HORA DO RANGO

Costelinha de porco suculenta na airfryer: como assar sem ressecar e sem encher a casa de fumaça

Com corte em pedaços individuais e um toque de limão no tempero, o almoço fica pronto rápido

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:00

Costelinha de porco Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Fazer costelinha de porco sem passar mais de uma hora esperando o forno já é realidade na airfryer. Em vez de sofrer com a demora ou com a cozinha cheia de fumaça, o preparo cai para apenas 25 minutos usando um segredo simples de tempero: uma colher de vinagre de maçã ou limão na marinada, ingrediente ácido que ajuda a quebrar as fibras da carne e garante maciez logo na primeira mordida.

Veja como fazer uma costelinha de porco suculenta na airfryer 1 de 7

O grande truque para não deixar a carne ressecar no calor seco do cesto é pedir a peça já cortada em pedacinhos individuais no açougue e pincelar um fio de azeite antes de ligar o aparelho. Começando o cozimento em temperatura média para amaciar até o osso e subindo a temperatura nos minutos finais, você vai ter aquela casquinha dourada e crocante perfeita para o almoço.

Ingredientes:

800 g de costelinha de porco cortada entre os ossos (ripinhas individuais)

4 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de vinagre de maçã (ou suco de limão)

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá cheia de páprica defumada

Meia colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Gotas de limão para servir

Modo de fazer:

Em uma tigela grande, tempere os pedaços de costelinha com o alho amassado, o vinagre, a páprica defumada, o cominho, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino.

Misture muito bem com as mãos para espalhar os temperos em todas as partes da carne. Se tiver tempo, deixe descansar por 10 minutos.

Pré-aqueça a airfryer a 160 °C por 3 minutos.

Coloque os pedaços de costelinha no cesto, lado a lado, sem empilhar para que o ar quente circule por igual.

Asse a 160 °C por 18 minutos.

Abra o cesto, vire todos os pedaços para cima com uma pinça, aumente a temperatura para 200 °C e deixe por mais 7 minutos até dourar bem e formar casquinha crocante.