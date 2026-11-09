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Cotado para novelas, ex-BBB Leandro Boneco grava novo filme da Globo: 'Porta de entrada'

Finalista do BBB 26 está com projetos autorais no cinema, teatro e na música para 2027

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 13:32

Leandro Boneco grava filme da Globo na Bahia e prepara novos projetos para 2027
Leandro Boneco Crédito: Divulgação

Leandro Boneco está gravando um novo filme da Globo na Bahia. Quarto colocado no BBB 26, o ator e diretor integra o elenco da produção feita pela produtora Movioca em parceria com a Rede Bahia, afiliada da emissora. A estreia na TV aberta está prevista para 2027.

Leandro (BBB 26)

Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Leandro (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Leandro, Matheus e Brígido formam o segundo Paredão do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Leandro por Globo/ Manoella Mello
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro por Divulgação
Lilia Rocha é filha de Leandro por Sandro Hohorato
Lilia Rocha é filha de Leandro por Divulgação | Rafael Martins
Leandro Boneco (BBB 26) por Reprodução
Leandro Boneco, do BBB 26, com a filha Lilica e a mulher Donminique por Reprodução/Rafael Martins
Leandro Boneco, do BBB 26, com a filha Lilica e a mulher Donminique por Reprodução/Rafael Martins
Leandro Boneco (BBB 26) por Reprodução
Esposa de Leandro Boneco do BBB 26 se pronuncia após Edilson Capetinha chamá-lo de analfabeto por Reprodução
Leandro Boneco (BBB 26) por Reprodução
Leandro Boneco (BBB 26) por Reprodução
Edilson Capetinha chama Leandro Boneco de analfabeto no BBB 26 por Reprodução/TV Globo
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Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo

O projeto pode promete abrir novas portas para o artista. Segundo a assessora de imprensa do artista, Leandro está cotado para duas novelas da casa.

Mesmo com a rotina cheia, o baiano segue com produções próprias. Ele assina a direção e o roteiro do longa 'O Grito', que pretende filmar no ano que vem.

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Ao mesmo tempo, o artista ensaia o espetáculo 'O Dono da Boca'. A ideia é usar a temporada no teatro como teste junto ao público para fechar o roteiro de outro filme, também previsto para 2027.

Leandro Boneco grava filme da Globo na Bahia e prepara novos projetos para 2027
Leandro Boneco grava filme da Globo na Bahia e prepara novos projetos para 2027 Crédito: Divulgação

A agenda agitada inclui ainda a música. Vocalista e compositor da banda The Dolls, Leandro prepara o lançamento do primeiro disco do grupo e já planeja uma turnê por várias capitais no próximo ano.

Com mais de 25 anos de carreira antes de entrar no reality, o artista mostra que o pós-BBB é apenas mais um capítulo de uma trajetória que segue a todo vapor.

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