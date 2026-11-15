LUTO

Corpo de Aroldo Macêdo será cremado nesta terça-feira (17), em Salvador

Músico e compositor, filho de Osmar Macêdo, um dos criadores do trio elétrico, terá cerimônia de despedida no Bosque da Paz, às 10h

Heider Sacramento

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 13:05

Aroldo Macêdo Crédito: Divulgação

O corpo do músico Aroldo Macêdo será cremado nesta terça-feira (17), às 10h, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador. A informação foi divulgada pela família em nota de falecimento, que também agradeceu as manifestações de carinho e solidariedade recebidas após a morte do artista.

Filho de Osmar Macêdo, um dos criadores do trio elétrico ao lado de Dodô, Aroldo construiu uma trajetória ligada à música e à cultura baiana. Ao lado dos irmãos, integrou o grupo Armandinho, Dodô & Osmar e ajudou a renovar a sonoridade do trio elétrico e a difundir a música da Bahia.

Morre aos 68 anos Aroldo Macêdo 1 de 10

Músico, compositor, arranjador, produtor e educador, ele também assinou obras como Frevo Dobrado, Refrega Brega, Cochabamba e Rock de Caicó. Ao longo da carreira, dedicou-se à preservação da memória do Carnaval, à valorização da guitarra baiana e à formação de novas gerações de músicos.