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Corre Trilha 3 ganha novas cores; veja o tênis da Olympikus para correr em trilhas

Modelo tem solado Vibram, entressola com EVA e PEBAX e cabedal de secagem rápida

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 14:37

Corre Trilha 3: Olympikus apresenta novas cores para quem corre fora do asfalto
Corre Trilha 3: Olympikus apresenta novas cores para quem corre fora do asfalto Crédito: Divulgação

Cada vez mais brasileiros estão escolhendo a natureza como cenário para suas corridas. Segundo a pesquisa Por Dentro do Corre, realizada pela Olympikus em parceria com a Box 1824, trilhas e praias atraem 15% dos corredores ocasionais e 19% dos corredores frequentes. A procura por destinos de natureza e aventura também cresceu 50% em relação ao período pré-pandemia.

Neste contexto, a Olympikus anunciou a ampliação da linha Corre Trilha 3, um dos modelos da nova geração da Linha Corre, apresentada em abril durante evento no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. A partir desta quinta-feira (20), o tênis chega às lojas em duas novas combinações de cores.

Corre Trilha 3: Olympikus apresenta novas cores para quem corre fora do asfalto

Corre Trilha 3: Olympikus apresenta novas cores para quem corre fora do asfalto por Divulgação
Corre Trilha 3: Olympikus apresenta novas cores para quem corre fora do asfalto por Divulgação
Corre Trilha 3: Olympikus apresenta novas cores para quem corre fora do asfalto por Divulgação
Corre Trilha 3: Olympikus apresenta novas cores para quem corre fora do asfalto por Divulgação
Corre Trilha 3: Olympikus apresenta novas cores para quem corre fora do asfalto por Divulgação
Corre Trilha 3: Olympikus apresenta novas cores para quem corre fora do asfalto por Divulgação
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Corre Trilha 3: Olympikus apresenta novas cores para quem corre fora do asfalto por Divulgação

As novas opções foram desenvolvidas para diferentes estilos de quem se aventura pelas trilhas. A primeira combina cabedal amarelo com solado neutro e aposta em uma proposta mais vibrante. A opção é voltada para quem também enxerga a corrida como forma de expressão pessoal e busca aliar conforto e performance a uma combinação de tons marcantes para diferentes tipos de terreno.

A segunda versão combina verde escuro e solado laranja e traz uma proposta mais discreta. A ideia é criar uma combinação que se integre à paisagem, deixando a aventura como protagonista. As duas versões mantêm em comum a proposta de unir personalidade, conforto e performance durante a corrida.

Desenvolvido para quem busca ir além do asfalto, o Corre Trilha 3 reúne tecnologias voltadas para diferentes tipos de terreno. O modelo conta com solado Vibram equipado com tecnologia Traction Lug, que proporciona aderência e resistência à abrasão em superfícies irregulares.

