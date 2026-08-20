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Corre Trilha 3 ganha novas cores; veja o tênis da Olympikus para correr em trilhas

Modelo tem solado Vibram, entressola com EVA e PEBAX e cabedal de secagem rápida

Thais Borges

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 14:37

Corre Trilha 3: Olympikus apresenta novas cores para quem corre fora do asfalto Crédito: Divulgação

Cada vez mais brasileiros estão escolhendo a natureza como cenário para suas corridas. Segundo a pesquisa Por Dentro do Corre, realizada pela Olympikus em parceria com a Box 1824, trilhas e praias atraem 15% dos corredores ocasionais e 19% dos corredores frequentes. A procura por destinos de natureza e aventura também cresceu 50% em relação ao período pré-pandemia.

Neste contexto, a Olympikus anunciou a ampliação da linha Corre Trilha 3, um dos modelos da nova geração da Linha Corre, apresentada em abril durante evento no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. A partir desta quinta-feira (20), o tênis chega às lojas em duas novas combinações de cores.

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As novas opções foram desenvolvidas para diferentes estilos de quem se aventura pelas trilhas. A primeira combina cabedal amarelo com solado neutro e aposta em uma proposta mais vibrante. A opção é voltada para quem também enxerga a corrida como forma de expressão pessoal e busca aliar conforto e performance a uma combinação de tons marcantes para diferentes tipos de terreno.

A segunda versão combina verde escuro e solado laranja e traz uma proposta mais discreta. A ideia é criar uma combinação que se integre à paisagem, deixando a aventura como protagonista. As duas versões mantêm em comum a proposta de unir personalidade, conforto e performance durante a corrida.

Desenvolvido para quem busca ir além do asfalto, o Corre Trilha 3 reúne tecnologias voltadas para diferentes tipos de terreno. O modelo conta com solado Vibram equipado com tecnologia Traction Lug, que proporciona aderência e resistência à abrasão em superfícies irregulares.

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A entressola em PY-VA combina EVA e PEBAX para oferecer amortecimento, leveza e retorno de energia durante as passadas. Já o cabedal em OXITEC 2.0 foi desenvolvido para favorecer a respirabilidade e a secagem rápida, características importantes para percursos que podem envolver lama, chuva e travessias.

O lançamento das novas cores faz parte da estratégia da Olympikus de atualizar seus principais modelos de acordo com a evolução tecnológica e com os diferentes estilos da comunidade de corredores.