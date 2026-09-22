PERÍCIA

Corpos do cantor Rick e outras 4 pessoas mortas em queda de helicóptero são retirados com ajuda de cordas

Por ser uma região de difícil acesso, a retirada dos corpos foi feita por meio aéreo

Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 19:49

Corpos foram encontrados em região serrana de Santa Catarina Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Os corpos de cinco pessoas que estavam em um helicóptero que caiu em Urubici, na Serra de Santa Catarina, foram resgatados na tarde desta terça-feira (22).

Foram resgatados o cantor Rick, da dupla Rick e Renner; o empresário Bruno Avelar; o videomaker Paulo Soares; o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo; e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Ninguém sobreviveu.

Rick Sollo 1 de 4

A informação foi divulgada pela Polícia Científica, segundo o g1. Aeronaves dos bombeiros e da Polícia Militar (PM) ajudaram na operação.

Por ser causa da região de difícil acesso, a retirada dos corpos foi feita por meio aéreo, com uso de cordas. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis, pela Força Aérea Brasileira (FAB). onde chegaram por volta das 18h e passam por exames periciais.

A área de Santa Bárbara, onde o helicóptero caiu, tem muitos morros e mata fechada. Além disso, o caminho até o acesso mais próximo é feito por estrada de terra, que foi bloqueada pela Polícia Militar por questão de segurança.

A aeronave desapareceu na tarde desta segunda-feira (21) após decolar de Porto Belo, no Litoral Norte, durante a manhã. O destino era São Joaquim, na Serra, em uma viagem de cerca de 190 quilômetros.

Rick tinha viajado para um almoço imobiliário com o prefeito de São Joaquim, José Teodoro de Sena Amaral, em uma vinícola na Serra de Santa Catarina. O gestor lamentou a morte do artista nas redes sociais.

A região onde os destroços foram encontrados têm áreas que variam entre montanha, planície e mata fechada. A operação de buscas teve ajuda de uma aeronave, que encontrou os destroços, aproximadamente 40 bombeiros, dois cães farejadores, mais de 10 viaturas, além de drones com capacidade de identificação térmica.