espaço aéreo do país



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 19:19

Aeronaves da Rússia entraram na zona de identificação de defesa aérea da Coreia do Sul, no Mar do Japão, e provocaram uma resposta militar de Seul Crédito: David Hili / Unsplash

A Coreia do Sul mobilizou caças da Força Aérea depois que várias aeronaves militares russas entraram em sua zona de identificação de defesa aérea na madrugada de terça-feira (17).

A movimentação levou as autoridades de Seul a adotar medidas táticas para acompanhar os aviões e se preparar para possíveis incidentes.

Coreia do Sul mobiliza caças após entrada de aviões russos 1 de 6

De acordo com o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, os militares detectaram as aeronaves antes de elas alcançarem a área e enviaram caças para monitorar a situação.

Os aviões russos permaneceram por um período na região e depois deixaram o espaço de identificação.

Apesar da mobilização, o governo sul-coreano informou que as aeronaves não violaram o espaço aéreo soberano do país.

A ocorrência envolveu uma zona de identificação de defesa aérea, que tem uma função diferente do território aéreo nacional.

Por que a Coreia do Sul enviou caças após a entrada dos aviões russos?

A movimentação aconteceu na chamada Zona de Identificação de Defesa Aérea da Coreia, conhecida pela sigla KADIZ.

Esse espaço funciona como uma área de monitoramento na qual países procuram identificar aeronaves que se aproximam de regiões consideradas estratégicas para sua segurança.

Na prática, a zona permite que as autoridades acompanhem movimentações aéreas e reduzam o risco de encontros inesperados entre aeronaves militares.

Por isso, a entrada de aviões estrangeiros pode levar à mobilização de caças, mesmo quando não existe violação do espaço aéreo nacional.

O Estado-Maior Conjunto afirmou que os pilotos sul-coreanos adotaram medidas táticas para se preparar para possíveis contingências.

O número exato de aeronaves russas envolvidas, porém, não foi divulgado pelas autoridades.

Entrada na zona de defesa não significa invasão do território

Um dos pontos mais importantes do episódio é a diferença entre uma zona de identificação de defesa aérea e o espaço aéreo soberano de um país.

A KADIZ não corresponde a uma extensão de território sul-coreano. Trata-se de uma área de monitoramento estabelecida para que aeronaves estrangeiras sejam identificadas e acompanhadas, evitando possíveis incidentes em regiões de circulação militar.

A expectativa é que aeronaves militares comuniquem sua aproximação e forneçam informações de identificação ao entrar nessas zonas.

No entanto, a obrigação de notificação não equivale a uma regra internacional universalmente vinculante, e Rússia e China não reconhecem a jurisdição sul-coreana sobre a KADIZ.

Embora a entrada tenha provocado uma resposta militar, o episódio não foi classificado por Seul como uma violação de seu espaço aéreo.

Movimentação russa ocorre em meio a episódios anteriores

O episódio de novembro não foi o primeiro envolvendo aeronaves russas na zona de identificação sul-coreana em 2026.

Em agosto, aviões militares da Rússia também entraram temporariamente na KADIZ, sobre águas próximas à costa leste do país, e foram acompanhados por caças enviados por Seul.

Em junho, quase dez aeronaves militares chinesas e russas também passaram pela zona de identificação de defesa aéreas sul-coreanas.

Na ocasião, os militares afirmaram que os aviões não haviam invadido o espaço aéreo do país.

A movimentação de junho ocorreu durante o que autoridades chinesas descreveram como uma patrulha aérea estratégica conjunta com a Rússia. Seul apresentou protestos diplomáticos aos dois países após aquela ocorrência.