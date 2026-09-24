Corinna Schumacher lembra início do romance com Michael e fala sobre o acidente: 'Choro baixinho'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18:10
Uma música é capaz de transportar alguém diretamente para uma lembrança. Para Corinna Schumacher, “Rush Rush”, de Paula Abdul, faz justamente isso. A canção, que marcou o início de seu relacionamento com Michael Schumacher, ainda desperta emoção na esposa do heptacampeão mundial de Fórmula 1.
“Essa era a nossa música na época. Quando eu escuto hoje em dia e estou no carro, choro baixinho”, contou Corinna no documentário “Schumacher ’94: Nasce Uma Lenda”, que estreia na Netflix em 2 de outubro.
A produção volta no tempo para acompanhar um dos momentos mais importantes da carreira do alemão: a temporada de 1994, quando Schumacher conquistou seu primeiro título mundial na Fórmula 1, pela Benetton. Ao mesmo tempo, o filme abre espaço para aspectos da vida pessoal do piloto e para a relação com Corinna.
Michael Schumacher
É nesse contexto que o documentário recupera o começo da história do casal, que se aproximou justamente durante aquele período. A lembrança da música aparece como uma das conexões entre a trajetória profissional de Schumacher e a vida construída longe das pistas.
O filme também chega mais de uma década após o grave acidente sofrido pelo piloto em dezembro de 2013, enquanto esquiava nos Alpes franceses. Schumacher sofreu uma lesão cerebral e passou meses em coma induzido. Desde então, a família mantém sob sigilo informações sobre seu estado de saúde.
Com foco especial no ano do primeiro título, “Schumacher ’94: Nasce Uma Lenda” reúne depoimentos de pessoas ligadas ao piloto, incluindo Corinna, Flavio Briatore, Bernie Ecclestone, Willi Weber e David Coulthard, além de revisitar acontecimentos que ajudaram a definir sua trajetória dentro e fora das pistas.