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Corinna Schumacher lembra início do romance com Michael e fala sobre o acidente: 'Choro baixinho'

Depoimento da esposa do ex-piloto aparece em novo documentário sobre a temporada de 1994 e aborda também o impacto do acidente de 2013

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18:10

Corinna Schumacher revela que ainda se emociona ao ouvir a música que marcou o início de seu romance com Michael Schumacher
Corinna Schumacher revela que ainda se emociona ao ouvir a música que marcou o início de seu romance com Michael Schumacher Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma música é capaz de transportar alguém diretamente para uma lembrança. Para Corinna Schumacher, “Rush Rush”, de Paula Abdul, faz justamente isso. A canção, que marcou o início de seu relacionamento com Michael Schumacher, ainda desperta emoção na esposa do heptacampeão mundial de Fórmula 1.

“Essa era a nossa música na época. Quando eu escuto hoje em dia e estou no carro, choro baixinho”, contou Corinna no documentário “Schumacher ’94: Nasce Uma Lenda”, que estreia na Netflix em 2 de outubro.

A produção volta no tempo para acompanhar um dos momentos mais importantes da carreira do alemão: a temporada de 1994, quando Schumacher conquistou seu primeiro título mundial na Fórmula 1, pela Benetton. Ao mesmo tempo, o filme abre espaço para aspectos da vida pessoal do piloto e para a relação com Corinna.

Michael Schumacher

Michael Schumacher por Reprodução
Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher por Reprodução/Instagram
Jackie Stewart deu volta de exibição no circuito do Bahrein com capacete autografado por Michael Schumacher por Fórmula 1/Divulgação
Michael Schumacher por Shutterstock
Michael Schumacher por Shutterstock
Relógios de Michael Schumacher foram leiloados na Suíça por Christie's Auction House/Divulgação
Heptacampeão de Fórmula 1, Michael Schumacher por F1/Divulgação
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Michael Schumacher por Reprodução

É nesse contexto que o documentário recupera o começo da história do casal, que se aproximou justamente durante aquele período. A lembrança da música aparece como uma das conexões entre a trajetória profissional de Schumacher e a vida construída longe das pistas.

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O filme também chega mais de uma década após o grave acidente sofrido pelo piloto em dezembro de 2013, enquanto esquiava nos Alpes franceses. Schumacher sofreu uma lesão cerebral e passou meses em coma induzido. Desde então, a família mantém sob sigilo informações sobre seu estado de saúde.

Com foco especial no ano do primeiro título, “Schumacher ’94: Nasce Uma Lenda” reúne depoimentos de pessoas ligadas ao piloto, incluindo Corinna, Flavio Briatore, Bernie Ecclestone, Willi Weber e David Coulthard, além de revisitar acontecimentos que ajudaram a definir sua trajetória dentro e fora das pistas.

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