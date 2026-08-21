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Cover de Junior chegou a pesar 20 kg e recebeu ajuda de cover de Sandy antes de morrer aos 45 anos

Antônio Calixto, que participou do documentário de Sandy & Junior, morreu na quarta-feira (19), após meses enfrentando problemas de saúde

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 07:06

Antônio Calixto, cover de Junior, morreu após enfrentar complicações de saúde Crédito: Reprodução

Antônio Calixto, conhecido por trabalhar como cover de Junior Lima, morreu aos 45 anos na quarta-feira (19), após meses enfrentando uma série de complicações de saúde. Segundo o irmão, Calixto, o artista chegou a pesar entre 20 e 23 quilos nos últimos dias de vida. Ele completaria 46 anos em 15 de setembro.

Em entrevista à Quem, o irmão contou que Antônio morreu às 11h51, enquanto estava internado havia cerca de uma semana. O quadro de saúde começou com uma pneumonia grave, que evoluiu para uma infecção bacteriana e uma fístula no esôfago que não cicatrizava.

Antônio Calixto 1 de 4

A infecção acabou provocando uma sepse e comprometendo outros órgãos. "Ele teve mesmo a sepse. Foi isso que ele teve. Porque a bactéria já estava ali. Muita secreção. Foi comprometer os órgãos", explicou o irmão.

Antônio chegou a passar por uma microcirurgia no pulmão para a realização de uma biópsia, quando a fístula foi identificada. Depois do procedimento, passou a ter dificuldades para se alimentar e precisou de acompanhamento nutricional.

A família tentou ajudá-lo a recuperar o peso, mas as dietas provocavam mal-estar e não permitiam que ele ganhasse os quilos necessários. "Ele precisava ganhar peso. Então, minha irmã cuidava minuciosamente de todos os detalhes de remédio, comida, horário, tudo que pudesse fazer para ele voltar a ganhar peso. Mas não foi possível", relatou Calixto.

Em outubro, Antônio estava com aproximadamente 46 quilos. Já nos últimos dias, a médica estimou que ele estivesse entre 20 e 23 quilos. Uma nova cirurgia para limpar o pulmão chegou a ser considerada, mas o artista já não tinha condições físicas para passar pelo procedimento.

"Ele precisava passar por uma nova cirurgia. Para fazer uma limpeza no pulmão por causa do líquido. Mas ele não tinha peso para fazer essa cirurgia. Então, a gente foi levando ele até onde dava", contou o irmão.

Família acompanhou tratamento

Após a morte da mãe, Antônio passou a morar sozinho e, segundo o irmão, enfrentou cerca de um ano e meio de depressão. Os irmãos eram próximos e haviam dividido os cuidados com ela.

"Ele sofreu muito, muito, muito com a perda dela. Então, ele foi se entregando, foi desistindo de alguns trabalhos. Já não via tanto brilho e vontade de fazer acontecer", afirmou Calixto.

Com a piora do estado de saúde, Antônio foi morar com a irmã, Clarenice, em Itaquaquecetuba. Ela e o marido, Claudemir, ficaram responsáveis pelos cuidados diários.

"Se não fossem eles, eu acho que meu irmão não chegava até aqui", disse Calixto. "Ele teve muito, mas muito amor familiar. Muito cuidado", completou.

Antônio alternou períodos em casa com internações para receber medicamentos, fazer exames e acompanhar a evolução da fístula. Na última internação, permaneceu cerca de sete dias.

Mesmo muito debilitado, ele continuou otimista, segundo o irmão. "Ele não enxergava o fim. Eu nunca ouvi do meu irmão: 'Eu vou partir'. Ele falava: 'Eu estou bem, eu estou ótimo'", lembrou.

Nos últimos meses, porém, Antônio passou a evitar visitas. Vaidoso, sofreu especialmente com a perda de cabelo e o emagrecimento. "Quando ele começou a perder o cabelo, ele ficava muito mal. O travesseiro com o cabelo caindo assim, ele ficava: 'Meu Deus'", relatou.

Cover de Sandy ajudou na mobilização

Natiare Azevedo, cover de Sandy e parceira artística de Antônio por muitos anos, foi uma das pessoas que mais se mobilizaram para ajudá-lo durante o tratamento. Ela realizou shows beneficentes, buscou apoio de programas de televisão e participou de campanhas para arrecadar recursos.

Mesmo evitando receber visitas, Antônio mantinha contato com Natiare por telefone. "Ele falava: 'Nath, deixa eu só melhorar um pouco. Deixa eu só ganhar um pezinho que eu te recebo'", contou Calixto.

Foi Natiare quem comunicou a morte do artista nas redes sociais. Junior Lima lamentou a perda na publicação e deixou uma mensagem de força para a família.

Segundo Calixto, os familiares não tiveram contato direto com Junior ou com a equipe artística do cantor durante o período de tratamento.

Antônio era cover de Junior desde criança

A admiração por Junior Lima começou ainda na infância. De acordo com o irmão, Antônio costumava imitar o cantor em casa e usava uma escova da mãe como microfone.

"Desde pequenininho, desde criança. Ele pegava a escova da minha mãe e reproduzia. Isso sempre foi mesmo, entre nós, na família, em festas e brincadeiras", contou.

A semelhança com Junior aumentou depois que Antônio adotou um corte de cabelo inspirado no cantor. Na juventude, passou a trabalhar profissionalmente como cover de Junior e também atuou como cabeleireiro e barbeiro.