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Coxinha cremosa sem massa de Ana Maria Braga leva poucos ingredientes e fica pronta em 1 hora

Petisco de frango com requeijão é empanado e frito até ficar dourado; receita rende 30 unidades

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07:00

Coxinha sem massa e bem cremosa: veja como preparar a receita de Ana Maria Braga
Coxinha sem massa e bem cremosa: veja como preparar a receita de Ana Maria Braga Crédito: Reprodução

A coxinha cremosa sem massa de Ana Maria Braga é uma opção prática para quem quer preparar o tradicional salgadinho de um jeito diferente. O recheio de frango desfiado ganha cremosidade com requeijão e, depois de modelado, é empanado duas vezes antes de ir para a fritura.

A receita, publicada pelo Mais Você, leva cerca de 1 hora de preparo e rende 30 porções. O frango é cozido na panela de pressão com alho e cebola, desfiado e misturado ao requeijão gelado antes de ganhar o formato característico de coxinha.

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

Meia colher de sopa de alho

Meia xícara de chá de cebola picadinha

500 g de peito de frango sem osso

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Um quarto de xícara de chá de água

350 g de requeijão cremoso gelado

Salsinha picada a gosto

17 lugares para comemorar o Dia da Coxinha

Coxinha da Olilo Coxinhas e Pastéis. Tem unidades no Imbuí (Shopping das Gaivotas), na Vila Laura (Rua Doutor Genésios Salles, 38) e em Itapuã (San Felipe Center). Instagram: @olilooficial por Reprodução
Coxinha do Almacen Pepe. Nesta segunda, inclusive, há uma promoção especial de 50% de desconto na segunda unidade. Tem lojas no Horto, Pituba, Alphaville e Shopping Barra. Instagram: @almacenpepe por Leo Trindade
Coxinha da Viva Gula. Lojas nos Shoppings da Bahia, Salvador, Salvador Norte, Paralela, Bela Vista, Barra, Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas) e Boulevard Feira de Santana. Instagram: @avivagula por Reprodução
Coxinha da Coxinha do Gago. Lojas na Estação Acesso Norte, Rio Vermelho, Multishop da Boca do Rio, Estação Rodoviária, Center Lapa, Shopping Vila Laura, Itapuã, Pituba, Shopping Artêmia (Feira de Santana), no Outlet Premium (Estrada do Coco), Alagoinhas (Centro) e na Praia do Forte. Instagram: @coxinhadogago_ por Reprodução
Coxinha (fodue) da Tortarelli. Tem tanto a opção de fondue quanto a coxinha unitária. Lojas no Salvador Shopping, Vitória Boulevard, Shopping Barra e Praça Ana Lúcia Magalhães. Instagram: @tortarelli por Reprodução
Coxinha da Coxa Coxinha. Lojas nos shoppings Salvador, Bela Vista, Paralela, Barra, Parque Shopping (Lauro de Freitas) e Boulevard (Feira de Santana). Instagram: @coxacoxinha por Reprodução
Coxinha da Kathuca Tortas. A marca ficou famosa pelo rodízio de tortas, mas também faz salgados. Loja na Avenida Jorge Amado, 606, Imbuí. Instagram:@kathucatortas por Reprodução
Coxinha da coxinha.com. Lojas na Praça Ana Lúcia Magalhães, Shopping Villarejo Mall (Jaguaribe) e Condomínio Brisas (Avenida Paralela). Instagram: @coxinhapcom por Reprodução
Coxinha da SuperPão Master. Loja na Avenida Paulo VI, Pituba. Instagram: @superpao_master por Reprodução
Coxinha de Docices da Vovoquinha. Endereço: Travessa Abrantes, Casa 44, Stiep. Instagram: @docicesdavovoquinha por Reprodução
Coxinha de Rai Cunha Confeitaria. Loja na Rua Politeama, 3, Centro. Instagram: @raicunhaconfeitaria por Reprodução
Coxinha de A Padocaria. Loja na Rua Prof. Isaías Alves de Almeida, 364. Instagram: @apadocaria.ba por Reprodução
Coxinha Pulled Pork da Cazolla. As coxinhas da casa são diferentes, como de pulled pork (lombo cozido), camarão e pastrami. Lojas na Avenida Paulo VI, 1828, e nos shoppings Paralela e Salvador. @Instagram: @vempracazolla por Reprodução
Coxinha da Bendita Coxinha. Loja na Travessa Jardim Campinas, 79, Campinas de Pirajá. Instagram: @benditacoxinha_ssa por Reprodução
Coxinha de morango da Doce Encontro. Além da coxinha tradicional, é um dos locais que oferece coxinha de morango com brigadeiro. Lojas na Rua Virgildásio Sena, 14 (Boca do Rio) e Silver Shopping (Imbuí). Instagram: @doceencontroo_ por Reprodução
Coxinha da Brigaderia Belga.  Além da coxinha tradicional, tem sabores como camarão e siri. Rua São João Batista, 200, Santa Mônica (Feira de Santana) e Shopping Barra. Instagram: @brigaderia.belga por Reprodução
Coxinha da Doce Pão. Tem lojas na Pituba, Brotas, Matatu e Uruguai. Instagram: @delicatessendocepao por Reprodução
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Coxinha da Olilo Coxinhas e Pastéis. Tem unidades no Imbuí (Shopping das Gaivotas), na Vila Laura (Rua Doutor Genésios Salles, 38) e em Itapuã (San Felipe Center). Instagram: @olilooficial por Reprodução

2 ovos batidos com 1 colher de sopa de água

Farinha de rosca temperada com sal a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela de pressão e refogue o alho e a cebola.

Acrescente o frango, tempere com sal e pimenta e refogue rapidamente.

Coloque a água, tampe a panela e, depois que pegar pressão, cozinhe por 15 minutos.

Retire a pressão, volte a panela ao fogo médio e mexa até toda a água secar. O movimento também ajudará a desfiar o frango. Deixe esfriar.

Misture o requeijão gelado e a salsinha ao frango.

Pegue pequenas porções da mistura e modele no formato de coxinha.

Passe cada unidade nos ovos batidos e, depois, na farinha de rosca.

Repita o processo de empanar, passando novamente no ovo e na farinha.

Frite em óleo quente até as coxinhas ficarem douradas. Escorra em papel absorvente e sirva.

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