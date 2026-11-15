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Corpo de Aroldo Macêdo será cremado nesta terça-feira (17), em Salvador

Músico e compositor, filho de Osmar Macêdo, um dos criadores do trio elétrico, terá cerimônia de despedida no Bosque da Paz, às 10h

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 13:05

Aroldo Macêdo
Aroldo Macêdo Crédito: Divulgação

O corpo do músico Aroldo Macêdo será cremado nesta terça-feira (17), às 10h, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador. A informação foi divulgada pela família em nota de falecimento, que também agradeceu as manifestações de carinho e solidariedade recebidas após a morte do artista.

Filho de Osmar Macêdo, um dos criadores do trio elétrico ao lado de Dodô, Aroldo construiu uma trajetória ligada à música e à cultura baiana. Ao lado dos irmãos, integrou o grupo Armandinho, Dodô & Osmar e ajudou a renovar a sonoridade do trio elétrico e a difundir a música da Bahia.

Morre aos 68 anos Aroldo Macêdo

Aroldo Macedo era filho de Osmar Macedo, um dos criadores do trio elétrico, e cresceu em uma família marcada pela música baiana por Reprodução
Ao lado dos irmãos Armandinho, Betinho e André, Aroldo deu continuidade ao legado musical iniciado pelo pai por Reprodução
Multi-instrumentista, Aroldo começou a estudar piano aos nove anos e, aos 12, passou a tocar bateria por Reprodução
O músico integrou o grupo Armandinho, Dodô & Osmar, que marcou a história do Carnaval de Salvador por Divulgação
Aroldo Macedo foi um dos nomes ligados à difusão e ao desenvolvimento da guitarra baiana por Divulgação
O músico transitava por diferentes gêneros, como choro, bossa nova, frevo e rock por Divulgação
Aroldo foi diagnosticado em 2025 com paralisia supranuclear progressiva, doença neurodegenerativa rara e sem cura por Divulgação
Aroldo Macedo morreu aos 68 anos neste domingo (15) por Divulgação
A a notícia foi anunciada pelo irmão André Macedo nas redes sociais por Reprodução
Aroldo Macêdo sofria com doença degenerativa por Divulgação
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Aroldo Macedo era filho de Osmar Macedo, um dos criadores do trio elétrico, e cresceu em uma família marcada pela música baiana por Reprodução

Músico, compositor, arranjador, produtor e educador, ele também assinou obras como Frevo Dobrado, Refrega Brega, Cochabamba e Rock de Caicó. Ao longo da carreira, dedicou-se à preservação da memória do Carnaval, à valorização da guitarra baiana e à formação de novas gerações de músicos.

Na nota, os familiares destacaram a contribuição do artista para a história do Carnaval e afirmaram que seu legado permanecerá vivo por meio de sua música e de seu compromisso com a cultura.

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