Confira 33 provas de corrida para fazer em agosto de 2026 na Bahia

2 de agosto: Hoka Speed Run - Salvador. Largada no Jardim de Alah, às 5h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/hoka-speed-run-2026-salvador-74308 por Reprodução
2 de agosto: Corrida Hiperideal - Feira de Santana. Largada: Hiperideal Feira de Santana, às 6h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-hiperideal-2a-edicao-feira-de-santana-87087 por Reprodução
2 de agosto: Corrida Rústica Eco Parque Arraial d’Ajuda - Porto Seguro. Largada: Eco Parque Arraial d'Ajuda, às 6h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-rustica-eco-parque-arraial-dajuda-vida-sport-2026-86991 por Reprodução
2 de agosto: Turbo Run - Salvador. Largada na Orla de Patamares, às 6h30. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/vi-turborun por Reprodução
2 de agosto: 16ª Corrida da Superação - Ubaíra. Largada no Jenipapo, às 6h30. Mais informações em: https://platoon.com.br/corrida-da-superacao por Reprodução
2 de agosto: Circuito Sesc de Corridas - Juazeiro. Concentração na Praça Santiago Maior (Praça Cordeiro de Miranda, 41 – Centro), às 6h30. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---juazeiro por Reprodução
8 de agosto: Caramelo Run - Capim Grosso. Largada na Praça da Prefeitura, às 17h. Mais informações em: https://platoon.com.br/caramelo-run por Reprodução
9 de agosto: Corrida dos Farmacêuticos - Salvador. Largada: 6h30, no Jardim de Alah. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-dos-farmaceuticos-86339 por Reprodução
9 de agosto: Corrida da Diversidade - Salvador. Largada no Dique do Tororó, às 6h30. Mais informações em: https://ingressosmais.com.br/events/corrida-da-diversidade#/checkout por Reprodução
9 de agosto: Circuito Sesc de Corridas - Feira de Santana. Concentração na Avenida Nóide Cerqueira - Caoa Chery, às 6h30. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---feira-de-santana por Reprodução
9 de agosto: Circuito Pede Run - Senhor do Bonfim. Mais informações em: https://augbcorridas.com.br/evento/pederun-senhor-do-bonfim-2026 por Reprodução
9 de agosto: Santander Track&Field Run Series Shopping Barra - Salvador. Largada: Av. Centenário, 2992 - Chame-Chame, às 5h30. Mais informações em: https://www.tfsports.com.br/run-series/shopping-barra-2026/ por Reprodução
9 de agosto - Corre Fofo Itabuna/Ilhéus - Ilhéus. Largada na Orla de Ilhéus, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/corre-fofo-itabuna-ilheus por Reprodução
15 de agosto - Feira Wine Run - Feira de Santana. Largada: Shopping Avenida - Av. Noide Cerqueira, às 17h. Mais informações em: https://www.races.com.br/feirawinerun-2026 por Reprodução
16 de agosto: Circuito Sesc de Corridas - Itabuna. Concentração no Estacionamento da Câmara Municipal, às 7h.  Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---itabuna por Reprodução
16 de agosto - Runpink - Porto Seguro. Largada na Rotatória 2, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/runpink-corrida-and-consciencia-agosto-lilas por Reprodução
16 de agosto: Corrida Apae - Paulo Afonso. Largada no Monumento O Touro e A Sucuri, às 5h30. Mais informações em: https://www.chipower.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/3-corrida-apae-paulo-afonso por Reprodução
16 de agosto: Corrida VaiBem – Etapa Salvador. Largada: Praça de Piatã, Av. Octávio Mangabeira, às 6h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-vai-bem-etapa-salvador-87008 por Reprodução
16 de agosto: Porto Saúde Track&Field Experience Running Laboanalise Run - Cruz das Almas. Concentração: Campus UFRB - R. Rui Barbosa, Cruz das Almas, às 6h30. Mais informações em: https://www.tfsports.com.br/tf-experience/experience-233/ por Reprodução
16 de agosto: SmartFit Run - Salvador. Largada: Clube Espanhol, Barra, às 6h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/smart-fit-run-salvador-87088 por Reprodução
16 de agosto: Corrida Cidade Jardim - Amargosa. Largada: Praça do Bosque, às 6h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-cidade-jardim-86962 por Reprodução
16 de agosto: Circuito Petrobras - Salvador. Largada no Jardim de Alah, às 6h30. Mais informações em: https://circuitopetrobras.com.br/etapas/etapa-salvador-ba/ por Reprodução
23 de agosto: Corre Cristão - Salvador. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/corrida-corre-cristo-salvador-2026 por Reprodução
23 de agosto: Desafio Casa Esportiva 15k - Feira de Santana. Largada: Av. Senhor dos Passos, às 6h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/desafio-15k-casa-esportiva-2026-85551 por Reprodução
23 de agosto: Conexão Litoral - Circuito Itacimirim- Camaçari. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/conexo-litoral-circuito-itacimirim por Reprodução
23 de agosto: Centauro Desbrava - Salvador. Largada: 6h, no Salvador Shopping. Mais informações em: https://page.ticketsports.com.br/centauro-desbrava-2026-i-salvador-ba/ por Reprodução
30 de agosto: Circuito Sesc de Corridas - Vitória da Conquista. Concentração na Avenida Olívia Flores (em frente ao Boulevard Shopping), às 8h. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---vitoria-da-conquista por Reprodução
30 de agosto: Blue Run - Salvador. Mais informações em: https://www.circuitobluerun.com.br/salvador/unica por Reprodução
30 de agosto: Porto Saúde Track&Field Experience Running Corrida do Samba | Recôncavo - Santo Antônio de Jesus. Largada: Av Carlos do Amaral, Benfica, às 6h30. Mais informações: https://www.tfsports.com.br/tf-experience/experience-236/ por Reprodução
30 de agosto: Mignon Run - Salvador. Largada: Restaurante Mignon, na Graça, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/mignon-run-the-taste por Reprodução
30 de agosto: Meia Maratona AABB - Jequié. Largada: Rua C, Distrito Industrial. Mais informações em: https://www.races.com.br/3a-meia-maratona-aabb-jequie-leo-fibrasol por Reprodução
30 de agosto: Smurfs Run - Salvador. Concentração: 6h, no Salvador Norte Shopping. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/smurfs-run-salvador-norte-shopping-86219 por Reprodução
30 de agosto: Meia Maratona Farol a Farol - Salvador. Largada no Clube Espanhol. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/meia-maratona-farol-a-farol-2026 por Reprodução
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2 de agosto: Hoka Speed Run - Salvador. Largada no Jardim de Alah, às 5h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/hoka-speed-run-2026-salvador-74308 por Reprodução

A entressola em PY-VA combina EVA e PEBAX para oferecer amortecimento, leveza e retorno de energia durante as passadas. Já o cabedal em OXITEC 2.0 foi desenvolvido para favorecer a respirabilidade e a secagem rápida, características importantes para percursos que podem envolver lama, chuva e travessias.

O lançamento das novas cores faz parte da estratégia da Olympikus de atualizar seus principais modelos de acordo com a evolução tecnológica e com os diferentes estilos da comunidade de corredores.

As novas versões do Corre Trilha 3 chegam ao mercado nos principais canais de venda da Olympikus e de seus parceiros, pelo valor de R$599,99.

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Corrida

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