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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 13:32
Leandro Boneco está gravando um novo filme da Globo na Bahia. Quarto colocado no BBB 26, o ator e diretor integra o elenco da produção feita pela produtora Movioca em parceria com a Rede Bahia, afiliada da emissora. A estreia na TV aberta está prevista para 2027.
Leandro (BBB 26)
O projeto pode promete abrir novas portas para o artista. Segundo a assessora de imprensa do artista, Leandro está cotado para duas novelas da casa.
Mesmo com a rotina cheia, o baiano segue com produções próprias. Ele assina a direção e o roteiro do longa 'O Grito', que pretende filmar no ano que vem.
Ao mesmo tempo, o artista ensaia o espetáculo 'O Dono da Boca'. A ideia é usar a temporada no teatro como teste junto ao público para fechar o roteiro de outro filme, também previsto para 2027.
A agenda agitada inclui ainda a música. Vocalista e compositor da banda The Dolls, Leandro prepara o lançamento do primeiro disco do grupo e já planeja uma turnê por várias capitais no próximo ano.
Com mais de 25 anos de carreira antes de entrar no reality, o artista mostra que o pós-BBB é apenas mais um capítulo de uma trajetória que segue a todo vapor.