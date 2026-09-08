CULINÁRIA

Coxinha cremosa sem massa de Ana Maria Braga leva poucos ingredientes e fica pronta em 1 hora

Petisco de frango com requeijão é empanado e frito até ficar dourado; receita rende 30 unidades

Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07:00

Coxinha sem massa e bem cremosa: veja como preparar a receita de Ana Maria Braga Crédito: Reprodução

A coxinha cremosa sem massa de Ana Maria Braga é uma opção prática para quem quer preparar o tradicional salgadinho de um jeito diferente. O recheio de frango desfiado ganha cremosidade com requeijão e, depois de modelado, é empanado duas vezes antes de ir para a fritura.

A receita, publicada pelo Mais Você, leva cerca de 1 hora de preparo e rende 30 porções. O frango é cozido na panela de pressão com alho e cebola, desfiado e misturado ao requeijão gelado antes de ganhar o formato característico de coxinha.

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

Meia colher de sopa de alho

Meia xícara de chá de cebola picadinha

500 g de peito de frango sem osso

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Um quarto de xícara de chá de água

350 g de requeijão cremoso gelado

Salsinha picada a gosto

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2 ovos batidos com 1 colher de sopa de água

Farinha de rosca temperada com sal a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela de pressão e refogue o alho e a cebola.

Acrescente o frango, tempere com sal e pimenta e refogue rapidamente.

Coloque a água, tampe a panela e, depois que pegar pressão, cozinhe por 15 minutos.

Retire a pressão, volte a panela ao fogo médio e mexa até toda a água secar. O movimento também ajudará a desfiar o frango. Deixe esfriar.

Misture o requeijão gelado e a salsinha ao frango.

Pegue pequenas porções da mistura e modele no formato de coxinha.

Passe cada unidade nos ovos batidos e, depois, na farinha de rosca.

Repita o processo de empanar, passando novamente no ovo e na farinha.