LUTO

Corpo do influenciador Gabriel Félix será velado neste sábado (21)

Noiva Isabelle Abreu informou que despedida será fechada para familiares e amigos próximos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 16:21

O influenciador Gabriel Félix era noivo de Isabelle Abreu e pai de Amelie, de 3 anos Crédito: Reprodução/Instagram

O corpo do influenciador digital Gabriel Félix, que morreu aos 29 anos na noite de quinta-feira (19), será velado neste sábado (21) em Uberaba, sua cidade natal no Triângulo Mineiro. A família decidiu não divulgar o horário nem o endereço do velório e do enterro.

Gabriel Félix e Isabelle Abreu são pais de Amelie 1 de 27

Nas redes sociais, a noiva de Gabriel, a também influenciadora Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel, avisou que a cerimônia será fechada apenas para parentes e amigos íntimos. Ela pediu que o público mande orações à distância e respeite o luto da família.

"Sabemos que muitos já souberam do local do velório do Gabriel e agradecemos todo o carinho e as mensagens recebidas. Neste momento, pedimos respeito e privacidade. Será uma despedida íntima, restrita à família e aos amigos próximos", diz a nota publicada por ela. O comunicado também proíbe a entrada de jornalistas e a gravação de vídeos ou fotos no local.

Gabriel morava em Campinas, no interior de São Paulo, com Isabelle e a filha do casal, Amelie, de 3 anos. Ele passou mal na noite de quinta-feira (19) ao encontrar amigos para jogar bola. Segundo a prima Gisele Mateus Gonçalves, ele caiu antes mesmo de entrar em campo. A equipe da quadra chamou o resgate de emergência na hora, mas o influenciador não resistiu.

Nascido em Uberaba, Gabriel começou a trabalhar como modelo na cidade mineira antes de se mudar para São Paulo em busca de trabalho. Ele tinha 1,5 milhão de seguidores no Instagram e 1,9 milhão no TikTok, fazendo sucesso com vídeos de humor, estilo vintage e o dia a dia da família.

Noiva encontra carta que Gabriel Félix escreveu para a filha antes de morrer 1 de 28

Em homenagens postadas nas redes sociais, a prima Júlia Mateus de Freitas Machado contou que o jovem sonhava em ser ator e falava sempre sobre a vontade de fazer um filme. "Quantas vezes me contou que queria ser ator de cinema, que um dia faria um filme e que nós estaríamos lá, assistindo a você nas telonas", escreveu ela. Júlia lembrou ainda que Gabriel perdeu o pai na infância e, por isso, fazia questão de ser um pai muito presente na vida de Amelie.

O namoro com Isabelle começou pela internet em 2020, durante a pandemia, quando ele ainda morava em Minas Gerais e ela vivia no Ceará. Os dois se conheceram pessoalmente em 2021, tiveram a filha em 2023 e ficaram noivos em julho do ano passado, durante uma viagem à Itália.