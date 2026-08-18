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Corpo de Laura Cardoso será velado em São Paulo nesta terça-feira (18); saiba os detalhes

Atriz morreu aos 98 anos na noite de segunda-feira (17), em casa e de causas naturais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 06:54

Laura Cardoso
Laura Cardoso Crédito: Reprodução/Facebook

O corpo de Laura Cardoso será velado na manhã desta terça-feira (18), em São Paulo. A despedida da atriz, que morreu aos 98 anos na noite de segunda-feira (17), começa às 8h e está prevista para terminar às 14h, no Funeral Home, na Bela Vista.

A informação foi confirmada pelo bisneto da artista, Fernando Faria. Segundo ele, o velório não será aberto ao público, mas homenagens na parte externa do local serão bem-vindas.

Laura Cardoso

Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso morreu aos 98 anos por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso como Senhora dos Dois Mundos na minissérie 'Hoje é Dia de Maria' (Globo, 2005) por Renato Rocha Miranda/Globo
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso como Sinhana Coragem no remake da novela 'Irmãos Coragem' (Globo, 1995) por TV Globo
Laura Cardoso como Veridiana em 'Flor do Caribe' (Globo, 2013) por João Miguel Junior/TV Globo
Laura Cardoso em 'A Viagem' por Reprodução
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por TV Globo/Reprodução
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Divulgação
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso morreu aos 98 anos por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso e Susana Vieira por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
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Laura Cardoso por Reprodução/Facebook

Laura estava em casa quando morreu, às 23h24. De acordo com o bisneto, a atriz morreu de causas naturais. A notícia foi divulgada pela família na madrugada desta terça-feira.

Em entrevista de capa à Quem, em 2019, Laura falou sobre sua relação com a morte. Na ocasião, a atriz disse que não tinha medo de morrer. “Brinco com as minhas filhas que só tenho medo do fantasma. Mas não tenho medos, nem da morte. É uma besteira ter medo da morte!", ensinou.

Informações do velório de Laura Cardoso
Informações do velório de Laura Cardoso Crédito: Reprodução

"Ela é imprevisível, mas inevitável. A gente não sabe quando ela vem, mas que ela é certa para todo mundo, ela é. Só não diz a hora que vem. Amo a vida, agradeço a Deus por ter chegado a essa idade, mas a gente um dia vai embora”, afirmou.

Laura era viúva de Fernando Ballerini, com quem teve duas filhas, Fátima e Fernanda, e um filho, José, que morreu com apenas três dias de vida.

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