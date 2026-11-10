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Costelinha de porco suculenta na airfryer: como assar sem ressecar e sem encher a casa de fumaça

Com corte em pedaços individuais e um toque de limão no tempero, o almoço fica pronto rápido

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:00

Costelinha de porco
Costelinha de porco Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Fazer costelinha de porco sem passar mais de uma hora esperando o forno já é realidade na airfryer. Em vez de sofrer com a demora ou com a cozinha cheia de fumaça, o preparo cai para apenas 25 minutos usando um segredo simples de tempero: uma colher de vinagre de maçã ou limão na marinada, ingrediente ácido que ajuda a quebrar as fibras da carne e garante maciez logo na primeira mordida.

Veja como fazer uma costelinha de porco suculenta na airfryer

Em uma tigela grande, tempere os pedaços de costelinha com o alho amassado, o vinagre, a páprica defumada, o cominho, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. por Imagem gerada por inteligência artificial
Misture muito bem com as mãos para espalhar os temperos em todas as partes da carne. Se tiver tempo, deixe descansar por 10 minutos. por Imagem gerada por inteligência artificial
Pré-aqueça a airfryer a 160 °C por 3 minutos. por Imagem gerada por inteligência artificial
Coloque os pedaços de costelinha no cesto, lado a lado, sem empilhar para que o ar quente circule por igual. por Imagem gerada por inteligência artificial
Asse a 160 °C por 18 minutos. por Imagem gerada por inteligência artificial
Abra o cesto, vire todos os pedaços para cima com uma pinça, aumente a temperatura para 200 °C e deixe por mais 7 minutos até dourar bem e formar casquinha crocante. por Imagem gerada por inteligência artificial
Retire do cesto, transfira para uma travessa e sirva com gomos de limão fresco. por Imagem gerada por inteligência artificial
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Em uma tigela grande, tempere os pedaços de costelinha com o alho amassado, o vinagre, a páprica defumada, o cominho, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. por Imagem gerada por inteligência artificial

O grande truque para não deixar a carne ressecar no calor seco do cesto é pedir a peça já cortada em pedacinhos individuais no açougue e pincelar um fio de azeite antes de ligar o aparelho. Começando o cozimento em temperatura média para amaciar até o osso e subindo a temperatura nos minutos finais, você vai ter aquela casquinha dourada e crocante perfeita para o almoço.

  • Ingredientes:

800 g de costelinha de porco cortada entre os ossos (ripinhas individuais)

4 dentes de alho amassados

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1 colher de sopa de vinagre de maçã (ou suco de limão)

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá cheia de páprica defumada

Meia colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino a gosto

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Gotas de limão para servir

  • Modo de fazer:

Em uma tigela grande, tempere os pedaços de costelinha com o alho amassado, o vinagre, a páprica defumada, o cominho, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino.

Misture muito bem com as mãos para espalhar os temperos em todas as partes da carne. Se tiver tempo, deixe descansar por 10 minutos.

Pré-aqueça a airfryer a 160 °C por 3 minutos.

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Coloque os pedaços de costelinha no cesto, lado a lado, sem empilhar para que o ar quente circule por igual.

Asse a 160 °C por 18 minutos.

Abra o cesto, vire todos os pedaços para cima com uma pinça, aumente a temperatura para 200 °C e deixe por mais 7 minutos até dourar bem e formar casquinha crocante.

Retire do cesto, transfira para uma travessa e sirva com gomos de limão fresco.

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