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Corpo de Laura Cardoso será velado em São Paulo nesta terça-feira (18); saiba os detalhes

Atriz morreu aos 98 anos na noite de segunda-feira (17), em casa e de causas naturais

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 06:54

Laura Cardoso Crédito: Reprodução/Facebook

O corpo de Laura Cardoso será velado na manhã desta terça-feira (18), em São Paulo. A despedida da atriz, que morreu aos 98 anos na noite de segunda-feira (17), começa às 8h e está prevista para terminar às 14h, no Funeral Home, na Bela Vista.

A informação foi confirmada pelo bisneto da artista, Fernando Faria. Segundo ele, o velório não será aberto ao público, mas homenagens na parte externa do local serão bem-vindas.

Laura Cardoso 1 de 25

Laura estava em casa quando morreu, às 23h24. De acordo com o bisneto, a atriz morreu de causas naturais. A notícia foi divulgada pela família na madrugada desta terça-feira.

Em entrevista de capa à Quem, em 2019, Laura falou sobre sua relação com a morte. Na ocasião, a atriz disse que não tinha medo de morrer. “Brinco com as minhas filhas que só tenho medo do fantasma. Mas não tenho medos, nem da morte. É uma besteira ter medo da morte!", ensinou.

Informações do velório de Laura Cardoso Crédito: Reprodução

"Ela é imprevisível, mas inevitável. A gente não sabe quando ela vem, mas que ela é certa para todo mundo, ela é. Só não diz a hora que vem. Amo a vida, agradeço a Deus por ter chegado a essa idade, mas a gente um dia vai embora”, afirmou.