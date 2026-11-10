Costelinha de porco suculenta na airfryer: como assar sem ressecar e sem encher a casa de fumaça

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:00
Fazer costelinha de porco sem passar mais de uma hora esperando o forno já é realidade na airfryer. Em vez de sofrer com a demora ou com a cozinha cheia de fumaça, o preparo cai para apenas 25 minutos usando um segredo simples de tempero: uma colher de vinagre de maçã ou limão na marinada, ingrediente ácido que ajuda a quebrar as fibras da carne e garante maciez logo na primeira mordida.
Veja como fazer uma costelinha de porco suculenta na airfryer
O grande truque para não deixar a carne ressecar no calor seco do cesto é pedir a peça já cortada em pedacinhos individuais no açougue e pincelar um fio de azeite antes de ligar o aparelho. Começando o cozimento em temperatura média para amaciar até o osso e subindo a temperatura nos minutos finais, você vai ter aquela casquinha dourada e crocante perfeita para o almoço.
800 g de costelinha de porco cortada entre os ossos (ripinhas individuais)
4 dentes de alho amassados
1 colher de sopa de vinagre de maçã (ou suco de limão)
1 colher de sopa de azeite
1 colher de chá cheia de páprica defumada
Meia colher de chá de cominho em pó
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Gotas de limão para servir
Em uma tigela grande, tempere os pedaços de costelinha com o alho amassado, o vinagre, a páprica defumada, o cominho, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino.
Misture muito bem com as mãos para espalhar os temperos em todas as partes da carne. Se tiver tempo, deixe descansar por 10 minutos.
Pré-aqueça a airfryer a 160 °C por 3 minutos.
Coloque os pedaços de costelinha no cesto, lado a lado, sem empilhar para que o ar quente circule por igual.
Asse a 160 °C por 18 minutos.
Abra o cesto, vire todos os pedaços para cima com uma pinça, aumente a temperatura para 200 °C e deixe por mais 7 minutos até dourar bem e formar casquinha crocante.
Retire do cesto, transfira para uma travessa e sirva com gomos de limão fresco.