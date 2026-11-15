Corpo de Aroldo Macêdo será cremado nesta terça-feira (17), em Salvador

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Heider Sacramento
Publicado em 15 de novembro de 2026 às 13:05
O corpo do músico Aroldo Macêdo será cremado nesta terça-feira (17), às 10h, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador. A informação foi divulgada pela família em nota de falecimento, que também agradeceu as manifestações de carinho e solidariedade recebidas após a morte do artista.
Filho de Osmar Macêdo, um dos criadores do trio elétrico ao lado de Dodô, Aroldo construiu uma trajetória ligada à música e à cultura baiana. Ao lado dos irmãos, integrou o grupo Armandinho, Dodô & Osmar e ajudou a renovar a sonoridade do trio elétrico e a difundir a música da Bahia.
Morre aos 68 anos Aroldo Macêdo
Músico, compositor, arranjador, produtor e educador, ele também assinou obras como Frevo Dobrado, Refrega Brega, Cochabamba e Rock de Caicó. Ao longo da carreira, dedicou-se à preservação da memória do Carnaval, à valorização da guitarra baiana e à formação de novas gerações de músicos.
Na nota, os familiares destacaram a contribuição do artista para a história do Carnaval e afirmaram que seu legado permanecerá vivo por meio de sua música e de seu compromisso com a cultura.