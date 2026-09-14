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Cotado para 'A Fazenda 18' é flagrado no Rock in Rio e está fora do reality

Eike Duarte apareceu no festival às vésperas da estreia do programa e brincou sobre rumores de que estaria no elenco

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 18:16

Eike Duarte
Eike Duarte Crédito: Reprodução

Apontado como um dos possíveis participantes de A Fazenda 18, Eike Duarte apareceu no Rock in Rio e colocou em dúvida os rumores de que estaria confinado para o reality da Record. O ator esteve no festival no último sábado (12), onde acompanhou o show de Demi Lovato.

O nome de Eike circulou em diferentes listas de possíveis integrantes da nova temporada. A especulação ganhou ainda mais força depois que Everton Neguinho, que participou com ele do Power Couple Brasil, também sugeriu a presença do ator no programa.

Eike Duarte

Eike Duarte por Reprodução
Eike Duarte por Reprodução
Eike Duarte por Reprodução
Eike Duarte por Reprodução
Eike Duarte por Reprodução
Eike Duarte por Reprodução
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Eike Duarte por Reprodução

No entanto, Eike apareceu nas redes sociais ao lado de Marcelinho, do BBB 26, que também teve o nome relacionado ao elenco de A Fazenda. Os dois aproveitaram a situação para brincar com os rumores.

“Cadê você na Fazenda?”, perguntou Marcelinho. Eike respondeu: “Era pra você e eu estar confinado agora, tá?”. Em seguida, completou: “Mas a gente está aqui no Rock in Rio, galera, curtindo Demi Lovato”.

A presença no festival reforçou a indicação de que Eike não estava confinado naquele momento. O próprio ator, porém, já havia demonstrado anteriormente interesse em participar do reality.

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Mesmo após a aparição, internautas continuaram levantando teorias sobre uma possível entrada de última hora. Alguns chegaram a especular que o ator teria deixado o Rock in Rio de helicóptero com destino a Itapecerica da Serra, em São Paulo, onde fica a sede do programa. Não há confirmação dessa versão.

A Fazenda 18 estreia nesta segunda-feira (14), às 22h45, sob o comando de Adriane Galisteu.

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