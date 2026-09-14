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Cotado para 'A Fazenda 18' é flagrado no Rock in Rio e está fora do reality

Eike Duarte apareceu no festival às vésperas da estreia do programa e brincou sobre rumores de que estaria no elenco

Fernanda Varela

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 18:16

Eike Duarte Crédito: Reprodução

Apontado como um dos possíveis participantes de A Fazenda 18, Eike Duarte apareceu no Rock in Rio e colocou em dúvida os rumores de que estaria confinado para o reality da Record. O ator esteve no festival no último sábado (12), onde acompanhou o show de Demi Lovato.

O nome de Eike circulou em diferentes listas de possíveis integrantes da nova temporada. A especulação ganhou ainda mais força depois que Everton Neguinho, que participou com ele do Power Couple Brasil, também sugeriu a presença do ator no programa.

Eike Duarte 1 de 6

No entanto, Eike apareceu nas redes sociais ao lado de Marcelinho, do BBB 26, que também teve o nome relacionado ao elenco de A Fazenda. Os dois aproveitaram a situação para brincar com os rumores.

“Cadê você na Fazenda?”, perguntou Marcelinho. Eike respondeu: “Era pra você e eu estar confinado agora, tá?”. Em seguida, completou: “Mas a gente está aqui no Rock in Rio, galera, curtindo Demi Lovato”.

A presença no festival reforçou a indicação de que Eike não estava confinado naquele momento. O próprio ator, porém, já havia demonstrado anteriormente interesse em participar do reality.

Mesmo após a aparição, internautas continuaram levantando teorias sobre uma possível entrada de última hora. Alguns chegaram a especular que o ator teria deixado o Rock in Rio de helicóptero com destino a Itapecerica da Serra, em São Paulo, onde fica a sede do programa. Não há confirmação dessa versão.