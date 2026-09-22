Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Corpos do cantor Rick e outras 4 pessoas mortas em queda de helicóptero são retirados com ajuda de cordas

Por ser uma região de difícil acesso, a retirada dos corpos foi feita por meio aéreo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 19:49

Corpos foram encontrados em região serrana de Santa Catarina
Corpos foram encontrados em região serrana de Santa Catarina Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Os corpos de cinco pessoas que estavam em um helicóptero que caiu em Urubici, na Serra de Santa Catarina, foram resgatados na tarde desta terça-feira (22).

Foram resgatados o cantor Rick, da dupla Rick e Renner; o empresário Bruno Avelar; o videomaker Paulo Soares; o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo; e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Ninguém sobreviveu.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
1 de 4
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Quem são os filhos de Rick, frutos de uma longa história de amor do cantor com a esposa Geralda

Morte da mãe de Rick foi motivo de reaproximação de Renner; saiba detalhes

‘N’ de Neymar aparece em helicóptero que matou Rick; entenda a origem da marca

Quem são os herdeiros de Rick, da dupla com Renner? Cantor deixa esposa, dois filhos e quatro netos

'O primeiro da dupla sempre morre primeiro'? Após morte de Rick em acidente de helicóptero, internautas apontam coincidência curiosa entre duplas famosas

A informação foi divulgada pela Polícia Científica, segundo o g1. Aeronaves dos bombeiros e da Polícia Militar (PM) ajudaram na operação.

Por ser causa da região de difícil acesso, a retirada dos corpos foi feita por meio aéreo, com uso de cordas. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis, pela Força Aérea Brasileira (FAB). onde chegaram por volta das 18h e passam por exames periciais.

A área de Santa Bárbara, onde o helicóptero caiu, tem muitos morros e mata fechada. Além disso, o caminho até o acesso mais próximo é feito por estrada de terra, que foi bloqueada pela Polícia Militar por questão de segurança.

A aeronave desapareceu na tarde desta segunda-feira (21) após decolar de Porto Belo, no Litoral Norte, durante a manhã. O destino era São Joaquim, na Serra, em uma viagem de cerca de 190 quilômetros.

Rick tinha viajado para um almoço imobiliário com o prefeito de São Joaquim, José Teodoro de Sena Amaral, em uma vinícola na Serra de Santa Catarina. O gestor lamentou a morte do artista nas redes sociais.

A região onde os destroços foram encontrados têm áreas que variam entre montanha, planície e mata fechada. A operação de buscas teve ajuda de uma aeronave, que encontrou os destroços, aproximadamente 40 bombeiros, dois cães farejadores, mais de 10 viaturas, além de drones com capacidade de identificação térmica.

O helicóptero, fabricado nos Estados Unidos, em 2001, é um Bell, com capacidade para um piloto e sete passageiros. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave está com a situação regular e tem certificação de operação válida até 11 de agosto de 2027.

Tags:

Mortes Rick Sollo

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Ator francês Arnaud Denis morre aos 43 anos após procedimento de eutanásia na Bélgica

Ator francês Arnaud Denis morre aos 43 anos após procedimento de eutanásia na Bélgica